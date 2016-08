PARTI TRAVAILLISTE : Une enquête réclamée sur le retour de Soodhun en jet privé

Le leader du Parti travailliste, Navin Ramgoolam, ne lâche pas le vice-Premier ministre et minstre du Logement et des Terres, Showkutally Soodhun. Ce dernier, soulignons-le, assume les fonctions de Premier ministre ce week-end en l’absence de sir Anerood Jugnauth et de Xavier-Luc Duval.

Non seulement Navin Ramgoolam persiste et signe en affirmant que le VPM Soodhun est récemment rentré en jet privé et avec plusieurs valises qui auraient franchi les douanes sans être soumises au contrôle, mais le leader travailliste a réaffirmé, lors d’un meeting-congrès à Quatre-Bornes vendredi soir, qu’en sus d’une bonne dizaine de questions qui sont à poser à Soodhun, il y en a une qui le taraude particulièrement : est-il acceptable qu’un ministre qui va négocier un emprunt conséquent à l’étranger retourne dans son pays en voyageant dans un avion privé appartenant à la personne même avec laquelle il a négocié ?

Navin Ramgoolam voudrait en faire une question d’éthique, mais surtout matière à une enquête de la part de la Commission indépendante anti-corruption (ICAC). Showkutally Soodhun, rappelons-le, a justifié son retour en jet privé en affirmant que le prince d’Arabie saoudite avec lequel il a négocié l’emprunt pour des projets de développement pour le pays s’est apitoyé sur son sort en le voyant malade. Navin Ramgoolam a soutenu devant une bonne assistance réunie à la place du marché forain de Beau-Séjour que pour moins que ça, des citoyens ont eu à rendre des comptes à l’IAC parce que la Prevention of Corruption Act (POCA) ne permet pas ce genre de choses.

Instabilité politique

Lors d’une rencontre avec la presse lundi au quartier général de son parti à Port-Louis, l’ex-PM avançait déjà que les 437 caméras de surveillance et celles sur le tarmac étaient éteintes lorsque Showkutally Soodhun est arrivé au pays en jet privé.

Dans le cas de l’avocat Kailash Trilochun qui, selon lui, touche un salaire fixe de Rs 400 000 mensuellement comme représentant légal de la FIU, de l’ICTA et de la RDA, sans compter ses autres prestations tarifées, Navin Ramgoolam se demande quel sera le traitement qui sera accordé à l’homme de loi à son retour au pays vu que des allégations d’avoir commandité une agression pèse sur lui.

Le leader du PTr a aussi déclaré que « ce que nous vivons depuis 20 mois est du jamais vu. L’espoir a tourné au désespoir. » Selon lui, le gouvernement fait de « fausses promesses pour berner la population. C’est un sentiment de dégoût, de trahison et de perte d’espoir que vit la population », dit-il, en ajoutant que le présent gouvernement a créé « une instabilité politique incroyable dans le pays. »

Au sujet des prochaines élections générales, le souhait du leader du PTr est que chaque parti aille seul.