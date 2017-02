PÊCHE AU GROS - MAURITIUS BILLFISH 2017 : Une troisième édition de tous les records

28 marlins pris et autant de strikes enregistrés. La troisième édition du Mauritius Billfish Release International Tournament, qui s’est achevée mardi 31 janvier, a été de toute beauté. En effet, ce nombre de prises est inédit pour ce type de compétition de pêche au gros à Maurice. Le tournoi a vu la victoire de l’équipage russe Vivax, mené par Evgeny Novozheev. Le capitaine russe conserve son titre de meilleur pêcheur. Le tournoi a eu lieu aux larges de Rivière Noire et du Morne, et a vu la participation de 14 équipages.

« Nous pouvons sans hésitation parler de records à tous les niveaux pour cette édition. Non seulement par rapport au nombre de participants et d’équipes, mais surtout par rapport au nombre de marlins pris et relâchés, soit 28 pour l’ensemble du tournoi. Nous avons eu parmi les prises de très gros marlins estimés à 600 livres et 800 livres, qui ont été par la suite relâchés. Nous avons eu autant de strikes enregistrés, c’est-à-dire des combats lors desquels le marlin parvient à se décrocher loin du bateau », explique Albert d’Unienville, Manager de LUX* Sports, organisateur de l’événement avec JPH Charters.

La satisfaction était aussi de mise du côté des participants. « Ce tournoi était une réussite à plusieurs égards, que ce soit pour l’organisation, l’ambiance et bien sûr pour les marlins magnifiques. J’ai eu la chance de pêcher dans plusieurs hauts lieux Billfish à travers le monde, notamment aux Cairns, en Papouasie, en Nouvelle-Zélande, au Mexique, aux Bahamas, au Kenya ou encore à Hawaii, mais cette compétition ici à Maurice est exceptionnelle », soutient David Pantlin, membre de l’équipage Reel Man.

Au total, cette édition a vu la participation de 56 pêcheurs en provenance d’Angleterre, de Russie, de Lituanie, de Pologne, de France, de Slovaquie, d’Allemagne, d’Afrique du Sud et de Maurice. Pour la première fois cette année, deux équipes de l’île de La Réunion ont fait le déplacement pour prendre part à cette compétition. Pour cette année, le tournoi a bénéficié du soutien de la MTPA, PhoenixBev, Illy, Drones & Dreams et Kreola.

Rendez-vous est pris pour la prochaine édition qui aura lieu du 26 au 30 janvier 2018.

Les résultats

PODIUM EQUIPES

Équipe gagnante : Vivax (Russie, Evgeny Novozheev/capitaine)

Runner-up : Les Bourbonnais (Réunion, Pierre Le Merle/capitaine)

3e place : : Mantra (Afrique du Sud, Graham Kendall/capitaine)

CHALLENGE INDIVIDUEL

Meilleur pêcheur : Evgeny Novozheev (Russie)

Runner-up : Pierre Le Merle (Reunion)

CHALLENGE DES SKIPPERS/BATEAUX

Meilleur skipper : Berty - Assistant : Christian / Bateau : Moana 2

Runner-up : Avinash / Bateau : Paille-En-Queue