PASSATION DE POUVOIR : Rezistans ek Alternativ apporte des amendements à sa plainte constitutionnelle

Le procès quant à la plainte constitutionnelle, logée par des membres de Rezistans ek Alternativ pour contester la passation de pouvoir entre sir Anerood Jugnauth et Pravind Jugnauth au poste de Premier ministre, a été appelé ce matin devant le deputy Master and Registrar de la Cour suprême. Me Rex Stephen, l’avocat de Rezistans ek Alternativ, explique que l’État a demandé des précisions dans la plainte constitutionnelle. Les contestataires ont quant à eux apporté des amendements à leur plainte initiale. L’État devra donner sa position sur ces modifications le 28 mars.

Rezistans ek Alternativ traîne en Cour suprême le Premier ministre, Pravind Jugnauth, le Mentor Minister, sir Anerood Jugnauth, de même que les 21 autres membres du cabinet, dans une plainte logée pour contester la passation de pouvoir entre le père et le fils au poste de Premier ministre. Lors de l’appel de l’affaire ce matin, les défendeurs ont réclamé plus de précisions dans la plainte logée par les deux membres de Rezistans ek Alternativ, à savoir Devianand Narrain et Dany Sylvie Marie.

Entre-temps, le parti a apporté des amendements à sa plainte initiale, « afin de limiter les objections techniques que les défendeurs auraient pu faire », comme l’a indiqué Me Rex Stephen. L’affaire sera appelée de nouveau en Cour suprême le 28 mars pour que les défendeurs donnent leur position sur ces nouveaux amendements. Rezistans ek Alternativ réclame entre autres dans sa plainte que « la Cour suprême décrète la passation de pouvoir entre père et fils comme anticonstitutionnelle sous l’article 83 de la Constitution ». Ils considèrent « that there was constitutionally no valid vacation of the post of Prime Minister following the purported resignation therefrom by sir Anerood Jugnauth on 23 January 2017 to enable the appointment of a new Prime Minister ».

Les plaignants soutiennent ainsi qu’il y a eu « entorse aux dispositions de la Constitution et usurpations des pouvoirs et prérogatives de la Présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim ». Les plaignants ont dressé un tableau des répercussions après la démission de sir Anerood Jugnauth du poste de Premier ministre le lundi 23 janvier et la nomination de Pravind Jugnauth en tant que son successeur. Ils soutiennent également que le poste de Premier ministre ne peut être vacant uniquement si le Premier ministre sortant n’est plus membre de l’Assemblée nationale. « An appointment to the office of Prime Minister is only possible when that office is constitutionally vacant and the post would become constitutionally vacant in the case of the resignation of its holder when the latter ceases to be a member of the National Assembly », disent-ils, en affirmant que le fait que sir Anerood Jugnauth est toujours membre de l’Assemblée nationale « sir Anerood Jugnauth could not validly be considered to have constitutionally vacated his office as Prime Minister ». À cet effet, Rezistans ek Alternativ demande que la Cour suprême décrète, selon les dispositions de la loi sous l’article 83 de la Constitution, « that there was constitutionally no valid vacation of the post of Prime Minister following the purported resignation therefrom by Sir Anerood Jugnauth on 23 January 2017 to enable the appointment of a new Prime Minister, as the holder of that post had remained a member of the National Assembly breaching section 60 (3) (a) of the Constitution ». Les plaignants demandent aussi que la Cour suprême se prononce sur le fait que « the rights and prerogatives of the Presidency have been objectively interfered with and flouted in the purported application of section 59 (3) », réclamant ainsi que la passation de pouvoir du 23 janvier soit considérée comme « null and void ».