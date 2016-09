PÉDOPHILIE ALLÉGUÉE : La plaignante entendue à huis clos

Le procès pour pédophilie intenté en Cour intermédiaire à un ancien Lecturer allemand de l’Université de Technologie de Maurice (UTM), Neu Klaus, âgé d’une cinquantaine d’années, se poursuit. Lors de la séance du mardi 30 août, la plaignante a été appelée à donner sa version des faits in camera. Le procès a par la suite été ajourné au 14 septembre.

Il est reproché à ce ressortissant allemand d’avoir eu des relations sexuelles avec une adolescente de 12 ans en 2008. Neu Klaus avait auparavant réclamé l’arrêt de son procès pour abus de procédures. Selon son avocat, Me Raouf Gulbul, il y aurait plusieurs « anomalies » dans les dépositions de la victime mineure, qui démontrerait qu’elles auraient été manipulées. Toutefois, dans un Ruling, la magistrate Renuka Dabee a rejeté cette requête et a ainsi maintenu le procès.

C’est la déposition d’une policière, qui avait enregistré celle de la victime, qui avait mis le feu aux poudres. Aujourd’hui Senior Investigator à l’ICAC, elle avait été confrontée à des « anomalies » décelées dans ces dépositions. Auparavant, un expert en écriture du CCID, venu témoigner en cour, avait révélé que les signatures de l’enquêteur ainsi que du witnessing officer avaient été altérées, mais encore que la date et l’heure, auxquelles les dépositions avaient été données, ont été changées. Expliquant ses ratures, la policière avait déclaré qu’elle avait eu à faire des corrections pendant qu’elle interrogeait la victime.