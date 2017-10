PARTIELLE AU N° 18 - PAUL BÉRENGER : « Une lutte entre le MMM et le PTr »

Rapprochement entre le MMM et le MSM : « Jamais », affirme le leader des mauves

Aide financière du Maroc : « Le diplomate est peu crédible, mais Arvin Boolell n’est pas convaincant dans ses arguments pour réfuter ces allégations »

Paul Bérenger, leader du MMM, a insisté que l’élection partielle au N° 18 (Belle-Rose/Quatre-Bornes) se jouera entre le MMM et le PTr. Lors d’une réunion des membres de son parti, hier à la municipalité de Quatre-Bornes, il a relevé que Roshi Bhadain et Dan Maraye sont des « non-starters » qui « pa pou dan lekours ». Il a démenti avec force tout rapprochement avec le MSM. « Pa pou ena raprosman ni zordi, ni dime, ni apre-dime ».

Le rassemblement nocturne du MMM dans le cadre de l’élection partielle à Belle-Rose/Quatre-Bornes a été l’occasion pour Paul Bérenger de faire état de la situation dans le pays et de l’importance de cette joute électorale pour l’avenir. « Zame inn gagn otan degou pou enn gouvernman. Pei bizin eleksion zeneral. Elektion parsiel li pou enn tranplin, enn letap avan eleksion zeneral », a-t-il soutenu. Dans ce contexte, selon Paul Bérenger, le MSM n’alignera pas de candidat pour cette partielle. « MSM pe sove. Pa pou met kandida, ena enn degou zeneralize anver zot ». Il n’a dès lors pas manqué de démentir un quelconque rapprochement avec le MSM. « Ni zordi, ni dime, ni apre-dime », a-t-il lancé.

Paul Bérenger écarte aussi de la course Roshi Bhadain, leader du Reform Party, et le candidat du PMSD, Dan Maraye. « Zot bann “non-starters”, pa pou dan lekours », a-t-il relevé, avant d’affirmer que « lekours pou fer ant MMM ek PTr ». En ce qui concerne le PTr, le leader des mauves rappelle que « Arvin Boolell, c’est le candidat de Navin Ramgoolam, et ce dernier n’a pas caché son mépris envers lui ». Paul Bérenger a aussi mentionné ce qu’a rapporté un journal en ligne, selon lequel Arvin Boolell aurait contacté l’ambassadeur marocain, Mohamed Amar, afin d’obtenir une aide financière pour cette campagne. « Se enn diplomat ki pena kredibilite », a souligné Paul Bérenger en parlant de Mohamed Amar. « Mais Arvin Boolell pa tre konvinkan dan so bann argiman, li pe debat », a-t-il ajouté.

Tremplin pour les

élections générales

Au sujet de l’éventuelle candidature d’une femme du côté du Mouvement patriotique d’Alan Ganoo, à savoir Tania Diolle, Paul Bérenger a déclaré que « le MP fait le jeu du PTr ». Il a demandé que la probable candidate « se ressaisisse » et n’accepte pas cette candidature. Le leader des mauves estime qu’« à travers cette élection partielle nous aurons l’occasion de jouer un rôle historique », ajoutant que la force du MMM « c’est l’honnêteté, dans un moment où le pays est pourri complètement par le gouvernement actuel ».

Pour sa part, Nita Juddoo, la candidate du MMM à cette partielle, est d’avis que les électeurs ont des exigences. « Zot anvi dimounn prop, zot fatige avek skandal, avek palab. Zot anvi dimounn konpetan, pa ki pou eli zis pou ranpli zot pos », a-t-elle constaté. Selon la candidate, il n’y a aucune alternative crédible autre que le MMM pour cette partielle, qui sera « un tremplin pour les élections générales ». Concernant ses adversaires, elle n’a pas manqué de rappeler les divergences au sein des partis : « Zot pe lager ant zot. Ena problem leadership, ena ki ena mepris pou zot adverser, anver bann fam ». Selon elle, ses adversaires sont « issus de la même école politique », affirmant qu’il y a « un grand besoin de renouvellement ». D’où sa conviction que le MMM « ira seul aux élections générales ».

Ajay Gunness, secrétaire général du parti, a lui soutenu que « tous les yeux sont braqués sur Quatre-Bornes » et que cette partielle intervient à l’heure où le pays vit des moments difficiles. « Enn vot pou Arvin Boolell, se enn vot pou Navin Ramgoolam, enn dimounn ki’nn rwinn pei an 10 an », a-t-il argué. Ajay Gunness estime lui aussi que « les élections générales auront lieu avant l’heure ». Rajesh Bhagwan a, lui, réitéré l’engagement que le MMM ira seul aux prochaines élections générales. Pour lui, la candidature de Nita Juddoo « démontre la vision politique du MMM pour le futur ».