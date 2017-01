PÊCHE : Un grand nettoyage nécessaire, selon Judex Rampaul

Alors que Prem Koonjoo vient d’être renommé au ministère de la Pêche, le Syndicat des Pêcheurs ne cache pas son mécontentement. On reproche à ce dernier de ne pas avoir appliqué des mesures prévues pour ce secteur dans le dernier budget. De même, le syndicat est d’avis que le slogan « laisser la place aux jeunes » devrait s’appliquer à ce ministère également.

« Je fais un appel à Pravind Jugnauth. S’il veut de la crédibilité, il faut commencer par nettoyer le ministère de la pêche », dit Judex Rampaul, président du Syndicat des Pêcheurs. Alors que les compétences de Prem Koonjoo en tant que ministre de la Pêche ont été remises en cause par le syndicat, celui-ci a été reconduit à son poste lors du remaniement ministériel hier. Judex Rampaul ne cache pas sa déception. « Sir Anerood Jugnauth a dit qu’il laissait la place aux jeunes. Je fais un appel au Premier ministre, Pravind Jugnauth, pour qu’il applique cela lui aussi, en nommant un ministre jeune et compétent qui pourra relever les défis ».

Le Syndicat des Pêcheurs reproche particulièrement à Prem Koonjoo de mettre trop de temps à appliquer les mesures budgétaires en faveur des pêcheurs. « Le ministre des Finances avait annoncé un grant de 50 % pour acheter un bateau en vue d’aller pêcher hors du lagon. Nous avons déjà une coopérative enregistrée depuis juin 2015. Nous avons déjà présenté notre projet. Toutefois, on nous fait comprendre qu’il faut attendre une Expression of Interest. Cela fait six mois que nous attendons ».

Le président du Syndicat des Pêcheurs se demande ainsi « si le ministère agit dans l’intérêt des pêcheurs ou est plus intéressé à vendre notre mer aux étrangers ». Il plaide également pour que les coopératives de pêche soient composées uniquement de pêcheurs « et non de bailleurs de fonds, avec un ou deux pêcheurs servant de couverture ». Le syndicat se dit également en faveur d’une flotte nationale pour pêcher dans notre zone économique exclusive. « Cela serait une vraie alternative rentable pour les pêcheurs locaux et non pas l’aquaculture avec l’élevage de cordonniers ».

Par ailleurs, le syndicat attend avec impatience l’ouverture de l’école pour la formation de nouveaux pêcheurs professionnels. « Nous allons veiller de près qui sont ceux qui ont été retenus pour les cours et qui obtiendront par la suite leurs cartes de pêcheurs. Certains attendent depuis 10 ans. Ils font ce métier à plein-temps. Nous avons fait le tour de la côte pour voir quels sont ceux qui sont éligibles et nous avons soumis une liste de 150 personnes pour ces cours ».

Il est prévu qu’un premier groupe de 24 personnes suive les cours qui seront dispensés au FITEC à Pointe-aux-Sables. Elles devront passer d’abord un test médical prévu le 26 janvier prochain. « Nous insistons sur le fait que ce doit être des genuine fishermen, qui sont en mer tous les jours, qui bénéficient de ce cours ».