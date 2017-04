PARUTIONS : Les rencontres insolites de Marie-Thérèse Humbert

Deux ans après Les désancrés, cette saga familiale faite de songes, de grands espaces et de tragédies, Marie-Thérèse Humbert nous revient avec cette fois-ci un recueil de nouvelles, présentées par l'éditeur comme des récits. Mais dans ces neuf textes courts, le lecteur navigue souvent entre la part du rêve et de l'imaginaire, et celle du vécu. Si le caractère autobiographique de certains de ces textes semble évident comme par exemple dans Maisons et royaumes, le texte de l'enfance qui ouvre ce livre et lui donne son titre, d'autres fois le caractère insolite ou étrange de certaines histoires laisse croire à l'imagination et la vocation littéraire faisant leur œuvre, avec une habileté qui invite à regarder d'un autre œil chaque instant de la vie.

Le songe, l'imaginaire et peut-être une attention particulière accordée aux désirs semblent toujours frapper à la porte des personnages qui peuplent l'œuvre de Marie-Thérèse Humbert. Le Manouche sort d'un autre temps, et devient au fil du récit le sujet d'une allégorie métaphysique. Cet artisan d'une fidélité de métronome visite deux fois par an la narratrice, dans sa maison entourée d'arbres et de verdure, pour lui proposer ses paniers, et peu à peu le lien qui se tisse entre le gitan vanneur et cette famille exclusivement féminine devient aussi mystérieuse qu'inexplicable. Mais il s'en dégage la puissance d'un symbole qui semble caractériser ce mélange de désir, de respect et d'intuition, qui permet de tisser des liens fertiles, si ténus soit-ils, entre les êtres.

Ce texte, qui ressemble à s'y méprendre à un conte, montre aussi comme des rencontres et instants de vie a priori banals, voire anodins, ajoutent une forme d'enchantement au quotidien. Dans un autre temps, des mendiants de grands chemins et colporteurs parcouraient des distances inimaginables à pied, pour visiter les maisons où ils proposaient leurs marchandises ou demandaient l'aumône. Dans Urgence, l'auteure dessine le portrait d'un des plus doués de ces bonimenteurs, un maître dans l'art de la séduction et de la manipulation disposant aussi d'un certain culot, qui l'amène à abuser de la naïveté, et peut-être du surplus d'attention, de la narratrice…

Si cette histoire pleine d'humour semble tout à fait plausible, on aimerait que celle de Lucien Dorléac soit totalement imaginaire, tant la folie obsessionnelle qui s'y fait jour est attristante (Conus litteratus). Mais la romancière ne décrit-elle pas ici l'insatiabilité des créateurs et artistes du monde entier, ce rêve de chef-d’œuvre ou cette poursuite de la perfection, ainsi que la nécessaire et irrépressible ténacité qui les fait continuer de créer inlassablement ? Comme Vesania dans Les désancrés et bien d'autres lieux de son univers romanesque, l'île reste présente dans ces textes, et même quand la narration ne semble a priori rien relater du pays natal, on garde l'intuition que ce dernier a enfanté là une forme littéraire et un regard qui ne pouvait que naître à cet endroit.

Une voyageuse qui prend conscience de son nouvel ancrage grâce à une conversation avec sa voisine dans le train, une femme écrivain et ses filles qui cohabitent avec une tribu de chats, ou Mamie Lilas, cette grand-mère attendrissante qui s'invente de la compagnie… tous ces personnages volés à la banalité de la vie et du temps, prennent une dimension poétique sous la plume de Marie-Thérèse Humbert, qui les rend attachants, et même intrigants. Aussi est-on tenté de croire que ce talent lui vient du lien très attentionné et sans cesse renouvelé qu'elle entretient avec ses souvenirs, ceux de l'enfance comme elle les retrace avec une sensible pétulance dans Maisons et royaumes, ou encore avec un souffle gourmand dans Musiques, ce texte qui narre le ravissement de découvrir les sons de l'enfance, sans oublier bien sûr Éclosion, où l'enfant part un peu contre son gré du cocon familial, et après coup, ne regrette absolument plus d'avoir brisé sa coquille et vécu de nouvelles aventures.

PARUTION

L'abattage des chauves-souris dénoncé dans le magazine Science

Le numéro en date du 31 mars du magazine scientifique de renom Science publie un article particulièrement intéressant sur la protection des chauves-souris insulaires, à savoir celles parmi lesquelles de nombreuses espèces sont gravement menacées d'extinction. « Can we protect island flying foxes ? » : ce titre en point d'interrogation traduit clairement le désarroi dans lequel se trouvent les biologistes et écologues spécialistes des milieux tropicaux quand même la science et la loi ne parviennent plus à empêcher la bêtise humaine d'opérer…

Le récent article du magazine Science sur les menaces qui mettent en danger les chauves-souris insulaires a eu son impact puisque d'autres titres y ont ensuite fait échos (The new scientist, Phys.org, The verge.com, etc), relayant ainsi par exemple l'information selon laquelle Maurice, les Philippines et Palao ne mettent pas en application les lois de protection de ces espèces, pourtant considérées comme gravement menacées par les organisations spécialisées dans la conservation de notre biodiversité. La décision du gouvernement mauricien de reculer sur la protection de cette espèce, sous la pression des producteurs de fruits notamment, et d'organiser des battues massives deux années de suite semble d'ailleurs avoir été l'élément déclencheur ayant poussé ce magazine à aller plus loin que de se contenter de publier les lettres de protestation de Vincent Florens.

