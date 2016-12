PATRIMOINE : Un Dodo Trail pour préserver  la mémoire du dodo

La réputation de Maurice en matière touristique n’est plus à faire. Plages, hôtels, sites, activités, immersion interculturelle… Maurice est plein de charme qui confère au pays une renommée internationale. Renommée qui vient aussi de l’oiseau emblématique de Maurice, le dodo. En effet, de par le monde, le dodo demeure l’exemple le plus connu d’espèce disparue. Maints ouvrages et maintes expositions ont été élaborés pour rendre hommage à l’oiseau universellement associé à l’île Maurice, mais aussi à la question de la sauvegarde des espèces menacées. S’il existe — outre un musée virtuel proposant une découverte du dodo sous divers aspects à travers de riches documentations — des échantillons des os du dodo retrouvés à Mare-aux-Songes, il serait judicieux que Maurice compte aussi un lieu consacré au dodo. D’où le Dodo Trail, suggéré par Alan Grihault dans une lettre ouverte aux autorités afin de préserver la mémoire du dodo.

Passionné du dodo, cet ancien professeur de mathématiques, auteur de plusieurs livres sur l’oiseau, dont le dernier “Discovering Dodos”, qui sera proposé aux élèves du primaire l’an prochain, a participé en 2005 aux fouilles archéologiques à Mare-aux-Songes, où ont été découverts des restes de l’oiseau mythique devenu l’emblème du pays.

Pour avoir parcouru le site de Mare-aux-Songes de long en large, et analysé ses coins et recoins, Alan Grihault estime que ce site, classé site Ramsar, pourrait devenir un véritable lieu de découverte autour du dodo. “Si les ossements du dodo ont été découverts à cet endroit, ce n’est pas un hasard”, dit-il. La crique située non loin et où a été déposé il y a plusieurs années du sable non-acidifié, a contribué à préserver les ossements du dodo, dit-il. C’est pourquoi Alan Grihault estime qu’un Dodo Trail, idée qu’il a soumise au groupe

Omnicane depuis plusieurs années déjà, devrait démarrer à partir de Blue Bay.

De Blue Bay à Mare-aux-Songes

Son idée : une première station à Blue Bay, où démarrera la Dodo Experience. Les intéressés devront prendre un “bateau pirate” qui les conduira vers la crique, la deuxième station. Là, démarrera véritablement la découverte du dodo, à travers l’histoire de la préservation de ses ossements, mais aussi la découverte des caves où se cachaient auparavant les pirates, entre autres. Une fois la crique visitée, les visiteurs devront abandonner le bateau pirate et prendre un petit train pour un parcours qui retracera, aux abords de Mare-aux-Songes, la vie du dodo sur l’île. Un lieu agencé de façon à découvrir, sur une plate-forme, la reconstitution du dodo et de son histoire.

Alan Grihault a imaginé un véritable parcours de découverte, touchant non seulement à la vie du dodo, mais aussi à aux tortues géantes et autres prédateurs qui vivaient en compagnie du dodo. “On pourrait avoir un lieu avec plusieurs activités, où les gens pourront également acheter des livres et autres souvenirs sur le dodo. On pourrait y avoir une salle d’explications, ou de conférences, où les gens, petits et grands, viendraient apprendre davantage sur le dodo”, dit-il.

Des idées, il n’en manque pas, souligne-t-il. Ce Dodo Trail, selon son opinion, serait une véritable occasion de booster le tourisme mauricien. “Les gens viennent à Maurice pour découvrir ce pays fabuleux où vivait le dodo. Mais il n’y a pas de site où ils peuvent vivre une expérience. Un Dodo Trail, à coup sûr, sera très visité. Et, évidemment, cela aura des répercussions économiques”, selon lui. D’où sa lettre ouverte, envoyée à la présidente de la République, à l’ancien ministre du Tourisme, l’ex-ministre des Arts et de la Culture, ainsi qu’au CEO du groupe Omnicane, de même qu’aux institutions oeuvrant pour la préservation et la conservation du patrimoine mauricien.