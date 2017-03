PATRICK MERVEN : Triad Of Fortune, un succès au goût amer

Comme ce fut le cas l’année dernière, James Winks a bouclé sa première journée de compétition par une victoire. Avec trois montes seulement, il ne fallait pas s’attendre à monts et merveilles de la part de l’Australien, mais il est tout de même parvenu à tirer son épingle du jeu grâce à Triad Of Fortune. Un succès qui a tout de même un prix puisqu’il a écopé lors de cette première journée d'une suspension suite à une faute de careless riding.

Il faut dire qu’on a connu James Winks plus loquace par le passé, le jockey ayant été avare de commentaires quand nous l’avons rencontré, sa semaine de suspension étant sans doute encore un peu dure à accepter. « Triad Of Fortune won well. Obviously, the soft track helped him. It was not really an expected win but he’s that kind of a horse. Like I said, the soft track helped him but we’ll take every win as we can », nous explique-t-il tout simplement.

L’état de la piste (3.0M au pénétromètre samedi matin) semble effectivement avoir été d’un apport considérable pour Triad Of Fortune puisque l’entraîneur Patrick Merven partageait l’avis de son jockey lors de ses déclarations d’après-course. « Triad Of Fortune était très bien en ce début d’année. Mais c’est un cheval qui a beaucoup de problèmes. Du reste, on ne le trotte que très rarement. Je pense que la piste molle l’a beaucoup aidé. Il a eu une course relativement simple et au sortir du dernier virage, je savais qu’on allait remonter It’s My Party ».

À défaut de jouer les premiers rôles, l’entraînement Merven compte bien faire sentir sa présence dans les épreuves où ses pensionnaires seront alignés cette année. « L’année dernière a été très dure. On avait démarré la saison avec les anciens qui étaient à Maurice depuis quatre voire cinq saisons. Heureusement qu’à la mi-saison quelques nouveaux nous ont rejoints. Cette année, je dois dire un grand merci aux propriétaires car dès le départ, ils ont fait l’acquisition de pas moins de 16 nouveaux pour remplacer justement ces vieux coursiers qui ont été mis à la retraite. Je pense qu’on va faire une saison correcte. Évidemment, on ne vise pas haut, dans le sens des grandes courses, car on n’a pas la prétention de remporter ces épreuves-là. Mais je pense qu’on peut tirer notre épingle du jeu dans les courses de moindre envergure ».

« Kan to bann bourik trwa lapat-la pou gagner ? »

Au-delà de la victoire de Triad Of Fortune, cette journée inaugurale était empreinte d’émotion pour Patrick Merven, qui avait eu le malheur de perdre sa mère Odette, « la plus grande supportrice de l’écurie Merven », le lundi précédent. Et c’est non sans avec une forte dose d’émotion que l’entraîneur endeuillé a partagé une anecdote concernant sa défunte mère suite au triomphe de Triad Of Fortune. « On a passé une semaine assez difficile et triste. Je dédie à ma mère cette victoire et aussi à mes deux sœurs qui ont beaucoup fait pour ma maman. Chaque dimanche ma mère se faisait un devoir de m’appeler et quand on ne gagnait pas, elle n’hésitait pas à me taquiner : Kan to bann bourik trwa lapat-la pou gagner ? Cette victoire de Triad Of Fortune est quelque part une belle récompense ».