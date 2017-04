PATRIMOINE : Le trafic de pierres continue de défigurer nos sites historiques

Le reportage que nous avons effectué sur le site archéologique du Moulin à Poudre à la mi-mars montrait déjà les traces fraîches des vols de pierres de taille qu’avait subis ce site, depuis qu’il était mis au jour par les chercheurs. Depuis, les voleurs sont retournés sur place pour s’en prendre à la section qui venait d’être découverte par les scientifiques. Leur commerce crapuleux à forte plus-value représente à l’inverse une perte irremplaçable pour les historiens et la valorisation culturelle de l’histoire nationale. Une loi est attendue, encore faudra-t-il qu’elle soit mise en œuvre. Aussi, force est de constater que les moyens en ressources humaines ainsi qu’en mesures et équipements de protection des sites manquent cruellement.

Les techniciens du NHF et les nombreux bénévoles, majoritairement des étudiants de l’Université de Maurice, ont achevé leur dernière campagne de fouille au Moulin à Poudre à Pamplemousses à la mi-mars. Depuis, ils travaillent à analyser et interpréter le fruit de leurs découvertes sur ce site exceptionnel, autant par sa taille que par ce qu’il représente dans l’histoire de l’industrie militaire mise en place par les colons dans l’Isle de France de l’époque française. La campagne est terminée, mais les responsables de ces recherches font des visites hebdomadaires sur le site notamment pour veiller à leur préservation.

Au cours de l’une d’entre elles, le 23 mars dernier, ils ont découvert avec effroi que de nouveaux vols de pierres taillées et cette fois-ci également de pièces de ferronnerie d’époque, avaient été perpétrés, justement dans la section de la raffinerie qui venait d’être mise au jour grâce aux chercheurs et étudiants pour la plupart bénévoles qui ont participé à la dernière campagne de fouille. Les techniciens du NHF ne sont nullement étonnés lorsqu’ils découvrent ce type de forfait, mais le désœuvrement et la colère les assaillent car ces vols anéantissent en quelques nuits des mois de travail accompli par ces équipes sur le terrain et dans les archives du pays.

Pour un commerce illicite très rarement puni, ou trop peu lorsqu’il l’est, ces forfaits portent atteinte à l’histoire de Maurice, au récit national qui fait le ciment de notre société et aux savoirs en devenir qui seront enseignés demain à nos enfants. Ces voleurs avilissent par un commerce juteux qui ne satisfait que leur inique cupidité, des pièces archéologiques dont la valeur est en réalité tout à fait inestimable, parce qu’historique et unique, et donc en aucun cas monnayable. Ces fripouilles insultent aussi par-delà les siècles les centaines d’esclaves qui ont taillé ces pierres et bâti ces édifices ainsi que ceux qui ont travaillé dans la seule manufacture de poudre à canon que comptait alors fin XVIIIe siècle, l’ensemble des colonies françaises. Les historiens savent que ce site militaro-industriel exceptionnel fournissait la flotte napoléonienne, et estiment qu’il approvisionnait peut-être l’ensemble des armées et colonies françaises.

Quinze pour 205…

Dans notre édition du 11 mars, nous montrions déjà dans une photographie un mur éventré auquel manquaient de nombreuses grandes pierres de taille. Il n’était pas le seul et nous ne pouvions montrer les murs entiers qui avaient déjà disparu… Que ce soit au Moulin à Poudre ou ailleurs, à chaque constat de vol, les cadres du NHF déposent une plainte à la CID concernée. Mais le plus souvent, les enquêtes n’aboutissent pas.

Lorsqu’éventuellement elles trouvent une issue, comme lorsqu’un riverain courageux avait en 2011 donné le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule des pilleurs de la batterie Dumas, à Vallée-des-Prêtres, la peine encourue est tellement faible qu’elle permet aux voleurs de rentrer dans leurs frais très rapidement… Le voleur appréhendé de cette batterie qui a joué un rôle clé dans la bataille de Montagne-Longue a en effet été relâché après s’être acquitté d’une amende de seulement Rs 10 000, le maximum requis par la loi, une somme insignifiante quand on sait qu’une grande pierre de taille ancienne peut se vendre jusqu’à Rs 15 000… Dans le cas de la batterie Dumas, les pierres avaient été partiellement rendues, ce qui n’annule bien sûr pas la gravité du forfait. Mais la loi ne prévoit pas a priori la restauration du site attaqué, entérinant en quelque sorte l’irréversibilité des dommages causés !

Le National Heritage Fund (NHF) a pour mission de protéger, conserver, documenter et valoriser les 205 sites et monuments classés de Maurice et de Rodrigues, ainsi que le patrimoine intangible : belle mission sur le papier, dont son équipe minuscule n’a les moyens ni en ressources humaines ni en budget d’assumer la lourde responsabilité. Le NHF a accueilli avec soulagement l’an dernier dans son équipe une archéologue dynamique en la personne de Jayshree Mungur-Medhi.

