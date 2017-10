PASCAL OPERA : Back to My Roots

Pour ceux qui ne connaissent pas Pascal Opera, c'est un chanteur qui possède un vaste répertoire, du reggae, du seggae, un peu de musique pop du séga typique accompagné d'instruments traditionnels. Jeune figure de la scène locale qui baigne dans les influences de son pays, Pascal Opera a lancé un album spectaculaire et éclaté inspiré de son pays « Back to My Roots » à l'Aventure du sucre, Beau-Plan.

Une lancée dynamique puisque le chanteur s'est entouré de très bons musiciens qui ont livré une excellemment lors du concert de lancement. « Un vrai retour aux sources, car on peut entendre de rythmes et sonorités d'Afrique fusionnés à une musique marquée par son époque… » A signaler que l'album est une autoproduction « Opera Productions Records », Trou d'Eau Douce, et le mixage a été fait en Italie par Mauro della Rocca et à Maurice par Richard Hein. L'album est déjà disponible chez les disquaires du pays ainsi que sur les plateformes numériques.

« Back to My Roots » comprend onze titres dont quelques collaborations avec Menwar, Ras Minik, Ras Tico, Darriana Amerally et Jennifer Barrett de la Jamaique. Back to my roots, Fierté nu Langaz, We Love Reggae ft Jennifer Barrett from Jamaica and Ras Tico, Leko Rivyer Nwar ft Menwar, Love quotes, Happiness, Dan to pensé. Share Love ft Darianna Amerally, Ras Tico and Jahmayka, Ki Liberté – autant de titres qui figurant sur l'album.

Ambiance des plus conviviales pour le lancement de « Back to My Roots », favorisant les échanges. En première partie de spectacle, l'on a pu écouter Menwar qui a entrainé le public sur ses rythmes et sonorités blues. « Sizanne » ou encore « Pop lekoni », des titres qui ont marqué sa carrière. Menwar a fait chanter et danser le public, comme lui seul sait le faire. Oeson Saunders, a aussi marqué sa présence sur scène de son univers reggae. De sa voix grave et sous ses dreadlocks, le reggae man a apporté sa musique à cette soirée. Pascal Opera a la tête pleine d'idées et un album qui promet.

AGENDA : Dombeya Music Festival 3e édition à la Falaise Rouge

Le Sud sera en fête le samedi 28 et dimanche 20 octobre 2017 pour un événement musical destiné à réunir les habitants de cette partie de pays, les touristes et campeurs autour d'un festival de musique. Cette année, la Falaise Rouge accueille pour un week-end les festivaliers dans un cadre historique qui rappelle une bataille. Une zone de camping sera aménagée dans les jardins de Ferney. Accès uniquement aux détenteurs du pass camping. Fidèle à lui-même, le festival propose un line up 100 % local qui ne sera dévoilé que le temps du festival. Plus d'infos : http://www.monticket.mu/spectacle/detail/70

Hotline : 401 656

EXPO : Stephanie Desvaux, artiste pluridisciplinaire

La plateforme artistique THE THIRD DOT présente ZIG ZIGGURAT, l'exposition solo de l'artiste Stéphanie Desvaux avec le soutien de Rogers Capital comme mécène. Le Dock 13, à Port-Louis accueillera l'exposition solo de la mauricienne Stéphanie Desvaux du 27 octobre au 10 novembre 2017. THE THIRD DOT propose aux visiteurs de découvrir la créativité débordante de la prolifique artiste Stéphanie Desvaux. Photographies, sculptures, dessins, peintures et installations seront présentés à travers un commissariat imaginé pour organiser et raconter leur histoire. Le lieu, un ancien dock du port servant principalement au stockage se transforme en espace d'exposition éphémère. L'architecture du lieu, pensée pour créer une adéquation entre collection d'art et environnement extérieur mêle patrimoine, originalité et modernité.