PÊCHE À LA SENNE : Prises moyennes pour la première journée

L’ouverture de la pêche à la senne a eu lieu hier. Pour cette première journée, les poissons se sont faits plutôt rares. La plus grosse prise, de 700 kg, a été enregistrée à Grand-Gaube. Ce qui pousse les autorités à encourager les pêcheurs à se tourner vers d’autres types de pêche et l’aquaculture. Seize pêcheries utilisant la senne sont encore opérationnelles dans l’île.

« Mo trouv dimounn plis ki pwason », plaisantait le ministre de la Pêche, Prem Koonjoo, à Mahébourg hier. C’est dire que cette première journée de pêche à la senne n’a pas donné les résultats escomptés. Une situation qu’on attribue au temps défavorable mais qui traduit également le manque de poissons dans le lagon. Cordonniers et capitaines étaient pris dans les filets hier, mais les mulets se font de plus en plus rares. La plus grosse prise, de 700 kg, a été enregistrée à Grand-Gaube. Pour la saison 2016, 35 000 tonnes de poissons avaient été enregistrées.

La pêche à la senne durera sept mois, soit du 1er mars au 30 septembre. Après la fermeture, les filets seront mis sous scellés par le service des pêcheries. « Pendant la période de fermeture, les pêcheurs ont une allocation de Rs 235 par jour. Certains vont également poser des casiers », explique Patrick Fortuno, de la Mauritius Fishermen’s Cooperative Federation.

Si dans le passé on comptait 36 pêcheries utilisant la senne, de nos jours, on en compte que 16. L’objectif du gouvernement est de ramener le chiffre à 10. Pour cela, les pêcheurs ont été encouragés à rendre leurs sennes contre une compensation de Rs 105 000. Chiffre que ces derniers jugent insuffisant pour se lancer dans un autre secteur. Valeur du jour, environ 425 familles vivent encore de la pêche à la senne.

Assistant à l’ouverture officielle de la pêche à la senne hier, le ministre Prem Koonjoo a souligné la nécessité de se tourner vers d’autres types de pêche pour répondre à la situation. « Si les prises sont en baisse, cela veut dire qu’il y a des leçons à tirer. Il faut y réfléchir. Peut-être qu’à l’avenir, on ne sait quand, il faudra arrêter de pêcher dans le lagon. »

Prem Koonjoo a aussi rappelé que le ministère a déjà élaboré un plan de formation pour ceux souhaitant aller pêcher en haute mer. « Les jeunes ne doivent pas se fier au lagon. Nous les encourageons à sortir en haute mer. Nous avons d’ailleurs déjà prévu des sessions de formation pour cela. »

Le ministre de la Pêche a également abordé la nécessité d’exploiter notre zone économique exclusive. Il a une nouvelle fois insisté sur la nécessité de préserver le lagon, non seulement du point de vue environnemental, mais aussi pour l’attrait touristique. Outre la pêche hauturière, le ministère encourage également les pêcheurs à se lancer dans l’aquaculture. Plusieurs projets à petite échelle ont déjà démarré dans plusieurs régions du pays. Pour cela, les pêcheurs doivent se regrouper en coopératives.