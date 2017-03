PAUL FOO KUNE : Le MTC reste sur sa position

La demande de Paul Foo Kune pour intégrer à nouveau la communauté des propriétaires n’a pas été acceptée par le Mauritius Turf Club. C’est ce qu’on a appris de source fiable. De ce fait, ce sont les fils de ce dernier, Bryan et Joey, qui auront le droit d’être dans le rond des présentations quans la casaque et toque jaunes et étoiles mauve sera représentée dans une course.

Oliver et Palmer en attente du feu vert du MTC

Le Licencing Committee n’a pas encore étudié les demandes formulées par les entraîneurs Rameshwar Gujadhur et Amardeep Sewdyal en faveur des Australiens Damien Oliver et Matthew Palmer. La raison est que ce comité n’a pas siégé cette semaine. Mais tout porte à croire que le Mauritius Turf Club n’aura pas d’objection à ce que ce ces deux cravaches soient en action au Champ de Mars cette saison.

Belong To Me avec un tongue-tie

Belong To Me portera un tongue-tie dans la Duchesse. Cette décision a été prise vu qu’un bruit bizarre émanait du cheval lorsque celui-ci travaillait. Or, depuis la semaine dernière, tel n’est plus le cas quand il a porte cet attache-langue. Il faudrait ici souligner que Belong To Me, qui a été confié à Yashin Emamdee à l’occasion de cette première classique, était muni d’un tongue-tie lors de ses dernières courses en Afrique du Sud et il a remporté quatre de ses cinq courses avec ce harnachement.

Exit Here se remet doucement

Exit Here est au repos, mais il se remet doucement. Porte-drapeau de Gilbert Rousset dans la Duchesse, le hongre alezan a été forcé à déclarer forfait après s’être cogné dans son box. Une petite lésion a été détectée au niveau du tendon et l’entourage du cheval a préféré ne prendre aucun risque. L’entraîneur Gilbert Rousset a déclaré à Turf Magazine que le cheval avait l’habitude de se rouler dans son box et que c’est une pure malchance qu’il s’est blessé.

Les jockeys mauriciens en action cette saison

Le Mauritius Turf Club a établi la liste des jockeys qui pourront être en action lors de la saison 2017. Ces derniers ont tous obtenu leur licence, mais certains d'entre eux ne sont éligibles à concourir que dans des épreuves bien distinctes. Les jockeys sont : Jeanot Bardotier, Rye Joorawon, Swapneel Rama, Rehaze Hoolash, Sunil Bhundoo, Vijay Anand Bundhoo, Sunil Bussunt, Girish Goomany, Yashin Emamdee, Vikram Sola, Jean-Roland Boutanive, Stephen Azie, Kreshen Chummun, Niven Marday, Kevin Ghunowa, Vinay Naiko et Nishal Teeha. Tous ces jockeys auront le droit de participer aux épreuves dans lesquelles sont engagées les cravaches étrangères.

Les apprentis sont : Sanish Rampogal, Nabeel Sheik Batchameah et Brandon Louis. Il est à noter que le premier nommé peut participer aux courses où seront en lice les cravaches étrangères tandis que les deux autres ne sont autorisés qu'à prendre part aux épreuves réservées aux cavaliers mauriciens. Il est à noter que Jameer Aly Hosain, Belall Deenath et Palveer Mogun ont obtenu une licence temporaire de work rider vu qu'ils ont un excédent de poids. Ils pourraient obtenir une licence en bonne et due forme quand leur poids aura atteint 53 kg.

En ce qu'il s'agit de Mervyn Teetan et Alvinio Roy, ils devront au préalable participer à pas moins de 5 barrier trials et être réévalués par le Riding Master John Claite avant d'avoir le feu vert pour être en action.

Bussunt diffère sa suspension

Ils étaient cinq cavaliers mauriciens à être sous le coup d’une suspension en ce début de saison, mais Sunil Bussunt a décidé de différer sa suspension vu qu’il a été contacté pour piloter Hard Day’s Night dans la Duchesse. Pour rappel, il avait écoppé d’une semaine de suspension sur Unbridled Joy (5e course) et de trois autres sur Tornado Man (8e course) pour careless riding lors de la 35e journée. Rakesh Bhaugeerothee doit, lui, purger ses trois semaines pour sa faute sur Vintage Angel (30e journée) tandis que Kevin Ghunowa (Gris Cheval-1 semaine), Dinesh Sooful (Epicentre-1 semaine) et Palveer Mogun (Aficionado-3 semaines) manqueront également à l’appel au coup d’envoi de la saison.

Prix des cartes d’accès

Les prix des cartes d’accès aux tribunes du Mauritius Turf Club le jour des courses ont été fixés comme suit :

Stand - Homme Rs 200

Dames et enfants moins de 15 ans : gratuit

Carte barrée : Rs 350

Montagne : accès libre sauf pour les journées dominicales.

Les prix de ces cartes seront toutefois revus à la hausse pour les journées classiques (sauf pour celle de la Duchesse) et le Week-end International, où les entrées seront payantes pour dames et enfants.

Une formule de “cartes à l’année” ou “pass” pour accéder aux tribunes est disponible pour les hommes âgés de plus de 60 ans comme suit :

Saison : Rs 3 000

Journées 1-13 : Rs 1 200

Journées 14-25 : Rs 1 100

Journées 26-37 : Rs 1 100