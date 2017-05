PATRIMOINE - SARITA BOODHOO : “L’inscription du geet gawai à l’Unesco a donné ses lettres de noblesse au bhojpuri”

Le Dr Sarita Boodhoo, présidente de la Bhojpuri Speaking Union, s’est donné pour mission de revaloriser la langue et la culture bhojpuri à Maurice. Cette langue héritée de nos ancêtres a connu une nouvelle dynamique avec l’inscription des chants traditionnels, le geet gawai en décembre 2016 au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO à Addis-Abeba en Ethiopie. Le BSU a aussi organisé un Bhojpuri Utsav dimanche dernier au IGCIC en présence du ministre indien, Shri Kairaj Mishra. Lors d’un entretien à Week-End, Sarita Boodhoo a livré le fonds de sa pensée.

L’organisation du Bhojpuri Utsav dimanche dernier au IGCIC a été un grand succès. Comment situez-vous cette démarche ?

Le bhojpuri est la langue de la souffrance, la langue du coeur et des sentiments. Organisé sous l’égide du ministère des Arts et de la Culture et la Haute Commission indienne, cette manifestation a été une occasion pour montrer à Shri Kairaj Mishra, le ministre indien des Petites et moyennes entreprises, comment les traditions orales, les chansons et les rites ont été préservés. Il a été émerveillé par la prestation des danseuses du geet gawai, tels les sandhyas, jhumars, sohars, entres autres. L’héritage des travailleurs engagés venus à Maurice en 1834 avec leurs pratiques religieuses, leurs croyances, leurs livres sacrés et leurs croyances, et leurs ustensiles de cuisine, a suscité une grande émotion chez le distingué visiteur. Shri Kairaj Mishra, il faut le préciser, est originaire du bhojpuri belt et a vu le jour à Malikpur dans le district de Ghazipur. Très actif dans le district de Deoria, il a sensibilisé la masse sur le rôle et l’importance de la langue bhopuri et il a lors de son discours mis l’accent sur le rôle joué par Maurice concernant la transmission culturelle, la préservation et la promotion du bhojpuri. L’aspect culturel a été sauvegardé tout comme le jeu traditionnel Oka Boka Teen Taloka. 183 ans après, le bhojpuri est toujours vivant et a gardé sa vibrancy, et cette langue utilisée par plus de 200 millions de gens à travers le monde a su malgré la modernité garder son authenticité. Il faut souligner que les travailleurs engagés embarqués à Calcutta étaient issus de Bihar, mais également d’Uttar Pradesh notamment des districts de Gorakhpur, Gonda, Basti, Mirzapur, Jaunpur, Bénarès, Azamgarh, Ghazipur et Ballia. Cette connectivité et cette diversité des travailleurs des champs fait qu’ils étaient les descendants de Ram étaient connus pour leur lutte, leur bravoure. Le Rasika Dance Academy et Abdullah Latiff ont fait découvrir les multiples facettes du bhojpuri.

Vos sentiments lorsque vous avez appris que le geet gawai a été inscrit au patrimoine culturel?

C’est avec un sentiment de grande fierté que moi et la délégation dirigée par le ministre des Arts et de la Culture d’alors, Dan Baboo, ont appris que le dossier de candidature du Bhojpuri Folk Songs Geet Gawai avait été accepté par le comité gouvernemental de sauvegarde du patrimoine inmatériel de l’Unesco le 1er décembre 2016 lors de la 11e session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à Addis-Abeba, en Éthiopie. Avec cette inscription, le geet gawai est devenu une fierté nationale et le bhojpuri a obtenu ses lettres de noblesse. Le geet gawai a maintenant une reconnaissance internationale sur le plan narratif et musical, la tradition et les valeurs intrinsèques.

Le dossier initial a subi plusieurs modifications et un nouveau dossier avait été soumis en mars 2015. Pour quoi ce changement ?

Le dossier a subi plusieurs modifications avant d’être nommé sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. Un nouveau dossier avait été soumis en mars 2015 et toute une équipe composée de l’ancien ministre Baboo, de moi-même, du professeur George Abungu du National Heritage Fund et de l’Aapravasi Ghat Trust Fund ont retravaillé le dossier pour être en conformité avec les lignes directrices de l’Unesco. Il nous a fallu donner la garantie que le geet gawai sera préservé et aussi d’assurer sa promotion pour les générations à venir.

Quelles mesures préconisez-vous afin que le bhojpuri ait une reconnaissance internationale ?

Nous avons depuis longtemps fait une demande afin que le bhojpuri soit inclu dans le 8e Schedule de la constitution indienne afin que cette langue puisse avoir une meilleure reconnaissance au niveau des universités et des académies. J’ai aussi préconisé des échanges avec la Banaras Hindu University qui possède un Bhojpuri Study Centre afin que les étudiants de cette université puissent venir à Maurice pour des recherches sur le bhojpuri. Les Mauriciens pourront aussi se rendre à cette université et partager leur expérience. Il est aussi important de créer une chaire sur le bhojpuri à Maurice.