L’équipe qui n’a toujours pas de directeur depuis le départ du PMSD du gouvernement, compte en tout et pour tout quinze personnes dont douze travaillent effectivement et cinq ont les connaissances techniques relevant de la gestion du patrimoine, pour — vous avez bien lu plus haut — 205 sites et monuments de Maurice et Rodrigues ! À titre de comparaison, l’Aapravasi Ghat Trust Fund (AGTF) fait travailler cinquante personnes au total, dont trente techniciens, pour la valorisation de deux sites classés patrimoine mondial dont un musée, relevant de l’histoire de l’engagisme, à Trou Fanfaron et à Trianon. Précisons que ces personnes interviennent aussi ponctuellement dans d’autres points du pays qui ont été concernés par l’histoire de l’engagisme. Sans dénigrer l’importance de ce site classé patrimoine de l’humanité, la disproportion entre les moyens humains du NHF et ceux de l’AGTF laisse songeur. Aussi, les réalisations éminemment bénéfiques pour le pays de l’Aapravasi Ghat incitent à penser que l’urgence et le bon sens invite à renforcer les moyens du NHF…

Pour corser le tout, cette équipe lilliputienne ne s’est toujours pas vue attribuer les fonds pourtant annoncés l’an dernier dans le discours du budget pour la protection du patrimoine. Ses demandes d’équipement ou de personnel pour protéger les sites et recruter de nouveaux collaborateurs se soldent le plus souvent d’une fin de non-recevoir. Les Rs 50 millions annoncés doivent venir du Loto Fund en devenir, dont le comité a été mis en place il y a seulement deux mois… Autant dire qu’on attend ces moyens avec une certaine fébrilité au NHF.

Loi Patrimoine

Comment protéger et conserver 205 sites et monuments du patrimoine avec si peu de budget et de ressources humaines ? À défaut de pouvoir protéger concrètement les sites dont il a la charge, le NHF fonde pour l’heure ses espoirs sur un renforcement de la loi qui réglemente ces délits. Outre une augmentation substantielle et plus dissuasive de l’amende prévue par les textes, Jayshree Mungur-Medhi espère que de tels délits soient passibles d’une peine de prison, ainsi que de l’obligation de restituer les pierres volées. Aussi est-il envisagé qu’un permis spécial doit rendu obligatoire pour pouvoir transporter des pierres de taille, comme c’est le cas depuis quelque temps pour les objets en fer.

Au-delà du projet de loi Patrimoine, une autre mesure envisagée pourrait augurer des développements intéressant sur les sites historiques du pays. Les responsables du NHF suggèrent par exemple de faire du Moulin à Poudre, un lieu de visite et une attraction pour le public intéressé par l’histoire, afin qu’il soit fréquenté tout au long de l’année et devienne de ce fait moins accessible pour les malfaiteurs. Un jardin endémique déjà implanté tout près de là pourrait également être associé à la démarche, et renforcé.

La batterie Dumas en 2011, le pont de Bain des Négresses à Souillac en 2016, la Batterie L’Harmonie en 2012, la sucrerie de Forbach il y a quelques années, sans oublier le Moulin à Poudre évoqué dans cet article et par exemple le Cimetière des Anglais à Poste-de-Flacq qui avait été enfoui sous le sable en 2000 : le nombre de sites historiques qui ont été défigurés par des pillages ou de la malveillance est conséquent et notre interlocutrice au NHF estime qu’il s’est intensifié ces cinq dernières années. Plusieurs éléments laissent croire que cette activité est bien organisée, avec des techniques de repérage approuvés et des points de vente qui semblent avoir été repérés dans l’est du pays.

Lorsque des archéologues défrichent et mettent au jour un site, ils font bien malgré eux une partie du travail dont les voleurs vont bénéficier. Quand le site est isolé comme dans le cas du Moulin à Poudre implanté en forêt, des marquages fluo au sol permettent de tracer à l’avance le sentier des voleurs qui n’auront qu’à les suivre la nuit avec leurs outils et leurs brouettes… Vue la taille et le poids des pièces les plus conséquentes, les moyens de transport sur route ne peuvent guère être discrets. Ces malfaiteurs ne s’en prennent pas qu’aux sites isolés, puisqu’ils s’attaquent aussi à des vestiges en vue comme la batterie Dumas en plein cœur d’un faubourg port-louisien ou ce vieux pont aperçu de la route, à Réduit, auquel il manque bizarrement des pierres depuis quelque temps !

Des pierres taillées de ce type sont très prisées pour des constructions de standing, où l’on aime ajouter un peu de cachet historique à ses bâtiments. Il est long et coûteux aujourd’hui de faire appel à un tailleur de pierre pour bâtir des murs de ce type. Ces vols permettent de substantielles économies à peu de frais. En revanche, la perte pour le récit national et l’histoire du pays est inestimable, car une reconstitution ne peut vraiment restituer le cachet et le caractère unique d’un lieu. Aussi, la question se pose de savoir si les acheteurs potentiels ne devraient pas être sensibilisés par quelques campagnes d’information, voire même inquiétés par la possibilité d’amendes ? Créant la demande, ne sont-ils pas eux aussi redevables ?

Corinne Forest, en charge de l’équipe technique de l’AGTF, attire par ailleurs notre attention sur le fait que ces vols ne sont d’ailleurs pas le seul type d’actes à porter atteinte aux sites archéologiques. Beaucoup de ces sites se trouvant sur des terrains privés, il arrive régulièrement qu’en faisant des travaux aux alentours, les propriétaires fragilisent souvent sans même le savoir les fondations des sites historiques qu’ils abritent. Tout le monde se souvient de la découverte inopinée, mais pourtant prévisible, de tombes historiques à l’emplacement du fameux Hawker Palace à la rue La Poudrière à Port-Louis. « Le problème vient aussi du fait, nous explique Corinne Forest, qu’il n’existe pas de carte archéologique de Maurice. Il est dans ce cas très difficile de savoir avec précision où se trouvent les vestiges du pays quand on entreprend des travaux… » Là encore des moyens d’investigation devraient être déployés.