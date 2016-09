PAUL BÉRENGER : « Le gouvernement tout entier est devenu un danger public »

Le leader du MMM, Paul Bérenger, a considéré samedi que le gouvernement tout entier est devenu un danger public à lumière de la « confusion générale inacceptable » créée autour du paiement des frais d’examen de SC et de HSC et des « volte-face » autour du projet Heritage City. Pour lui, le plus tôt le gouvernement s’en va le mieux ce sera pour le pays.

Au chapitre de l’éducation, Paul Bérenger a estimé que la ministre Leela Devi Dookun a fait beaucoup de mal aux étudiants et au système. Il a dénoncé ce qu’il a qualifié de confusion générale inacceptable créée à la veille des examens et des zigzags ainsi que des changements apportés à la dernière heure. La Commission de l’éducation du MMM, dit-il, exprime sa solidarité totale avec les élèves et leurs parents. Concernant la législation passée « avec précipitation » sur la PSSA, il estime que ce texte de loi constitue un recul historique de la démocratie dans le secteur de l’éducation et est un mauvais coup porté au partenariat public-privé. Il a observé que les nouvelles dispositions légales ont été dénoncées par tous les partenaires au niveau de l’éducation et que le fruit d’un long travail qui a permis que tout le monde soit représenté au conseil d’administration de la PSSA a été effacé d’un trait de plume au nom de la bonne gestion. Il a dénoncé « l’arrogance » démontrée par la ministre de l’Éducation qui, dit-il, est inacceptable. Le leader du MMM a cité une réponse donnée par Leela Devi Dookun à la suite d’une interpellation de Reza Uteem dans laquelle cette dernière donne la garantie que l’État assurera les frais des examens de tous les élèves « et qui visiblement a été remise en cause ». Il a souligné que la Commission de l’éducation présidée par Steven Obeegadoo, « qui fait tout pour ne pas politiser ce dossier », ainsi que Veda Baloomoody, porte-parole du MMM en matière d’éducation au Parlement, suivent de près l’évolution de la situation.

Concernant Heritage City, Paul Bérenger a dénoncé les volte-face du gouvernement autour de ce projet. La dernière en date concerne l’annonce du gouvernement concernant la relance du projet. À ce propos, il a observé que personne au gouvernement ne sait ce qui a été décidé vraiment, d’autant que pour première fois il y a eu deux versions du communiqué officiel concernant les travaux hebdomadaires du Conseil des ministres. Alors que dans la première aucune mention n’est faite d’Heritage City, la seconde annonce en deux phrases sa relance. Pour lui, c’est « le summum de l’incompétence ». Dans l’éventualité où le second communiqué doit être pris en considération, il s’est demandé ce qu’il adviendra de Stree Consulting. « Qu’est-ce qui passera avec l’ICAC qui a déjà interrogé le secrétaire aux Finances qui était à la tête du High Powered Committee qui s’est penché sur le dossier d’Heritage City et que se passera-t-il concernant l’enquête initiée par le central CID à la demande d’un ministre, qu’arrivera-t-il à Gérard Sanspeur ? On joue avec le pays », dit-il. Par ailleurs, Paul Bérenger s’est demandé comme le Métro express sera financé et rappelle que les consultants singapouriens, critiqués par le MSM et réembauché par le gouvernement de l’Alliance Lepep, avaient estimé le coût du projet à Rs 25 milliards.

Interrogé par un journaliste, qui l’a avisé qu’au moment où il parlait le ministre des Finances annonçait que le Conseil des ministres n’a jamais décidé de faire revivre Heritage City, contrairement à ce qui a été annoncé dans le deuxième communiqué gouvernemental, Paul Bérenger a affirmé que « cette fois, c’est le ridicule qui est à son comble ».

Concernant la fièvre aphteuse, Paul Bérenger a souhaité qu’une solution soit trouvée le plus vite possible pour ceux qui passent par des moments difficiles à Rodrigues et à Maurice, y compris les bouchers. Il a également souhaité que le Fact Finding Committee se mette au travail au plus vite afin de situer les responsabilités. Interrogé quant à des contacts éventuels avec Alan Ganoo, il a salué le travail abattu par la régionale du MMM pour remonter la pente après que l’ancien président des mauves « a trahi le parti » et a affirmé que le MMM ne comptait pas laisser tomber la régionale en faveur du président du MP.