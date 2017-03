PASSATION DE POUVOIRS : L'amendement à la plainte de R&A accepté par l'État

La plainte constitutionnelle logée par des membres de Rezistans ek Alternativ pour contester la passation de pouvoirs entre sir Anerood Jugnauth et Pravind Jugnauth au poste de Premier ministre a été appelée devant le Master and Registrar de la Cour suprême ce matin. L'État, qui devait se décider sur l'amendement apporté à la plainte de Rezistans ek Alternativ, n'y a pas objecté. À son tour, L'État apportera des amended particulars à sa défense, et R&A sera appelé à donner sa position en conséquence.

Rezistans ek Alternativ avait proposé d'apporter un amendement à sa plainte concernant la passation de pouvoirs entre père et fils au poste de Premier ministre, afin de « consolider son locus standi » au sujet des implications sur ce revirement politique qui avait fait couler beaucoup d'encre. R&A avait ainsi amendé sa plainte pour y ajouter que « la violation de la Constitution porte atteinte à ses droits constitutionnels ». Il en ressort de la séance de ce matin que l'État n'a pas objecté à ce nouvel amendement apporté par R&A. L'État présentera, à son tour, des « amended particulars » et R&A sera appelé à donner sa position par la suite.

La plainte de Rezistans ek Alternativ en Cour suprême est dirigée contre le Premier ministre, Pravind Jugnauth, le Mentor Minister, sir Anerood Jugnauth, de même que les 21 autres membres du Cabinet.

R&A réclame, entre autres, dans sa plainte que « la Cour suprême décrète la passation de pouvoirs entre père et fils comme étant anticonstitutionnelle sous l'article 83 de la Constitution », lorsque sir Anerood Jugnauth a démissionné du poste de Premier ministre le lundi 23 janvier et que Pravind Jugnauth a été nommé en tant que son successeur. Ce parti soutient que le poste de Premier ministre ne peut être vacant uniquement si le Premier ministre sortant n'est plus membre de l'Assemblée nationale. Les plaignants avancent ainsi qu'il y a eu entorse aux dispositions de la Constitution et usurpation des pouvoirs et prérogatives de la Présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim.

Après la séance de ce matin, les membres de R&A ont réitéré leur souhait que l'affaire soit prise sur le fond au plus vite. « Dès le début nous avons été clairs car il est extrêmement important pour la démocratie à ce que l'affaire soit entendue au plus vite » soutient l'un d'eux, ajoutant qu'après avoir amendé leur plainte, ils devront la prochaine fois répondre aux questions de l'État, qui a, lui, demandé à présenter des « amended particulars ». L'affaire sera appelée à nouveau le 18 mai. Rezistans ek Alternativ est représenté par Me Rex Stephen et Me Rajendra

Appajala, avoué.