PEINE DE 42 ANS DE PRISON - VIDÉO DES JURÉS À UNE FÊTE : Me Rama Valayden compte faire appel au Privy Council

Irène Charles, dont le fils, Charles Jean Désiré Huberto Charles, a été condamné à 42 ans de prison, persiste et signe : « Je suis déterminée à connaître toute la vérité sur les membres du jury », dit-elle. Mercredi dernier, elle a porté plainte au CCID contre certains membres du jury ayant condamné son fils pour avoir immolé sa concubine Marie Greta Menes.

« Malgré mon âge et la fatigue, je suis déterminée à connaître toute la vérité sur les circonstances dans lesquelles les jurés ont prononcé le verdict de culpabilité contre mon fils, trouvé coupable à une majorité de huit contre un ». Elle a pris cette décision, dit-elle, après avoir visionné une vidéo reçue par voie postale, et dans laquelle elle a reconnu des jurés participant à une fête dans un hôtel, en présence d’un membre du judiciaire, dansant le séga, pendant que le procès se tenait aux assises. « Est-il permis que des jurés, choisis pour faire partie d’un panel pour prendre une décision aussi importante sur la vie d’un individu, agissent ainsi avec l’argent des contribuables », nous a déclaré hier après-midi Irène Charles. « Il semblerait que c’était une fête bien arrosée et qu’un anniversaire avait été organisé dans cet endroit pour une personne en particulier et qui n’avait rien à faire avec les jurés. Autant que je sache, les membres du jury auraient dû se trouver dans un endroit discret pour qu’ils ne subissent aucune influence. Je vais demander une judicial review », insiste la septuagénaire.

Questionné la semaine dernière, l’un des jurés a répondu au Mauricien : « Le juge a rendu son verdict et a trouvé Jean Désiré Huberto Charles et l’a condamné à 42 ans de prison. Je n’ai rien à dire de plus. Laissez la police faire son travail. »

Me Rama Valayden, qui représentait Jean Désiré Charles dans ce procès aux Assises, nous a déclaré hier après-midi qu’il avait déjà soulevé la question de la vidéo en question au niveau du judiciaire. « Les personnes choisies pour faire partie d’un jury doivent être des personnes exemplaires, au-dessus de tout soupçon. Je trouve que c’est très grave si certains ont agi ainsi. Je compte faire appel au Privy Council très prochainement ».

Selon nos informations, la vidéo remise aux enquêteurs du CCID a été transmise à la section cybercrime pour être décortiquée.

Pour rappel, en décembre dernier, Jean Désiré Huberto Charles a fait parler de lui une nouvelle foi. Son ex-épouse, M.V., a consigné une déposition au poste de police de Roche-Bois. Elle l’accuse d’avoir fait irruption chez elle pour endommager des meubles et d’autres objets de valeur. Elle a également dit ignorer dans quelles conditions il s’est retrouvé en liberté alors qu’il a été condamné par la Cour d’assises en 2012 à 42 ans de prison. « J’aimerais savoir dans quelles conditions il a pu quitter la prison et s’il m’avait tuée ce jour-là, qui en aurait pris la responsabilité », avait-elle confié aux officiers de police aux Casernes centrales.

Pour rappel, le médecin légiste qui avait examiné Marie Greta Menes, la concubine de Désiré Huberto Charles, avait découvert que cette dernière était à un début de grossesse lorsque ce dernier l’avait immolée.

Selon l’acte d’accusation, Désiré Huberto Charles aurait aspergé un liquide inflammable sur sa compagne après une dispute. La victime avait été admise aux soins intensifs le 6 mai 2006 et devait succomber à une septicémie une semaine plus tard.

Le juge Prithiviraj Fekna, qui présidait le procès, avait souligné dans son jugement que l’accusé avait voulu faire croire que sa concubine s’était suicidée.

Pour rappel, Charles Jean Désiré Huberto Charles est un ancien médaillé de badminton qui avait porté haut les couleurs de Maurice en 1993 aux Jeux des Iles aux Seychelles.