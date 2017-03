PATRICK MERVEN : À la reconquête du podium !

Souvent habitué à une place sur le podium ces dernières années, Patrick Merven s’est retrouvé en retrait la saison dernière. Après une première partie d’exercice, où l’établissement était surtout privé de jockey titulaire, il a frôlé la correctionnelle avant de sauver les meubles en fin de saison pour accrocher un cinquième rang final.

C’est l’entrée en compétition, à la mi-saison, de ses nouvelles acquisitions qui coïncidait avec l’arrivée du jockey australien James Winks, qui a permis à la bande à Merven de retrouver un second souffle en 2016. « On avait choisi de démarrer 2016 sans jockey titulaire et avec l’appui des anciens coursiers seulement. Heureusement que les nouveaux ont performed quand ils ont été sollicités sous la selle de James Winks qui decouvrait lui-même le Champ de Mars. Malgré tout, we were expecting better…», remarque Patrick Merven.

Cette saison, cette écurie veut satisfaire son ambition. Elle a injecté du sang nouveau avec l’acquisition de 16 nouveaux coursiers sud-africains. Elle a aussi prolongé le contrat de James Winks, qui selon son entraîneur, a « été à la hauteur de sa tâche » quand il a pris ses fonctions à la 15e journée 2016.

Ce jockey qui s’était particulièrement illustré sur The Tripster, Beluga, Moi Power ou encore Bono Vox, sera encore une fois le fer de lance du groupe. « On fait confiance à Winks. Il nous sera d’une grande aide », martèle Patrick Merven.

+30 victoires en 2017

Même si le groupe reste fidèle à une politique bien adaptée depuis quelques années maintenant, soit de faire confiance à de jeunes chevaux ou à des anciens cracks de l’étranger, on ne verra aucun partant de cet établissement dans la Duchesse et le Barbé dans un premier temps. « Les courses classiques ce ne sont plus notre priorité. Du moins dans l’immédiat. Nous préférons nous concentrer sur l’ensemble de la saison, » souligne Patrick Merven.

Quel est l’objectif 2017 de celui qui avait débuté comme entraîneur au sein de la défunte écurie Wahed Essa en 1995, avant de prendre seul les rênes d’un établissement en 1996 jusqu’à ce jour, avec un "congé forcé" entre 2004 et 2007 ? « Nous visons une trentaine de victoires. Ce sera encore une fois très difficile avec une opposition redoutable de toutes parts. Il y a beaucoup de nouveaux dans ce nouvel exercice et toutes les écuries sont bien armées. »

Un retour sur le podium intéresse aussi l’entraîneur, dont le groupe a ravi, à la dernière heure, une cinquième place promise à Shirish Narang. « Nous étions habitués à cet honneur. L’an dernier, nous avons dû batailler ferme pour terminer finalement dans le Top 5. La configuration 2017 laisse les écuries Ramapatee et Rameshwar Gujadhur, Gilbert Rousset et Ricky Maingard en position de force, eu égard à la qualité de leurs effectifs. Je déduis personnellement (et j’espère avoir tort) que sur les huit courses courues en une journée, au moins quatre écuries vont s’offrir six des huit victoires. Il ne restera en fin de compte que deux victoires à se partager entre les dix écuries restantes. C’est tout dire… »

Winks back again !

On reprend les mêmes (ceux à partir de la mi-saison 2016) et on

recommence. Patrick Merven veut la continuité en ce qui concerne son jockey. James Winks, 33 ans, avait forcé le respect de tout son groupe en faisant preuve d’une belle maîtrise de la piste du Champ de Mars dès son baptême du feu en juillet dernier.

Celui qui a préféré le foot (son grand-père était jockey) avant de chausser les étriers à 15 ans, gagna vite le respect des entraîneurs pour son jugement en course. A 23 ans, il obtint sa première monte importante (Caufield Cup). En 2001, il s’offrit sa première réussite dans une course de groupe (Raja Lane en Gr 3) avant d’accrocher son premier Groupe 1 en 2008 (Absolut Glam dans les Winter Stakes).

Auteur de plus de 600 victoires en Australie, Singapour, Hong-Kong, Malaisie et Maurice entre autres, Winks ramena 19 gagnants et 35 placés en 98 montes chez nous pour sa demi-saison 2016 avec un striking rate de 19 %.

Durant l’intersaison, il retourna en Australie mais ne disputa que des barrier trials. Il est affûté pour attaquer d’entrée la saison 2017.