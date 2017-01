PAUL BÉRENGER : Le MMM ne contestera pas ‘brit-brit’ en cour le poste de PM de Pravind Jugnauth

Manif de l’opposition: “Ramgoolam qui n’a rien appris de sa cuisante défaite en a vivement révolté nos militants”

Même s’il considère les conditions de l’accession de Pravind Jugnauth au poste de chef du gouvernement “moralement inacceptables”, Paul Bérenger, leader du MMM, reconnaît, néanmoins, que le leader du MSM dispose d’une majorité parlementaire à l’Assemblée nationale. Aussi, dit-il, le MMM n’est pas disposé à aller contester “brit-brit” en Cour suprême le poste de Premier ministre de Pravind Jugnauth. Ce dernier s’étant, désormais, installé à la Government House, il estime que de nouvelles élections législatives devraient être organisées “dans un délai raisonnable”.

Paul Bérenger soutient qu’il avait été convenu entre tous ceux concernés “à commencer par Xavier Duval” que Navin Ramgoolam n’était pas le bienvenu “divan, divan” à la manifestation de l’opposition parlementaire à Port-Louis, vendredi, et qu’il n’était pas, non plus, question de faire de cette marche de protestation une affaire relevant du “party politics”. “Xavier Duval avait même dit que l’événement allait être ‘parliamentary led’, soit qu’il allait s’agir avant tout d’un événement conduit par les parlementaires de l’opposition”, dit-il.

Il explique que la volte-face subséquente du nouveau leader de l’opposition qui est revenu sur son engagement et “l’arrogance” des propos du leader du PTr quand il a laissé entendre, face à la presse, qu’il s’invitait, malgré tout, à la manifestation ont “révolté” les militants du MMM. “Il nous a été donné de voir le même Ramgoolam qui nous avait fait perdre les élections et il est clair qu’il n’en a tiré aucune leçon”, trouve Paul Bérenger. Il accueille positivement la décision d’Alan Ganoo et de son MP de s’être retirés de la manifestation.

Manif: “Pourquoi une aussi facile autorisation policière?”

“Au MMM, nous ne voulons rien avoir à faire avec Navin Ramgoolam”, répète avec insistance le chef de file des mauves, “nous n’apprécions pas du tout ce que le PTr de Ramgoolam a choisi de faire. Il nous est aussi difficile d’accepter les zigzags de Duval”. Paul Bérenger laisse comprendre que la tenue de la nouvelle réunion de coordination des parlementaires de l’opposition qui avait déjà été prévue pour mardi prochain est largement compromise.

Paul Bérenger soupçonne que le gouvernement a passé le mot à la police pour autoriser “aussi facilement” la tenue de la manifestation en raison des “photo opportunities” de l’avoir côte à côte en la bonne compagnie du leader du PTr. Pour lui, “l’attitude, le langage, le ton, la façon de faire” du leader du PTr à sa conférence de presse annonçant sa présence à la manifestation ont, tout simplement, “révolté” les militants.

Le leader du MMM affirme que son parti ne veut, tout aussi, rien avoir à faire avec le MSM. Outre d’être, selon lui, “ridicule”, ce qu’il présente comme le “deal papa-piti” entre les Jugnauth est aussi “très dangereux”. Il cite, surtout, sur ce dernier point, le fait que l’Intérieur et la Défense ont été scindés en deux portefeuilles respectivement attribués au Premier ministre, Pravind Jugnauth, et au ministre mentor, Sir Anerood Jugnauth. Une telle attribution de responsabilités serait “anticonstitutionnelle” dans la mesure où non seulement le Premier ministre, mais aussi un autre ministre seraient autorisés, dans le cas présent, à donner des directives générales au Commissaire de Police (CP).

Paul Bérenger conteste aussi le fait que des portefeuilles particuliers ont été rattachés au poste de mentor minister attribué à sir Anerood Jugnauth alors que, selon lui, un mentor minister ne devrait plutôt qu’être un ministre conseiller qui aurait pour unique responsabilité d’agir comme un sage au Conseil des ministres en fournissant des conseils éclairés. Pour lui, en effet, Rodrigues et, encore plus, les dossiers Chagos et Tromelin, auraient dû demeurer des responsabilités entre les mains du Premier ministre en exercice.

“Réparer l’arrogance de Gayan à la Santé”

Le leader du MMM accueille, en revanche, favorablement le transfert d’Anil Gayan du ministère de la Santé. Il parle, à cet effet, d’“énormes dégâts” faits à ce secteur par ce dernier, particulièrement, par rapport à la politique de traitement de réhabilitation des toxicomanes et en ce qui concerne les victimes du VIH/sida. “Il convient de réparer l’arrogance de Gayan qui a fait beaucoup de tort au secteur de la santé”, déclare Paul Bérenger. Il parle, de même, du retard pris dans le domaine de la cancérologie par rapport au centre spécialisé en projet de création.

Du premier gouvernement constitué, lundi, par Pravind Jugnauth, Paul Bérenger cite le nouveau ministre des Services financiers, Soodesh Sesung-kur, “nommé avec ses casseroles”. Alors que, dit-il, Pravind Jugnauth a fini par s’installer comme nouveau Premier ministre, il convient dorénavant que de nouvelles élections législatives soient organisées “dans un délai raisonnable”, d’autant que Sir Anerood Jugnauth n’a pas, lui, eu le “courage” de retourner à la population son droit de vote.

Par rapport à l’ancien ministre Roshi Bhadain en rupture avec le MSM, Paul Bérenger lui demande de rendre publics les dossiers qu’il affirme détenir sur certains ministres “s’il veut être pris au sérieux”. S’il pense lui aussi qu’il existerait “un petit clan de mafieux” qui graviterait autour du Premier ministre, le leader du MMM n’est pas prêt, pour autant, de soustraire à l’ancien ministre des Services financiers de tout blâme dans la gestion de l’affaire BAI. Pour lui, en effet, tant Vishnu Lutchmeenaraidoo que Roshi Bhadain, mais aussi l’ancien Premier ministre, Sir Anerood Jugnauth, portent la responsabilité de cette affaire.

S’il estime, enfin, que les conditions d’accession de Pravind Jugnauth au poste de Premier ministre sont “moralement inacceptables”, Paul Bérenger reconnaît, néanmoins, que sur le plan strictement constitutionnel, le leader du MSM détient une majorité parlementaire à l’Assemblée nationale. Aussi, dit-il, le MMM n’est pas disposé à aller contester “brit-brit” le poste de Premier ministre de Pravind Jugnauth en Cour suprême.