PÊCHE SUR LES BANCS : Une étude pour évaluer les nouvelles techniques

En vue d’encourager l’utilisation de nasses pliantes (collapsible traps) pour la pêche sur les bancs dans les eaux mauriciennes, le ministère de la Pêche s’embarque pour une étude d’une quinzaine de jours à partir de ce mardi 20 septembre dans les bancs d’Albatross. La participation du navire de pêche Serenity sera requise.

Une première étude a été menée en mai 2015 pour évaluer de nouvelles techniques de pêche à St Brandon en utilisant des nasses pliantes, des palangres de fond et des droplines. Les essais ont été positifs et enrichissants pour les skippers, les officiers et les pêcheurs qui se sont familiarisés avec de nouvelles techniques de pêche et connaissances.

L’exploitation des ressources halieutiques dans les bancs mauriciens, qui comprennent les bancs de Saya de Malha, Nazareth et Albatross, a été menée pendant plus de cinq décennies sur une base régulière. Les bancs sont exploités par des navires frigorifiques de 50 mètres, chacun transportant entre 15 à 22 pirogues propulsées par des moteurs à essence (MOGAS). Les navires de pêche transportent de l’essence à bord comme fuel pour les pirogues. Chaque pirogue est mise à l’eau avec trois pêcheurs à bord qui pêchent avec des lignes à main.

L’objectif du ministère de la Pêche est d’identifier les équipements de pêche alternatifs en vue d’éliminer la pratique d’utiliser du carburant. Plusieurs cas d’incendies ont été rapportés en mer. Cette présence importante de carburant à bord représente des risques à la sécurité des membres d’équipage. Ainsi, pendant cette étude, il s’agira de mettre à l’épreuve des modes alternatifs de pêche, à savoir, les nasses pliantes. Cette technique ne nécessite pas la mise à l’eau de pirogues sur les bancs. Le ministère ambitionne ainsi d’accroître les prises en diminuant, parallèlement, les risques inhérents à la pêche sur les bancs.

Autres avantages des nasses pliantes : elles ne doivent pas être transportées dans des courts délais, mais peuvent être laissées pendant plusieurs jours en mer. Quand le temps est mauvais, la capture sera toujours en bon état. Les charges d’exploitation sont assez faibles. Avec la demande accrue pour la pêche responsable, ces nasses pliantes peuvent gagner en importance à l’avenir en raison de leurs caractéristiques sélectives et leurs avantages de mode de fonctionnement.

La sécurité des marins-pêcheurs dans des pirogues sur les bancs, surtout durant le mauvais temps, a aussi toujours été une source d’inquiétude. Dans la mesure où ces nouvelles techniques de pêche ne nécessitent pas la mise à l’eau de pirogues, le ministère de tutelle espère ainsi atténuer les risques d’accidents et de pollution de l’écosystème.