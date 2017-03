PÊCHE ARTISANALE : Contre vents et marées

La vie d’un pêcheur artisanal est loin d’être un long fleuve tranquille. Il gagne sa vie au jour le jour, tentant d’attraper de quoi faire bouillir la marmite, souvent contre vents et marées. Nous avons rencontré trois pêcheurs qui exercent leur métier dans trois parties de l’île. Ils nous relatent les aléas de leur vie en mer.

Comme chaque jour, Herold, pêcheur à St Martin, est debout dès l’aurore. Ses yeux sont immanquablement attirés vers la ligne d’horizon. Un réflexe pour constater, en regardant les vagues qui s’écrasent sur les récifs, si la mer est praticable. Dans quelques minutes, le quinquagénaire sera en mer à bord de sa pirogue pour entamer sa journée de travail. Au même moment, à Pointe aux Sables, Rajesh, 41 ans, se prépare pour sortir en mer. Le temps couvert est loin de le rassurer, mais il doit quand même aller vers un radeau pour pêcher du thon et “gagn lavi la”. Dans l’est du pays, Kanen, 48 ans, est déjà en mer, à la recherche de poissons.

Ces trois pêcheurs vont affronter la mer dans trois endroits différents, mais ils font tous la même réflexion en menant leur pirogue vers les bancs de poissons. “Sak fwa mo ale, mo dir ti’a bon zordi gagn bien pwason.” Une incertitude qu’ils vivent au quotidien et qui régule leur vie. “Kan ou lor lamer depi gramatin e ki ou p’ankor trouv nangne, enn stres lor ou latet. Ou koumans mazine ki pou fer si pa gagn nangne. Pwason la parfwa li manze, parfwa li pa manze, li pa depann lor nou sa. Kom di koze, ou kapav zis priye ki li fin”, confie Kanen.

“Ena enn fakter lasans”.

À St Martin, Herold pêche des pwason likorn à l’aide de casiers. Une période bénie pour lui actuellement, car la moisson est généreuse. Six mois durant lesquels il pêchera généralement le plus de poissons. “Bizin profite, li pou detrwa mwa sa. A partir Me, pou aret gagne”, dit-il. Les poissons sont abondants en cette période, mais il faut tout mettre en œuvre pour pouvoir les attraper.

Rajesh est pêcheur de poissons pélagiques. Ses prises sont souvent des thons ou des bonites. Il lui arrive de tomber sur une dorade coryphène, un espadon ou même un marlin. Mais c’est très rare. “Sa la pes la, ena enn fakter lasans lor ki ou bizin depann. Mo pou koz manti si mo dir ou nou pa gagn pwason, me ena fwa ou kapav ale e retourne san gagn nangne.” Dans ce cas, non seulement le pêcheur ne gagne pas sa journée, mais il perd de l’argent en frais d’essence.

Kanen pratique la pêche à la ligne depuis une quinzaine d’années à Trou d’Eau Douce. Ses prises sont principalement des poissons carnivores : berry, capitaine ou rouget. Une pêche devenue de plus en plus difficile en raison de la raréfaction de poissons dans le lagon. “Ou kapav gagne kouma ou kapav pa gagn nangne ousi. Kan mo ti fek koumans lapes, ti pe gagn pwason par tant. Zordi, si ou’nn resi sov ou zourne, ou pa kapav plingne. Ou kone ou pa pou kapav roul lor lor ek sa metie la.”

Appâts

Qui dit pêche artisanale dit appâts. Bien qu’évoluant dans des sphères différentes, les trois pêcheurs ont besoin d’appâts pour attraper du poisson. Pour ses casiers, Herold doit trouver des algues. Une sortie en mer s’impose pour en ramasser, une autre pour les placer dans les casiers et la dernière pour récolter les poissons. Kanen doit trouver des petits poissons, des morceaux de poissons ou de l’ourite. Quant à Rajesh, il doit dépenser Rs 200 pour chaque appât artificiel dont il a besoin.

Dépenses

Leur métier est dur physiquement, mais c’est le porte-monnaie des pêcheurs qui souffre le plus. Avec les appâts à acheter pour certains, le matériel de pêche et l’essence pour les moteurs, les pêcheurs éprouvent beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts.

Herold a de grosses dépenses à effectuer pour son matériel de pêche. “Mo servi 14 kazie. Sak kazie kout Rs 2,000. Kazie la pa eternel, ena pou kase. Ena pou kapav rafistole, ena pou bizin zete.”

Rajesh a besoin de Rs 1,000 d’essence pour faire l’aller et le retour vers le radeau où il pourra pêcher ses thons. Il faut ajouter à cela le prix des appâts artificiels dont il a besoin. Il lui faut pêcher au minimum vingt livres de poissons par jour pour s’en sortir. Kanen se trouve dans la même situation.

Sécurité

Ils pêchent dans des régions différentes, pratiquent des techniques différentes, pêchent des poissons différents, mais leur quotidien présente de nombreuses similitudes. Pour ces pêcheurs qui ne font pas partie des coopératives de pêche, le plus dur est d’affronter seuls les aléas de la mer. “Il peut vous arriver n’importe quoi en mer, et être seul n’est jamais rassurant. Même quand vous êtes à deux, vous n’êtes pas à l’abri. Souvenez-vous de la noyade de ces deux pêcheurs à Surinam, l’année dernière”, dit Herold. “La mer me donne de quoi manger mais elle peut aussi m’ôter la vie. Quand vous sortez le matin, la mer peut être très calme, mais elle peut devenir impraticable à tout moment”, ajoute Kanen.