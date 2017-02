PATRIMOINE : Le musée de l’esclavage bientôt une réalité

L’esclavage constitue un chapitre honteux de l’histoire de l’humanité et une bonne partie de la nation puise ses racines dans la souffrance, la torture et la misère et l’île Maurice doit sa réussite grâce à la solidarité, à la persévérance et aussi l’aide divine. C’est ce qu’à déclaré le Premier ministre, Pravind Jugnauth, mercredi, au Morne lors de la commémoration du 182e anniversaire de l’abolition de l’esclavage. Le PM, tout en rappelant le devoir de mémoire, a pris l’engagement de faire du musée de l’esclavage bientôt une réalité.

Pravind Jugnauth a insisté sur la collaboration de la population afin de créer une nouvelle avenue de développement et aussi d’écrire un nouveau chapitre dans l’histoire du pays pour assurer le progrès et le développement.

Le chef du gouvernement a dit vouloir suivre les traces de son père, Sir Anerood Jugnauth, également présent au Morne et de s’inspirer de son style. “Il y a trois types d’individus dans le monde. Le premier passe son temps à raconter des histoires. Le deuxième est en fin de carrière et veut que la population se souvienne de lui et le troisième ne parle pas beaucoup, mais a marqué l’histoire. SAJ fait partie de la troisième catégorie et je suis déterminé à suivre ses pas”, a déclaré Pravind Jugnauth.

Il lance un appel à la vigilance car, selon lui, l’esclavage pourra prendre une nouvelle forme et il s’est dit déçu par l’attitude de personnes influentes à travers le monde qui, au lieu de montrer le respect et la tolérance envers les autres, font le contraire. Pravind Jugnauth a lancé un appel aux jeunes pour qu’ils s’intéressent à l’histoire du pays en tirant des leçons du passé pour mieux construire l’avenir.

Le musée de l’esclavage qui sera bientôt une réalité montrera les atrocités subies par les esclaves et nous fera prendre conscience des valeurs léguées par nos ancêtres. Il a aussi rappelé que le 1er février a été décrété jour férié en 2001 alors que SAJ était PM.

Pradeep Roopun, ministre des Arts et de la Culture, a dit qu’il compte sur le soutien des pays amis pour la construction du musée de l’esclavage afin d’honorer la mémoire de nos ancêtres. Tout en soulignant qu’il faut éviter de tomber dans le piège de l’esclavage moderne, il a déclaré que le jumelage du Morne et de Robben Island, île où Nelson Mandela avait été détenu, sera bientôt une réalité et un accord sera signé à cet effet.

Un changement d’attitude

Il a ajouté que le Morne, classé patrimoine mondial de l’humanité par UNESCO depuis 2008, est un haut lieu de pèlerinage et de recueillement. La création du musée en plein air sur un terrain de deux arpents se fera avec l’étroite collaboration des habitants de la localité. Il a eu une pensée pour les artistes Gérard Cimiotti et Marie Michèle Perrine, disparus récemment.

Selon Ivan Collendavelloo, vice-Premier ministre, il s’agit d’honorer la mémoire des descendants d’esclaves tous les jours en améliorant leur sort. Il faut un changement d’attitude à cet effet.

La cérémonie protocolaire a été marquée par un dépôt de gerbes devant le monument de l’esclave inconnu par Pravind Jugnauth, Ivan Collendavelloo, Pradeep Roopun et la Speaker, Maya Hanoomanjee ainsi que du le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval qui a quitté les lieux juste après cette cérémonie. Un spectacle culturel animé par des enfants du Village du Morne, fréquentant le Sunday Care d’Abaim et ceux de Barkly a été chaudement applaudi. Après la projection de Zenfant des Ziles primé lors du concours de courts métrages organisé par la MFDC, Pravind Jugnauth a procédé au premier coup de manivelle du film Resistance marron.