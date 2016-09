PATRICK MERVEN : Beluga régale

Il se pourrait bien que Patrick Merven ait mis la main sur un petit bijou avec Beluga car l’alezan, qui en était à ses débuts samedi dernier, s’est imposé de bout en bout, au nez et à la barbe du grandissime favori Sunset Breeze dans The Apex Corporate Services Trophy. Servie avec une forte dose d’autorité, cette première de Beluga ne peut qu’en appeler d’autres au Champ de Mars.

L’élève de Patrick Merven faisait l’objet de bruits favorables pour son baptême du feu et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas déçu ses partisans. Dominateur. Voilà le mot que James Winks a utilisé pour nous décrire la première sortie de Beluga sur notre hippodrome. « Beluga is a nice horse and he’s still got a lot of learning to do but he was very dominant, so he’s a very good horse for next season. I liked him a lot but since it was his first outing, he needed a lot of things to go right for him. He was lucky to bounce well out of the gates and lead. He won a very good race in the end. I told my boss that horses like him need to be drawn low and thankfully we got a good barrier and he got the job done ».

Patrick Merven ne pouvait rêver de meilleure entrée en matière pour son poulain. « On aimait beaucoup le cheval mais il fallait être cautious vu que c’était sa première sortie. Je dois faire ressortir que James m’avait dit jeudi matin avant le tirage au sort des lignes que Beluga serait difficile à battre s’il héritait d’un couloir intérieur mais que ce serait différent s’il s’élançait à l’extérieur car il risquerait de se retrouver un peu partout sur la piste. Je dois dire effectivement que Beluga était assez regardant pendant la course mais c’est tout à fait normal vu que c’est son premier jour de compétition. C’est quand même un cheval qui a couru les 1400m en Afrique du Sud en moins de 1m23.00s et on s’attendait à quelque chose de bien de sa part », a-t-il déclaré à l’issue de la course.

« No excuses for Jullidar »

Or, le parcours sud-africain de Beluga fait état d’une seule victoire sur 1600m mais son jockey ne veut surtout pas brûler les étapes. « Again he was very dominant today but we are not going to rush him yet, we’ve got to think of next season. That’s what we’re doing but he can win again this season for sure. Everyone is saying he can go on the mile but he’s too aggressive for that at this stage in Mauritius. We’ll just keep him to 1365-1400m and he’ll keep on winning », a-t-il tenu à nous préciser. Si Beluga n’a ainsi pas raté le coche samedi dernier, on ne peut en dire de même pour Jullidar, qui paraissait en bonne posture pour récolter ses premiers lauriers dans l’épreuve d’ouverture.

« Jullidar was very disappointing. I thought he’d win today and in a comfortable manner. We got into a good spot but he hung in so bad in the home straight. But there was no excuses for him today. I’m not sure what to think of him », nous a déclaré l’Australien, un brin perplexe. Beacon Flare, le porte-drapeau de l’entraînement Merven dans l’épreuve principale, n’a pu défendre sa chance, l’alezan se faisant scratched après qu’il se soit blessé derrière les stalles de départ. « Beacon Flare was ready to go and I was expecting a good run from him with the blinkers. He kicked himself behind the barriers though and that’s just part of racing. Hopefully he didn’t pick up anything bad ».

On avait un peu vite oublier Fyrkat dans la dernière épreuve au programme, le fils de Stronghold retrouvait les même conditions de course relatives à sa dernière victoire sur notre turf. Privé d’un clear run en ligne droite, force est de constater qu’il n’a pu défendre correctement ses chances, au grand dam de James Winks. « If Fyrkat gets the split, he would have nearly won the race. I rode him exactly the same as when I won on him. I went for the run and obviously he had to go around. It’s really disappointing for the horse as you don’t get too many chances like that with horses like him. Anyway, he ran well but it is what it is ». Quant à Bobby Bear, le jockey australien est d’avis qu’il se fait vieux et qu’il faudra que toutes les conditions lui soient favorables pour espérer ajouter un nouveau succès à son tableau de chasse.