Le pays encore perdant

Madame Kwok me pardonnera mon incursion dans ce domaine qui m’était jusqu’à hier encore totalement étranger. Il me tente de vous révéler gratuitement et sans engagement les signes que m’envoient les tarots et la boule de cristal concernant la saison politique de l’année 2017 qui s’annonce encore pathétique. Le pays ne gagnera pas au Loto.

Ils seront toujours très forts nos politiciens ! C’est fou l’aisance avec laquelle ils se referont des virginités qu’ils nous présenteront comme originelles. À entendre les discours qu’ils nous rabâcheront, il est sûr qu’à un éventuel concours de blancheur, Mr Propre sortirait loin derrière les Ramgoolam, Jugnauth, Bérenger, Duval. Les patriotes ne le seront que par la parole. Pour les actes, il faudra repasser.

Commençons par le MSM, car c’est lui qui contrôlera le parlement et qui nous offrira un nouveau Premier ministre. Les astres ne lui faciliteront pas pour autant la tâche. Outre l’achat des transfuges, qui lui coûtera les yeux de la tête, le chantage venant de ses propres rangs sera difficilement gérable. Une majorité de trois quarts sera obtenue à l’arraché : il paraît que les consciences s’achèteront au prix fort sur aste-vende.com. Jugnauth père, que les mauvaises langues prétendent qu’il se serait servi du cheval de Troie pour faire entrer son fiston à l’intérieur du cercle restreint des premiers ministrables, usera de tout ce qu’il lui reste de force pour apaiser les vents contraires qui l’empêcheraient de prendre son envol. Quelques protégés de Papy auront des moments de doute qui se dissiperont rapidement. Le grand frondeur, celui qui est parvenu à traiter publiquement son collègue de « sleeping chihuahua » sans se faire remonter les bretelles, retrouvera vite, et avec bonus, ses repères. Par contre, la transition vers l’affranchissement sera triste et insupportable pour un esclave autoproclamé et heureux de l’être. Michel-Ange, grand sculpteur devant l’Éternel, transformera encore quelques grossiers rochers de la cour orange en marbres de collection.

Le Parti travailliste, de son côté, continuera sa remontée dans l’opinion et dans les sondages. Ni les tarots, ni la boule de cristal n’entrevoient un éventuel changement de leadership. Ramgoolam, comme à son habitude, ne dévoilera qu’au compte-gouttes sa stratégie d’avenir. Il fera languir jusqu’à l’exaspération ses aspirants alliés. Quelques déserteurs referont leur apparition au portillon du bercail, mais ce ne sera pas de la tarte, car Navin serait toujours rancunier : il n’est pas homme à tuer le veau gras pour des renégats. Il ne pardonnera jamais Xavier de son infidélité de 2014, mais il le ménagera et le gardera au chaud comme béquille éventuelle pour les prochaines joutes. Pour ce qui est du reliquat de ses affaires en cour, le leader du PTr semble pouvoir compter sur la clémence des astres. Il retrouvera vite son coup de reins à la Serge Lebrasse. Rendez-vous au Bar Chacha.

Après s’être indécemment vautré dans les paillasses de l’enfer et avoir profité des largesses de ses princes, le PMSD pourra difficilement se prévaloir du titre de chantre de la vertu. Il a eu certes un geste salutaire qui a retardé la promulgation d’une loi scélérate et mérite quelques remerciements. Point à la ligne ! Comme leader de l’opposition, Xavier n’aura pas les coudées franches, car ses anciens potes ne se priveront pas du plaisir de l’associer à tous les péchés du gouvernement. Avant même que le coq ne chante deux fois, quelques assoiffés de son propre poulailler l’auront déjà renié : to get their pound of flesh, some will go to the full monty. Cependant, le leader des bleus conservera son charisme, sa popularité et, éventuellement, son chapeau de paille.

Le MMM ! Toujours l’Amour ! Aime, aime, aime ! Son leader, au grand contraire de ses propres dires, n’aura que des yeux de Chimène pour Pravind et Navin. Entre les deux, son cœur balancera, et ne s’arrêtera qu’après quelques mathématiques dont lui seul aurait les combinaisons, ou après un coup de cœur mauve et soudain. Tout stratège qu’il est, le vieux renard du MMM n’aura pas la partie facile : le coq bleu lui ayant raflé un gros morceau de son électorat, il se verra probablement un peu au rabais lors des négociations futures. Toutefois, son expérience et sa connaissance des dossiers feront de lui un élément précieux lors des débats sur des sujets fondamentaux. Les infidélités de ses lieutenants, il en connaîtra d’autres ; sa moustache en verra des vertes et des pas mûres.

Ma boule de cristal refuse de me livrer ses prédictions pour le Petit Poucet des partenaires du gouvernement, prétextant que les « petar-fizet » n’ont en général pas de boules et ne se cristallisent pas. Plus vache, tu meurs !