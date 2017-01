PARUTION : Développer le goût des… Belles lettres

Les Éditions de l'Océan Indien (EOI) se signalent à nouveau sur la scène littéraire à travers un ouvrage de vulgarisation littéraire pour la jeunesse, que les parents mettront avantageusement à profit s'ils souhaitent encourager leur enfant à pratiquer le français, le lire et l'écrire, en les initiant à la littérature. Après les turbulences d'un rachat par Hobby World et d'une restructuration en 2016, les EOI proposent un ouvrage de découverte et de sensibilisation sur la littérature française destiné aux enfants de 10 ou 11 ans. Conçu et réalisé par Linley Couronne, Belles Lettres 1 présente des extraits de grands textes littéraires et donne les clés qui permettront d'en apprécier la substance. Cerise sur le gâteau : l'ouvrage est complété par un audiobook, avec une lecture de ces extraits par des comédiens, accessible gratuitement sur YouTube.

Linley Couronne endosse sa casquette d'enseignant et d'amoureux de littérature pour remobiliser la jeunesse autour des textes littéraires qui leur sont accessibles. Bien connu pour son action dans le travail social et les droits de l'homme, Linley Couronne est aussi enseignant en lettres et suffisamment passionné pour craindre que la littérature occupe une place de moins en moins importante dans l'apprentissage des langues. Son idée avec le nouveau directeur des EOI, Ashvin Hassamal, consiste donc à donner aux parents, ou même aux enfants suffisamment autonomes pour se débrouiller tout seuls, un outil qui développe le goût et la curiosité pour les textes littéraires.

Aussi est-il non seulement rappelé (notamment par le vice-président de la République, qui signe la préface), mais également démontré dans cet ouvrage, que cette forme d'expression joue un rôle fondamental dans le développement de l'enfant, qu'il s'agisse d'épanouissement personnel, de sensibilité ou d'esprit critique, ou encore d'ouverture à autrui en permettant la découverte d'autres façons de vivre, l'exploration de la nature humaine ou de situations auxquelles le lecteur n'est pas confronté dans son environnement immédiat.

La clé est donnée en avant-propos : « Tout système éducatif qui ne suscite pas chez l'apprenant le goût et le plaisir de lire, qui ne s'évertue pas à mettre en place une culture humaniste et littéraire souffre de graves lacunes. » Aussi Linley Couronne y estime-t-il que l'enseignement de la littérature devrait être revalorisé au début du secondaire dans le nouveau système du Nine-Year Schooling. Donc acte, il propose un outil pour pallier ce manque. « À l'issue de ce premier tome, nous explique-t-il, j'aimerais que l'enfant soit en mesure de faire la différence entre les genres littéraires, qu'il sache ce qu'est un roman, une fable, un conte ou un texte poétique. Je souhaite aussi qu'ils puissent identifier les romanciers mauriciens actuels. »

Si ce manuel, destiné aux familles en premier lieu, présente des textes en français de toutes origines, accessibles aux enfants de 10/11 ans, une mention spéciale est en effet proposée dans le chapitre réservé aux romans sur les auteurs contemporains mauriciens, qui font l'actualité du pays dans ce domaine depuis quelques décennies, tels Renée Asgarally, Alain Gordon-Gentil, Ananda Devi ou Barlen Pyamootoo, avec aussi un focus particulier sur Nathacha Appanah. Contes et fables, poésie, théâtre puis roman : chaque chapitre est consacré à un genre littéraire, qui va s'illustrer à travers des extraits de différents auteurs.

Ouvrir l'esprit…

Si la plupart des écrivains et textes évoqués sont des classiques de la littérature, tels Les fables de La Fontaine, Le Dormeur du Val, Le malade imaginaire ou L'enfant sauvage, ils ne se limitent pas strictement à l'hexagone français et peuvent parfois être issus de traductions. Figurent parmi les traductions un conte américain, Le professeur Schlemiel, ou encore La petite fille aux allumettes, du Danemark, ou en littérature francophone L'enfant noir du Guinéen Camara Laye et un conte martiniquais de Ti Jean, qui nous rappelle en passant que ce personnage fait partie de l'imaginaire antillais tout autant que mascarin.

L'ouverture d'esprit de l'auteur l'a incité aussi à proposer un extrait de la série Harry Potter, véritable phénomène de la littérature jeunesse sur ces 20 dernières années. J.K. Rowling est d'ailleurs venue prouver que les jeunes peuvent se passionner pour de longs textes, contrairement à l'idée trop rapide qui avance qu'ils lisent de moins en moins et de plus en plus court… Le plaisir de la lecture passe aussi par la transmission orale, le plaisir de prononcer les mots, de trouver la bonne intonation, l'art d'indiquer l'intention du texte par la musique d'une phrase… Les comédiens Corinne de Baize et Kevin Bissoonauth ont donc prêté leur voix pour la lecture des extraits que les jeunes lecteurs pourront s'exercer à imiter, en allant sur YouTube.

En matière de présentation, une ou deux pages au fond rouge foncé ne facilitent pas la lecture du texte imprimé dans un caractère noir assez fin, comme c'est le cas de l'avant-propos, et l'on a relevé quelques petites coquilles qu'une relecture supplémentaire avant impression aurait permis d'éviter. Les pages sont aérées, les illustrations aussi variées que le choix de textes littéraires, mais surtout, sa lecture permet de garder l'esprit éveillé, car chaque extrait est suivi d'une série de questions auxquelles l'enfant pourra s'amuser à répondre, si possible avec l'aide de ses parents d'ailleurs. Souvent, l'auteur l'invite aussi à développer son propre jugement ou à se mettre lui-même à l'écriture, en faisant travailler son imagination d'après ce qu'il vient de lire.

La littérature en français recouvrant un champ particulièrement vaste, Linley Couronne évoque aussi d'autres œuvres cruciales, dont il donne simplement le résumé, et pédagogie oblige, il explique par exemple ce qui définit un vers, évoque différentes formes poétiques, explique ce qu'est le théâtre ou l'art de brosser un personnage, etc. Après la présentation de quelques auteurs mauriciens, l'ouvrage vient aussi délivrer quelques précieux conseils sur l'écriture et la créativité, une autre façon de dire aux jeunes mauriciens : à toi de jouer maintenant !