PASSEPORT BIOMÉTRIQUE- NARENDRANATH GOPEE (NTUC) : « Un moyen pour contrôler les citoyens ! »

Le président de la National Trade Union Confederation (NTUC), Narendranath Gopee, s'élève contre le projet de l'introduction de passeports biométriques à Maurice. Estimant qu'il s'agit « d'un moyen pour contrôler les citoyens », il affirme que le gouvernement « impose ainsi son autorité sur les citoyens en introduisant de telles mesures dictatoriales ».

« Non au passeport biométrique ! La carte d'identité nationale fait déjà assez de mal en obligeant les citoyens à donner leurs empreintes digitales en violation de leurs droits garantis par les articles 5, 8 et 9 de la Constitution. Aster gouvernma pa kapav reservi bann metod diktarorial pou vinn impoz so lotorite lor bann sitwoyen. Passpor biometirk se enn “traking device” ki kapav servi pou kone kot enn sitoyen ete entie le mond. C'est un moyen pour contrôler les citoyens. Avec ce projet, le gouvernement aggrave l'érosion de la liberté et des droits démocratiques de la population, garantis par la Constitution », s'indigne le président de la NTUC, Narendranath Gopee, dans une déclaration au Mauricien.

Selon notre interlocuteur, en voulant introduire le passeport biométrique, le gouvernement s'inspire des recommandations de l'article 3,9 de l'International Civil Aviation Organisation, qui préconise un tel document de voyage. « Toutefois, cette organisation ne fait aucune obligation pour inclure dans le passeport biométrique les empreintes digitales ou la reconnaissance de l'iris de l'œil pour suppléer à l'image du visage dans ce document », précise-t-il. « Me avek se ki finn pass ek kart didantite nasional biometrik, nou ena krint ki gouvernma pou fors bann sitoyen donn zot lanprinte digital pou sa paspor biometrik-la », dit-il.

Narendranath Gopee estime que le gouvernement a « d'autres priorités » que d'introduire le passeport biométrique. « Comme priorités, il y a la création d'emplois, la diminution des accidents de la route, la régression des fléaux sociaux comme les vols, les viols et les agressions, l'allégement de la pauvreté... Li dan lintere gouvernma ki li okip rezoud sa bann problem-la olie ki li kree nouvo problem », conseille-t-il.

Commentant par ailleurs la situation à l'Université de technologies de Maurice (UTM), le syndicaliste réclame la révocation de la directrice. Pour cause : les relations tendues à l'UTM et l'état de décrépitude de cette université. « Ki la direktris konpran ki li enn nomine politik ek ki li pa melanz politik ek so responsabilite entan ki administrater. Nou osi deplor proteksion ki li gaygn ek minis ledikasion », a-t-il expliqué. Narendranath Gopee a d'autre part réclamé la présence de syndicalistes sur les « boards », dont celui de la Public Service Commission (PSC), par souci de transparence et de bonne gouvernance. « Enn moyen pou donn la popilasion confians dan sa bann institision-la ! », a-t-il plaidé.

Le syndicaliste s'élève également contre « l'utilisation de l'argent » du National Pension Fund pour rembourser les victimes du Super Cash Back Gold. « Nou sympatiz ek bann victim, me NPF se larzan travayer pou se pension ek retret. Pa kapav servi zot kass pou pey gaf ki sertin dan gouvernma finn fer en ferma BAI », a-t-il expliqué.