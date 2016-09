PATRICK MERVEN : Un nouveau doublé dans l’escarcelle

L’entraînement Merven carbure au super en ce moment avec un deuxième doublé en autant de journées de compétition. Ce regain de forme n’est pas sans conséquence puisque Patrick Merven en profite pour gagner une place au classement des entraîneurs – il est désormais 6e avec des gains de l’ordre de Rs 3 853 000 grâce aux succès de Avail et Bono Vox pour le compte du 23e acte.

« We’ve got a couple of good weeks coming up », nous avait prédit James Winks au soir de la 20e journée. L’Australien ne croyait pas si bien dire puisque les pensionnaires de l’entraînement Merven ont répondu présent sur la piste depuis et on pourrait même arguer que le score aurait même pu être plus flatteur avec un brin de réussite. L’arrivée de James Winks est définitivement pour beaucoup dans l’embellie qui règne actuellement au sein du yard et l’Australien était at his level best lors de la journée dominicale pour mener Bono Vox à son deuxième succès de la saison.

Alors que des bruits favorables circulaient à son effet dans The Asia-Africa Air Corridor Cup dimanche dernier, Bono Vox se retrouva en fâcheuse posture à l’amorce de la dernière ligne droite et il a fallu toute la science du jockey titulaire pour mener sa monture à bon port et gratifié les nombreux turfistes d’une des plus belles montes de la journée avec ce fils de Mambo In Seattle, qui est passé par un trou de souris pour aller cueillir une nouvelle victoire sur notre turf. Patrick Merven en était d’ailleurs le premier des bluffés.

« Je dois tirer mon chapeau à James Winks parce que c’est vraiment lui qui gagne cette course. On était assez confiant sur Bono Vox et on lui avait enlevé les œillères sur les recommandations de James. C’est d’ailleurs lui-même qui m’avait conseillé de faire de même avec Avail aujourd’hui. Même si Bono Vox avait gagné avec les œillères en Afrique du Sud, il pense que les chevaux courent plus détendu sans cet équipement sur des parcours rallongés. C’est un très bon juge et tout le mérite lui revient parce qu’à 500m du but, je me suis dit que les carottes étaient cuites. Je me suis alors dit qu’un accessit ne serait pas si mal, mais James a monté une course exceptionnelle ».

Avail ouvre son compteur

Après deux tentatives en demi-teinte sur notre turf, Avail se présentait au départ de l’épreuve d’ouverture presque sous les radars, l’alezan étant offert à une cote de Rs 1 000 à la fermeture des paris chez certains bookies. Or, il avait démontré un brin de qualité à ses débuts et face à des compétiteurs de la C8, il a saisi sa chance à bras le corps, aidé en grande partie par la monte intelligente de Swapneel Rama, un ancien de la maison.

« C’est sûr que piloter un gagnant pour l’entraînement Merven me fait toujours plaisir car ils ont tous une place spéciale dans mon cœur et je tiens à remercier tout le monde pour m’avoir accordé cette monte », nous a d’emblée déclaré le jockey mauricien. « Avail descendait de classe et il a eu un bon parcours tout au long de la course avant d’accélérer en ligne droite. Je l’avais bien aimé lors de son spurt vendredi matin et je lui accordais une bonne chance malgré sa dernière tentative moyenne. C’était peut-être dû au second run after rest syndrome mais le parcours rallongé, de même que le fait de lui enlever les œillères, ont certainement contribué à sa victoire. Comme il m’a laissé une belle impression, cela ne m’étonnerait pas qu’il se montre compétitif sur plus long », a-t-il poursuivi.

Patrick Merven semble ainsi avoir eu le nez creux en trouvant cet engagement pour Avail mais l’entraîneur n’a pas manqué de saluer la monte de son ancien protégé, dont c’était la 23e victoire de la saison dimanche dernier. « La dernière course d’Avail avait été face à des adversaires de la Benchmark 31 et dans un 0-25 aujourd’hui, c’est sûr qu’il avait son mot à dire. Par rapport à la catégorie, on croyait un peu en lui car il y avait surtout un gros lot de coursiers détenant un rating de 0-20 dans cette épreuve. On pensait cependant qu’il risquait de lui manquer un petit quelque chose au niveau de la condition mais Rama a monté une très belle course. C’est le jockey qui a fait la différence en ligne droite selon moi ».