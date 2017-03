PARUTION: La mélancolie insulaire du joueur de metal…

Edward Banchs s’est littéralement immergé dans les milieux du heavy metal de sept pays d’Afrique subsaharienne dont trois îles de l’océan Indien, parmi lesquelles nos musiciens figurent en bonne place. Les artistes de Madagascar l’ont profondément bouleversé, ceux de Maurice l’ont touché et impressionné, de même que ceux de La Réunion. « Heavy metal Africa » est une première car jusqu’ici les ouvrages ou documentaires sur ce genre musical à part avaient quasiment ignoré le continent, dont la tendance médiatique consiste peut-être à ne vouloir en voir que les expressions traditionnelles… Cet ouvrage est une mine d’informations sur un courant musical certes souterrain mais néanmoins constitutif de la culture urbaine africaine d’aujourd’hui, dans laquelle il est profondément ancré.

Le spécialiste américain du heavy metal Edward Banchs explique dans la préface de l’essai passionné qu’il a réalisé sur le rock et heavy metal en Afrique, que l’attraction initiale que le continent africain exerce sur lui demeure encore aujourd’hui un mystère pour lui alors qu’il a été jusqu’au master en sciences politiques à la London school of oriental and african studies. Il est plus facile à cet enfant de Pennsylvanie, élevé dans le dénuement par une mère célibataire, d’expliquer son intérêt pour le heavy metal, estimant que la brutalité de cette musique lui parlait beaucoup…

Si l’adolescent a joué de la guitare dans plusieurs groupes de hard rock, le jeune adulte lisait et regardait tout ce qui pouvait être publié ou diffusé sur le sujet, constatant que seul le continent africain n’était alors jamais évoqué pour ce genre musical. Même le documentaire de référence de Sam Dunn, Global metal, fait l’impasse dessus… Or, quelques contacts lui ont indiqué que cette musique n’y était pas simplement anecdotique, et surtout un de ses voyages lui a permis de découvrir des scènes musicales tout à fait vivantes et convaincantes en Afrique du Sud, au Botswana et au Mozambique…

Ce qui était envisagé comme un blog au départ, s’est vite transformé en projet de livre. Quelques contacts clés, tels que le blog Metal4Africa.com lui ont rapidement permis de se documenter abondamment sur seize pays et de réaliser qu’il avait devant lui toute une avenue de recherches passionnantes. « Heavy metal Africa », sous-titré « Life, passion, and heavy metal in the forgotten continent » se penche sur les scènes metal d’Afrique du Sud, du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Maurice, de la Réunion et du Zimbabwe.

Regard critique

Il avait également prévu de se rendre en Angola mais y a finalement renoncé, en raison des tracasseries administratives qu’engendraient ses demandes de visa. Il est allé au Zimbabwe au lieu de cela. Edward Banchs estime avoir réalisé environ deux cents interviews pour cet ouvrage. Par sa nature, cette exploration l’a amené à s’immerger littéralement dans chaque pays, à aller voir de l’autre côté du miroir, au-delà de la carte postale, en accédant à des artistes souvent très critiques, voire parfois à des phénomènes artistiques quasiment souterrains… Ne pouvant à chaque fois, retracer toute l’histoire du genre, il a surtout basé ses recherches sur des contacts avec les groupes et artistes actuellement actifs, et reconnus dans ce genre musical.

Racontant ces rencontres avec beaucoup de chaleur, à la manière d’un carnet d’un voyage en plusieurs étapes, l’auteur s’est bien gardé de produire un ouvrage de spécialiste ou critique musical qui noierait son lecteur dans un jargon branché et de multiples références hermétiques. À la manière d’un explorateur, il raconte ses rencontres et restitue avec simplicité et générosité le témoignage d’artistes, qui portent souvent un regard particulièrement affûté sur la société dans laquelle ils vivent et le monde artistique qu’elle produit. Des influences musicales et des styles développés par tous ces groupes, il délivre l’essentiel, ce qui permet de comprendre certaines particularités de la création artistique dans chacun de ces pays et le contexte social dans lequel elle s’épanouit.

Aussi en interrogeant les musiciens eux-mêmes sur la façon dont ils sont venus au heavy metal, il parvient à esquisser la façon et le contexte dans lequel ce genre a pu naître, trouver des raisons de créer, rencontrer un public et obtenir une résonance qui aille au-delà d’une mode passagère. Les qualités de cet ouvrage, écrit dans une langue très accessible, laissent penser qu’il intéressera au-delà des fondus de heavy metal, tous ceux qui s’interrogent sur les ressorts de la création artistique et de la culture dans notre région du monde.

Souterrain mais présent

À Maurice, Edward Banchs a vite compris par exemple l’importance et le rôle d’un musicien, pourtant discret et d’une impressionnante humilité, tel que Thibault de Robillard. « As guitarist, his talent is second to none, shredding along to his favorite records or giving improvisional performances that fraze listeners in awe. » Le nom de ce membre émérite de Feedback, le seul groupe de metal (progressif) qui ait connu une réelle popularité ici, revient dans les propos de ses confrères nimbé de respect et de reconnaissance. Mais là n’est pas le propos. L’auteur a rencontré ici des membres de Cryptic Carnage, Humanoïd, Paranoïd, Amakartus, Skeptical, Crossbreed Supersoul, Divoltere, etc. S’il montre la passion illimitée de nos musiciens investis dans le heavy metal, il souligne aussi à travers leurs propos, l’isolement, l’indifférence des radios et le manque d’ouverture d’esprit de l’environnement dans lequel ils évoluent, qui fait qu’ils restent maintenus à la marge, et évoluent dans des milieux relativement confidentiels.

Outre l’impopularité de ce courant qui a été injustement amalgamé à une tendance sataniste, et a même failli faire l’objet d’une interdiction officielle, certains se résignent à voir dans ce courant d’excellents musiciens qui ont la malchance de se trouver au mauvais endroit… L’auteur voit dans certains propos une forme de mélancolie insulaire bien spécifique, dont on peut se demander si elle ne nourrit pas elle aussi ces musiques. Cela étant, cet isolement est aussi à un moment considéré comme un frein qui empêche de progresser et faire évoluer cette musique en se confrontant à des groupes d’autres pays œuvrant dans les mêmes courants.

Pourtant, malgré tous ces freins, en dépit de la taille et de l’isolement du pays, ce chapitre montre que le heavy metal mauricien est bien vivant, d’autant plus qu’il se caractérise par l’ancrage de ses musiciens dans le pays, par des influences spécifiques à sa situation géographique, sans oublier certaines expériences de frottement avec le séga. À La Réunion on a même été jusqu’à parler de « metaloya », et ces constats rappellent aussi que ces musiques très différentes à l’ouïe, le séga, le maloya et le metal, ont pourtant en commun à des moments différents, leur situation underground, leur aspect contestataire et une expérience commune du rejet et de la répression par la « bonne société ».