PATRICK BRUEL : Intenses émotions

Dimanche soir au Centre Swami Vivekananda à Pailles, Patrick Bruel a été grand, beau, rock, mélancolique, tendre. Au bas mot, il a été un artiste complet, comblant son public de joie et d’intenses émotions en 1 h 30 de concert environ. Du beau monde qui s’était dit rendez-vous 16 ans après son concert à la Citadelle, dont il garde un souvenir impérissable. Pour le public, il faudra désormais ajouter cette nuit magique à Pailles.

Une voix familière qui résonne dans le noir complet et qui donne des frissons avec son timbre rauque, un public qui se déchaîne illico. “Vous croyez que j’ai oublié la Citadelle ?”, lance Patrick Bruel avant que sa silhouette ne se laisse découvrir derrière le micro alors que la lumière revient sous un tonnerre d’applaudissements et d’acclamations. Pantalon en cuir noir, t-shirt et gilet noir, un look de rockeur allant de pair avec la grande partie rock de son concert.

Répertoire rock.

Il faut dire que le public était déjà acquis à la cause de l’auteur à la voix de velours, une grande partie faisant fi des règlements et venant se mettre debout devant la scène au début même du spectacle, au grand dam de ceux placés devant. Portables en main, tous se jetaient sur l’occasion de photographier leur idole française. Une occasion pour laquelle ils auront attendu 16 ans depuis ce moment magique à La Citadelle pour revoir l’auteur de Place des Grands Hommes.

Pour commencer, un répertoire rock, du moins transformé en rock. Le sourire au visage, la guitare à la main, la star française transporte son public à travers ses chansons qui restent dans la tête. Il le tient par la main, comme il le dira lui-même plus tard dans la soirée. Bien accompagné par son groupe, Patrick Bruel fait danser son public et lui demande de chanter avec lui les notes populaires.

Voyage mélodique.

Ce concert de Patrick Bruel à Maurice était un bond dans le passé. Il revisite ses plus beaux morceaux en rock avant d’aller encore plus loin dans le temps, le temps d’un morceau faisant tourner son public façon bal populaire des années 30. Voyage dans le temps mais aussi à travers les continents. Escale aux sources de la country aux États-Unis à travers la reprise en français de City of New Orleans avant une escapade en Orient avec le morceau Le Café des délices, pendant lequel le public reprend en chœur avec lui “yalil yalil apipi yalil.”

S’il assure le spectacle en se remuant sur scène comme un beau diable, Patrick Bruel sait aussi créer de l’émotion. Moments intimistes accompagné de sa guitare, à parler à son public en effectuant du picking comme pour accompagner sa conversation avec son audience. Drôle, notamment en prononçant des mots anglais expressément mal, Patrick Brel a toujours ce charme qui a fait des ravages auprès des dames dimanche soir. Les “Je t’aime Patrick”, entendait-on hurler dans la salle ou le “viens chez moi Patrick”, qui a fait s’esclaffer toute la salle, en témoignent. Un tutoiement qui révèle la proximité que veut instaurer le chanteur avec son public.

Pour l’épilogue du concert, Patrick Bruel a interprété, entre autres, Qui a le droit, un moment magique, et le tube incontournable Casser la voix, façon rock, sur lequel le public a entonné chaque mot avec l’icône française, qui a fait durer le plaisir pendant de longues minutes.