PAUL BÉRENGER : "Aucun rapprochement du MMM avec le MSM"

Il évoque en revanche l'intention du MMM de débattre de la "réunification de la grande famille militante"

Élections régionales à Rodrigues : "Que le meilleur gagne et que l'on respecte le verdict des urnes"

Paul Bérenger, leader du MMM, dément tout rapprochement de son parti avec le MSM. Le leader du MMM réitère de même que son parti n'entend tout aussi pas s'associer au PTr de Navin Ramgoolam. Il indique en revanche son intention de provoquer un débat au sein du MMM autour d'un projet de réunification de "la grande famille militante". En ce qu'il s'agit des élections régionales de ce dimanche à Rodrigues, il souhaite que le meilleur gagne.

Paul Bérenger considère "très malsain" qu'à ce jour on n'est pas encore fixé quant aux attributions précises du ministre mentor, sir Anerood Jugnauth. Il souligne en effet qu'aucun document officiel ne détaille la liste des responsabilités du Premier ministre, Pravind Jugnauth, d'une part, et du ministre mentor, sir Anerood Jugnauth, d'autre part. Si, explique-t-il, les dernières informations rapportées laissent entendre que c'est sir Anerood qui sera responsable de la police, en général, le leader du MMM note qu'il est en même temps rapporté que le National Security Service (NSS, ex-NIU) restera sous la responsabilité du Premier ministre.

Or, fait-il valoir, le service de sécurité de l'État est un département de la police qui, à ce titre, tombe sous la responsabilité du commissaire de police. Paul Bérenger veut de même savoir ce qu'il adviendra d'autres services spécialisés de la police comme l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) ou la Very Important Persons Security Unit (VIPSU). Aussi, pour le leader des mauves, le plus tôt les attributions du Premier ministre et du ministre mentor sont publiées à l'officiel dans la Government Gazette, le mieux ce sera. "Nous aviserons alors si cela vaut la peine de loger une plainte en Cour suprême."

Paul Bérenger lie à ces imprécisions le dossier des Chagos. Alors que, trouve-t-il, il est en soi "choquant" que cette question ne relève plus de la responsabilité du Premier ministre, le leader du MMM juge "inacceptable" que la population n'a pas encore été tenue au courant de la teneur des dernières discussions à Londres entre officiels mauriciens et britanniques. Pourtant, dit-il, sir Anerood avait vivement menacé de demander à l'Assemblée générale des Nations Unies de considérer le projet de résolution inscrit au nom de Maurice.

Tout en renouvelant sa demande pour que le Comité parlementaire sur les Chagos se réunisse à nouveau dans le meilleur délai, Paul Bérenger se demande si ce comité n'a pas été dissout. Il explique qu'il serait, pour dire le moins, étrange que ce soit le ministre mentor qui préside ce comité en présence du Premier ministre comme simple membre. Pour lui, il serait tout aussi bizarre que la présidence du comité soit confiée au Premier ministre alors même que le ministre mentor est censé être le ministre responsable du dossier Chagos. Là encore, le leader du MMM demande que les choses soient précisées.

Sur un plan plus politique, Paul Bérenger dément tout rapprochement du MMM avec le MSM. "Non seulement il n'y a aucun rapprochement, mais le fossé qui sépare le MMM du MSM se creuse un peu plus à chaque jour qui passe", assure-t-il. Le leader du MMM évoque les trois principaux reproches de son parti à l'encontre du MSM. Il cite d'abord la poursuite des "nominations scandaleuses" et "l'affairisme". Dans le premier cas, Paul Bérenger évoque la toute dernière nomination "ridicule et révoltante" de sir Bhinod Bacha.

En matière "d'affairisme", il évoque le contrat d'approvisionnement alloué par Mauritius Duty-Free Paradise (MDFP) à la société dans laquelle la fille de la Speaker de l'Assemblée nationale, Maya Hanoomanjee, est la principale actionnaire. Autre point qui fait obstacle à tout rapprochement du MMM avec le MSM, selon Paul Bérenger : les atteintes à la démocratie dont le tout dernier exemple en date, explique-t-il, est le refus de la "mairie MSM" de Port-Louis d'accorder l'autorisation à Rezistans ek Alternativ d'utiliser, hier, le Jardin de la Compagnie pour la tenue d'une manifestation de protestation contre les conditions d'accession de Pravind Jugnauth au poste de Premier ministre.



"De nouvelles élections

dans un délai raisonnable"



Paul Bérenger rappelle que le MMM est contre le fait que Pravind Jugnauth a accédé au poste de Premier ministre sans préalablement obtenir un plébiscite populaire à cette fin en se présentant devant l'électorat comme candidat au poste de Premier ministre. Il trouve en sus que la demande de permission du Directeur des Poursuites Publiques (DPP), Satyajit Boolell, logée en Cour suprême pour contester auprès du Privy Council le verdict d'acquittement de Pravind Jugnauth prononcé par la Cour d'appel constitue "une épée de Damoclès" suspendue sur la tête du Premier ministre.

"Deux ans après les dernières élections générales, alors que le PMSD et Bhadain se retrouvent là où ils sont et que Pravind Jugnauth n'a pas un mandat pour diriger le pays comme Premier ministre pleinement plébiscité par la volonté populaire, la position du MMM n'a pas changé : pour le pays, la meilleure chose qui puisse arriver est que de nouvelles élections soient organisées dans un délai raisonnable de quelques mois". À cette fin, Paul Bérenger indique que, valeur du jour, le MMM s'apprête à affronter seul de nouvelles élections. Le leader du MMM évoque enfin le trafic de drogue comme autre point séparant son parti du MSM.

S'il dément tout rapprochement de son parti avec le MSM, le leader des mauves réitère que le MMM n'entend pas s'associer au PTr dirigé par Navin Ramgoolam. "Dans les jours qui viennent, nous peaufinerons le choix que nous ferons pour affronter de nouvelles élections". Mais, déjà, Paul Bérenger indique son intention de provoquer un débat au MMM autour d'un projet de "réunification de la grande famille militante" en ayant surtout en tête, dit-il, le Mouvement Patriotique (MP) d'Alan Ganoo et l'ex-député MMM dissident Kavi Ramano.

S'il reconnaît que l'idée d'une "réunification de la famille militante" a de tout temps emballé un certain nombre de sympathisants mauves, Paul Bérenger ne sous-estime pas les difficultés à surmonter en vue de cette "réunification". "Il nous faut voir l'autre face de la médaille", laisse-t-il entendre à cet effet. Le leader des mauves, qui laisse entendre que c'est à rue Edward VII à Rose-Hill que le MMM tiendra son rassemblement du 1er-Mai, indique d'autre part que les élections de renouvellement aux instances dirigeantes du MMM auront positivement lieu cette année, mais après le rassemblement de la Fête du Travail.

Par ailleurs, en marge des élections régionales de ce dimanche à Rodrigues, le leader du MMM souhaite bonne chance à toutes celles et ceux qui se présentent à ce scrutin. "Je sais que nous pouvons compter sur les partis rodriguais pour que les choses se passent le mieux possible comme cela a été jusqu'ici le cas. Que le meilleur gagne et que l'on respecte le verdict des urnes", dit-il.