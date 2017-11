Fit dan baja, lev pake ale... que d'expressions bien de chez nous ! Une semaine après la Journée internationale du kreol morisien, Week-End a posé quelques questions à Corinne Fleury, responsable de l'atelier des Nomades. Avec le recueil des "100 expressions en créole mauricien" qu'elle vient de publier, les petits et grands s'amuseront à (re)découvrir les expressions couramment utilisées dans notre langue maternelle. Les livres seront disponibles dans la plupart des librairies de l'île et seront en vente à Rs 190.

Parlez-nous du projet "Les expressions créoles".

— "100 Expressions en créole mauricien" est un recueil qui regroupe une centaine d'expressions anciennes et contemporaines qui sont traduites en français. On y retrouve "Li finn vann so coson" par exemple, une expression peu usuelle aujourd'hui pour dire qu'il ou elle a cassé sa tirelire aux côtés de "fit dan badja" plus récente pour désigner que c'est peine perdue. Le livre est entièrement en couleur avec des illustrations très drôles de Iloe, illustratrice mauricienne.

Pourquoi avoir initié ce projet maintenant ?

— Ce projet a été initié à la suite d'un échange familial. J'ai constaté que les jeunes présents ne connaissaient pas le sens de certaines expressions anciennes et que les plus anciens n'avaient parfois jamais entendu certaines expressions récentes ! Il m'a paru nécessaire de faire un livre pour réconcilier les différentes générations avec leur langue !

— Avez-vous bénéficié de l'aide de traducteurs en créole pour ce projet ?

Non, le livre a été écrit en kreol morisien dans sa graphie officielle et a été traduit en français et non pas l'inverse.

Vous parlez de "mémoire orale". Expliquez-nous votre démarche.

— Les expressions créoles font partie de notre tradition orale, elles sont transmises de manière naturelle de bouche à oreille dans les conversations du quotidien. Mais ces expressions sont éphémères, elles se modulent, évoluent et se perdent avec le temps si on ne les entend plus. Le créole a été longtemps boudé, il y a eu beaucoup d'expressions qui se sont perdues. Ecrire les expressions c'est se souvenir, ne plus jamais les oublier.

100 expressions créoles seulement, alors qu'il existe encore plusieurs centaines ! Comment avez-vous procédé pour la sélection des expressions ?

— Evidemment, notre langue est riche de plus de 100 expressions ! Le choix d'une centaine d'expressions était pour répondre à une envie de faire un livre de poche dynamique, coloré avec des illustrations, un livre qui soit accessible à tous.

Vous pensez toucher principalement qui à travers ce projet ? Les jeunes, moins jeunes ?

— Notre cible est le grand public mauricien, les familles et en particulier les jeunes. Ils sont le garant du créole si vivant.

L'atelier des Nomades, a-t-il d'autres projets en cours ?

— Oui nous préparons une belle année éditoriale pour 2018 dont une collection de livres de poche pour adulte pour février et un nouvel album jeunesse avec Amarnath Hosany, Véronique Massenot et Solen Coeffic à paraître en avril.