Une patiente séropositive réclamant Rs 500 000 de dommages déboutée

Elle n’avait pas apprécié la manière dont un médecin de l’hôpital Victoria a agi quand elle a su qu’elle était séropositive alors qu’elle était venue pour suivre des traitements pour son cancer. Cette patiente réclamait des dommages de Rs 500 000 au ministère de la Santé, à l’État et au médecin en question pour s’être sentie « humiliée » en face du personnel de l’hôpital, soutenant qu’il y a eu violation de l’HIV Aids Act 2006. Toutefois, dans un jugement rendu par le magistrat Raj Seebaluck, ce dernier a statué qu’il n’y a pas eu d’acte illégal commis, concluant sur la base des preuves à sa disposition qu’il est d’usage pour le personnel médical impliqué dans un cas de connaître le statut médical d’un patient.

La patiente a indiqué dans sa plainte qu’elle est séropositive depuis 1994 et qu’elle est aussi atteinte d’un cancer du pancréas. Elle avait subi une opération pour son cancer le 5 juillet 2010 à l’hôpital Jeetoo et y suivait des traitements par la suite. Toutefois, trois mois plus tard, il lui a été conseillé de continuer ses traitements à l’hôpital Victoria, à Candos. Le cancérologue qui la suivait était en congé lors d’une de ses séances de traitements et elle avait alors été confiée à une femme médecin.

Selon la plaignante, lorsque cette dernière examinait son dossier, elle avait été interpellée par sa séropositivité et avait informé la Health Care Assistant qui était présente lors de la consultation. La plaignante soutient dans sa plainte n’avoir pas aimé les remarques de la femme médecin et a ajouté que les informations relatives à son état de santé sont confidentielles et n’auraient pas dû être révélées à de tierces personnes. Elle a également soutenu que la femme médecin s’est montrée arrogante et a agi de manière discriminatoire quand elle a appris qu’elle était séropositive, ajoutant que sa séropositivité n’aurait pas dû être mise sur le tapis vu qu’elle était venue pour soigner son cancer. Le médecin avait, selon elle, porté plus attention à sa séropositivité et en a fait mention dans son certificat médical, et ce sans son consentement. Elle réclamait ainsi Rs 500 000 de dommages pour « l’humiliation et le traumatisme causés ».

La femme médecin pour sa part devait nier avoir agi de manière inconvenante en apprenant que la patiente était séropositive. Elle a souligné qu’elle en a parlé au Health Care Assistant car cette dernière devait être au courant de toutes les maladies associées à un patient afin de prendre les précautions nécessaires pendant la consultation. Le médecin a admis que la patiente n’avait pas aimé que les mots « HIV positive » soient mentionnés dans son dossier médical mais devait rappeler qu’il est nécessaire et de pratique d’usage que le nursing staff soit au courant du statut médical du patient afin que des traitements soient effectués tout en prenant en compte toutes les maladies associées. Le magistrat Seebaluck a ainsi tranché en faveur des défenseurs dans cette affaire, statuant que la femme médecin n’a rien fait d’illégal mais a uniquement agi selon les pratiques d’usage au sein d’un hôpital.