Ce dernier est signataire de cet article avec Christian Vincenot du Département de “social informatics” de l'Université de Kyoto, au Japon, et Tigga Kingston, du Département des sciences biologiques de la Texas Tech University, aux États-Unis. Pour ces scientifiques, notre pays incarne la situation particulièrement critique de cette espèce endémique menacée suite à la décision politique d'organiser des campagnes d'abattage, qui inquiètent d'ailleurs depuis le début les spécialistes de la biodiversité à travers le monde.

31 espèces menacées

Ce texte constate aussi que ce type de chauve-souris frugivore subit également des menaces inquiétantes dans d'autres îles tropicales, ce qui fait craindre que ces espèces ne finissent par disparaître à jamais, alors qu'elles sont absolument indispensables à la biodiversité de ces milieux, en raison de leur rôle unique et particulièrement efficace dans la pollinisation, et la dispersion des graines (particulièrement celles de grande taille), seules aptes à préserver ce qu'il reste des forêts d'origine.

Sur les 65 espèces de chauves-souris frugivores du genre Pteropus, 53 vivent dans les îles et archipels tropicaux du Pacifique et de l'océan Indien. En passant, la plus grande d'entre elles est malaise, disposant d'une portée d'aile de 1,70 mètre ! Trente et une de ces espèces sont menacées d'extinction, dont bien sûr la Pteropus niger, spécifique à l'île Maurice… Le plus surprenant dans cet article est qu'il nous fait constater que nous avons pourtant sur le sol de notre République un des meilleurs exemples à suivre puisque Rodrigues est citée comme l'un des deux seuls pays où le nombre d'individus dans cette faune menacée augmente… grâce au travail de conservation qui y est mené sans avoir été mis en péril par des abattages non concertés.

Bien sûr, cet article détaille les différents types de menaces qui mettent ces espèces en danger, comme la disparition de l'habitat naturel et de la biodiversité dans cet habitat quand il existe toujours, ou encore les effets dévastateurs des tempêtes tropicales, dont les plus violentes peuvent décimer 95% d'une population. Si la chasse ou les campagnes d'abattage demeurent les formes de menace les plus importantes, l'article rappelle aussi la diversité des motivations qui les suscitent (nourriture, loisir, croyances diverses dans des vertus ou encore préjugé négatif sur ces espèces pourtant totalement inoffensives pour l'homme, etc). Le constat est alarmant et les auteurs ont la sagesse d'inviter toutes les personnes concernées à se pencher sur des solutions non létales et des mesures qui, par exemple, amèneraient aussi les producteurs de fruits à s'impliquer dans la préservation de notre biodiversité.

APPEL À FILMS | 17 avril

Le patrimoine au cœur d’un concours de cinéma

La Mauritius Film Development Corporation (MFDC) a choisi le patrimoine mauricien comme thème pour son prochain concours cinématographique. Les cinéastes en herbe devront rendre leur court-métrage le 17 avril au plus tard, soit à la veille de la Journée internationale des Monuments et des Sites. Ce projet est conçu en collaboration avec le National Heritage Fund (NHF), ce petit organisme para-étatique qui a la vaste responsabilité de valoriser les nombreux sites classés du pays.

Les jeunes cinéastes qui planchent actuellement sur le nouveau concours de la MFDC lancé en partenariat avec le NHF trouveront certainement plus de matière en se penchant sur l’imaginaire collectif et la relation étonnante que nous entretenons avec notre patrimoine, plus que sur la nature et valorisation des sites et monuments classés que compte le pays. Le thème de la Journée internationale des Sites et des Monuments, célébrée chaque année le 18 avril, est cette année « Patrimoine culturel et tourisme durable ». L’enjeu pour l’Unesco et l’Icomos consiste à encourager un approfondissement des partenariats entre les secteurs de la préservation et de la valorisation du patrimoine, et ceux du tourisme.

Les représentants de la MFDC et du NHF espèrent de ce concours cinématographique non seulement qu’il stimule l’intérêt des artistes sur le patrimoine culturel mauricien, mais aussi les pousse à apporter un regard frais et nouveau sur le patrimoine mauricien. Après la cérémonie de remise des prix, qui est programmée le 18 avril, les courts-métrages sélectionnés seront présentés notamment dans les institutions éducatives du pays. Certaines de ces dernières ont d’ailleurs été associées au concours en impliquant des élèves dans des projets de film.

Les films candidats doivent être livrés au plus tard le 17 avril à midi sur un DVD ou sur une clé USB, avec des documents complémentaires requis (formulaire d’inscription, synopsis, titre, distribution, participants, partenaires, mentions légales liées aux droits d’auteurs, etc). Le genre requis est le docufiction et ils doivent durer entre 7 et 10 minutes, toutes les langues parlées à Maurice pouvant y être employées. Le jury, qui se réunira dans la foulée, sera composé de spécialistes indépendants. Les critères retenus pour apprécier ces films sont la pertinence, la recherche, les qualités techniques, le timing, le budget requis, l’implication avec les réseaux sociaux et la capacité à mieux sensibiliser le public. Ouverte à toute personne habitant Maurice, cette compétition peut être proposée dans les différents genres cinématographiques.