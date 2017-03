PARTI TRAVAILLISTE-CONGRÈS DES FEMMES HIER : Ramgoolam demande une enquête approfondie dans l’affaire Sobrinho

Le discours du leader du Parti travailliste, hier, lors du Congrès des Femmes, a été parsemé d’engagements en tant que futur parti potentiel au pouvoir. Après avoir réclamé une enquête approfondie dans l’affaire Alvaro Sobrinho, laquelle selon lui, « porte atteinte à l’image du pays », Navin Ramgoolam s’est engagé à « ouvrir une enquête quand nous arriverons au pouvoir ». Et d’interroger toujours dans le cadre de ce scandale : « kisanla finn pran loto, kisanla finn kasiet loto ? Ena fami finn gagn loto. Ena kash finn deroule, ena kash finn rant dan offshore » allègue-t-il. Il s’est même permis une autodérision. « An, ou amenn larzan dan offshore, ou pena kof-for ! »

Abordant l’affaire Sobrinho, Navin Ramgoolam a commencé par pointer du doigt « des femmes au sein du gouvernement Lepep qui soi-disant occupent des postes constitutionnels mais qui portent atteinte à la réputation du pays ». L’ancien Premier ministre travailliste a demandé à la foule de se poser la question « pourquoi Pravind Jugnauth, dans le Budget, a donné le pouvoir à la FSC de donner des permis pour opérer des banques d’investissement. Quand vous prenez un poste de responsabilité, vous devez savoir ce que vous faites. Ne dites pas que vous ne saviez pas ». Il s’est dit d’avis que toute l’affaire sera étouffée. « Mais, quand nous viendrons, nous ouvrirons une enquête ».

Auparavant, le leader des Rouges avait soutenu que les changements apportés dans le pays pour l’évolution des femmes ont été réalisés grâce aux efforts du PTR. Il a cité l’exemple de Noëlle Chicorée, première femme de l’Assemblée nationale sous SSR. Stéphanie Anquetil, qui animait le Congrès, devait parler aussi d’Anjalay Coopen, d’Emilienne Rochecouste et de Ramdhanee Poonoosamy comme femmes ayant marqué l’Histoire. Navin Ramgoolam a rappelé avoir proposé à Monique Ohsan Bellepeau la présidence mais celle-ci, pour des raisons personnelles, devait décliner la proposition. « La reconnaissance des femmes par le PTR a toujours été constante ». Il devait aussi parler de l’éducation gratuite introduite par SSR, grâce à laquelle les filles ont pu s’instruire.

« C’est nous qui avons introduit des lois contre la violence domestique. Avant, les victimes devaient subir en silence » dira-t-il encore, tout en reconnaissant qu’il y a encore des femmes qui, par ignorance ou pour des raisons culturelles, hésitent de dénoncer. Parmi les doléances recueillies par le PTR auprès des femmes, dit-il, figure le manque de centres d’accueil. Il s’est ainsi engagé à en pourvoir plus. Autre engagement : au moins une femme au poste de police pour recueillir la déclaration des victimes de violence. « C’est déjà difficile pour la femme de faire une plainte ».

Le leader des rouges n’a pas hésité à égratigner les journalistes dans le cadre du meurtre de Christina Cherry. « Il y a des journalistes qui ont étalé sa vie privée dans les moindres détails. C’est indigne, totalement inacceptable ! Il faut respecter sa vie. Son enfant a trois ans. Plus tard, elle ira chercher les journaux pour avoir des informations. Les journalistes doivent avoir plus de dignité humaine. Qu’importe son parcours, ses erreurs, il ne faut jamais blesser la dignité humaine » selon lui.

Reprenant les propos de la secrétaire générale, Kalyanee Jhugoo, qui auparavant, avait soutenu que selon Anushka Virahsawmy, il n’y a pas assez d’études sur les violences contre la femme, Navin Ramgoolam a estimé que « s’il y a autant de violences contre les femmes, il doit y avoir une raison. Loga Virahsawmy a fait une recherche extraordinaire qui montre que quand un enfant est témoin d’autant de violences contre sa mère, sa sœur, il pense que c’est normal. Il y a un grand travail à faire ».

Côté éducation, le leader du PTR a qualifié le nine-year schooling de « désastre » car selon lui, « cela réintroduit la régionalisation, la compétition et augmente le nombre d’examens et de leçons ». Il a pris l’engagement de mettre un terme à ce système. Par ailleurs, il a promis de rouvrir les centres de fitness pour les femmes.

S’agissant de la santé des femmes, il a estimé que beaucoup de femmes ont perdu la vie à cause d’un mauvais diagnostic à l’hôpital. « Je ne dis pas qu’il n’y a pas de bons médecins mais il y a des endroits où il faut bien se spécialiser. Il y a des médecins qui ont conseillé de faire une ablation du sein qui est un traumatisme extrême pour les femmes. Il y a cinq femmes que j’ai aidées en les référant à des spécialistes à l’étranger et quatre parmi n’avaient pas le cancer. La cinquième avait un début de cancer ». Il s’est ainsi engagé à ouvrir un hôpital dédié uniquement aux femmes. De même au niveau cardiaque, Navin Ramgoolam dit avoir fait des démarches quand il était au gouvernement, à travers ses contacts, à avoir des ‘stent platinum’ qui ne se referment pas comme c’est parfois le cas après dix ans, avec l’ancien stent qu’on utilisait à l’hôpital du Nord; mais, qu’il devait à son grand étonnement découvrir peu après son départ du gouvernement « qu’on a délaissé le nouveau stent pour l’ancien ».

Parmi les autres engagements pris par Navin Ramgoolam : deux semaines de congé avant l’accouchement, réduction de la taxe par 2% pour les femmes et davantage de femmes au Parlement. « C’est moi qui ai introduit la loi de 33% de femmes dans l’administration locale ». Il a lancé à l’assistance : « Pa get enn gouvernman lor enn zafer, enn palab, get ki pe fer ».