« La presse sera invitée à la présentation de notre candidat dans les jours à venir. » Le Mouvement Patriotique, à travers son président Alan Ganoo, a mis fin à tout suspense quant à sa participation à l’élection partielle de Belle-Rose/Quatre-Bornes. Aucune indication n’a cependant transpiré concernant le nom de la personne désignée. Alan Ganoo a également indiqué qu’il déposera une motion de blâme contre le PPS Kalyan Tarolah suite à l’affaire des « sextos. »

« Si nous participons à cette élection, ce n’est pas pour faire le jeu de qui que ce soit. » C’est ainsi qu’Alan Ganoo a commenté « la difficile décision » du Mouvement Patriotique d’aligner un candidat à l’élection au N°18. « Nous souhaitons promouvoir le mouvement et notre programme dans son ensemble. » Le président du MP précise qu’il annoncera le nom du candidat « dans quelques jours » et est persuadé que la population a « soif de renouveau. »

Évoquant le scandale des “sextos” impliquant le PPS Kalyan Tarolah, Alan Ganoo souligne que « les frasques de nos hommes du pouvoir » sont en train de discréditer l’institution suprême du pays et renforcent le mépris de la population vis-à-vis des politiciens. Face à cette situation, il indique que Jean-Claude Barbier ou lui déposera une motion de blâme contre le PPS. « Nous attendrons la réaction de Pravind Jugnauth et de la Speaker Maya Hanoomanjee avant d’aller de l’avant avec une substantive motion. »

Alan Ganoo plaide par ailleurs pour un regroupement des forces de l’opposition. « Inn ariv ler pou bann parti lopozision met latet ansam pou demann éleksion zeneral. » Et d’ajouter que Xavier Duval a raison lorsqu’il dit que « le gouvernement sera forcé d’organiser des législatives en 2018. » Interrogé sur une éventuelle candidature du leader de l’opposition au poste de Premier ministre, l’ex-député du MMM estime que « cette fonction n’est réservée à personne » et considère que « XLD fait partie des « personnes premier- ministrables » actuellement.

Crainte pour une augmentation de l’eau

S’agissant de la Water Sector Reform, Alan Ganoo s’est félicité de ce qu’il a lui-même démarré en 2013 en tant que ministre, en sollicitant l’International Finance Corportation de la Banque mondiale qui a permis, selon lui, « d’élaborer des études concrètes sur les réformes pour le secteur de l’eau. » Il dit craindre une éventuelle augmentation de l’eau et que la promesse du gouvernement Lepep de « 24/7 provision of water n’arrivent que dans cinq ans. »

L’autre intervenant à prendre la parole, Atma Bumma, a réagi au désintéressement des jeunes pour la chose politique. « Les jeunes sont dégoûtés par ce qui se passe actuellement. Mais nous au MP, nous avons la foi en un renouvellement politique. » L’ex-colistier de Navin Ramgoolam en 2014 en a profité pour présenter les huit nouveaux membres du Bureau politique.