PASSATION DE POUVOIR: La démission du Roi Soleil décryptée à travers trois mots

Sagesse

L’ex-Premier ministre savait que son gouvernement était en perte de vitesse depuis quelques mois et qu’il fallait qu’il agisse rapidement afin de limiter les dégâts. De plus, la démission des membres du PMSD a, sans aucun doute, été l’événement catalyseur d’une passation de pouvoir aussi rapide. Les opposants du régime gouvernemental diront que sir Anerood Jugnauth a agi dans la précipitation afin que son fils monte au plus haut sommet de l’État avant que son gouvernement ne devienne trop impopulaire, risquant ainsi une défaite aux prochaines élections générales et compromettre l’avenir politique de son fils. Cependant, ceux qui sont proches de ce vieux routier de la politique clameront que SAJ a agi avec… « Sagesse ». Il offre la chance à son fils de faire ses preuves (et aussi de sauver les meubles) pendant les quelques années restantes du mandat de ce présent gouvernement. Le choix de step-down de l’ex-Premier ministre s’avérera-t-il payant ? Seul le temps nous le dira.

Âge

L’âge de sir Anerood Jugnauth a incontestablement pesé dans la balance concernant sa décision de démissionner de son poste de Premier ministre. À bientôt 87 ans, le Premier ministre aurait trouvé cela difficile de mener à bien sa mission de chef du gouvernement. Entre voyages à l’étranger, défections au sein de son gouvernement, députés et ministres de l’Alliance Lepep qui se querellent entre eux, ce vieux renard de la politique aurait manqué de sa force et de sa lucidité d’antan. D’ailleurs, il nous a prouvé qu’il n’est plus ce Rambo que les Mauriciens admiraient dans les années 80’. Il n’a d’ailleurs pu trancher dans la querelle opposant Roshi Bhadain à Vishnu Lutchmeenaraidoo. En laissant les commandes à son fils, SAJ veut prendre (ou faire semblant de prendre) du recul par rapport aux décisions prises au plus haut sommet de l’État et, en même temps, montrer à ses propres députés et ministres que c’est son fils qui est le seul maître à bord et qu’il respectera les décisions du nouveau Premier ministre et que ces derniers ont intérêt à faire de même. Ainsi, SAJ fera d’une pierre deux coups : laisser une marge de manœuvre confortable à son fils pour travailler et ne plus avoir à se soucier des querelles internes au sein de l’Alliance Lepep. Il laisse à présent son fils s’en charger.

Jeunesse

Pravin Kumar Jugnauth deviendra le cinquième Premier ministre de la République de Maurice. Il est néanmoins le seul qui occupera ce poste sans avoir reçu de mandat populaire. Est-ce un handicap ? Pas pour lui, si l’on se réfère à ses récentes déclarations. Il dit être « à l’aise » pour assumer cette grosse responsabilité qui lui a été attribuée dans le respect du système westminstérien. Sa jeunesse représente en même temps sa force et sa faiblesse. S’il n’a pas été élu en 2005 aux côtés de Paul Béranger, c’est peut-être parce que le peuple pensait qu’il était trop jeune pour assumer un poste aussi important. Plus de dix ans après, est-ce que les Mauriciens sont prêts à l’accepter comme Premier ministre ? En vérité, le peuple admirable, n’a pas eu le choix, nous devons l’accepter car, comme ses détracteurs le disent sans arrêt, « le fils de Rambo, n’a pas eu le courage de faire face à une élection ». Demain sera un jour nouveau pour le pays, ensoleillé, nous l’espérerons, car l’île mérite mieux que ce que l’Alliance Lepep a pu lui offrir jusqu’à présent.