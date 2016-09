PEINES PLUS LOURDES POUR CRIMES ET DÉLITS: De la facilité au populisme

Afin de punir plus sévèrement crimes et délits, la commission pour la révision des lois (Law Revision Commission – LRC), composée essentiellement de juristes, représentant des institutions associées au judiciaire et à l’administration de la justice, a émis ses propositions. Dans l’essentiel, une forte augmentation des peines, qui sera sûrement bien accueillie par l’opinion. Cela correspond à un contexte, et atteste également de la montée de la criminalité et de l’insécurité dans le pays. La population est consciente de l’escalade de la violence qui, à divers degrés, mine la société mauricienne. Personne ne peut feindre de ne pas en être conscient. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, appuyés par une narration quotidienne dans les médias des tragédies qui se déroulent sous nos yeux. Les faits sont là. Mais en faire qu'une première lecture, une analyse simpliste, ne peut résoudre le problème de fond, car on ne l’affronte pas. On le contourne, pour essayer seulement de l’égratigner à la périphérie.

Le projet de révision des lois pour rehausser les peines infligées aux coupables des crimes et délits constitue une démarche réactive qui va plaire au peuple : lui qui ne demande après chaque crime que l’État réintroduise la peine de mort. Il existe dans la pensée populaire une croyance ferme que l’unique remède à la montée de l’insécurité et de la criminalité se situe au plan de la répression. Le peuple est réconforté : les coupables auront désormais un châtiment plus conséquent. Cela allège la conscience de savoir qu'il y aura vengeance; et que justice sera faite.

Facteurs multiples

Les facteurs qui déterminent les comportements portant atteinte à la paisible vie d’une société sont complexes. Comme le sont les rapports entre variables sociales et morales : de la précarité économique et sociale à la déresponsabilisation collective, de la faillite de l’école à l’éclatement de la famille, de la violence à la télévision où les auteurs de crimes passionnels entre autres, deviennent des héros, de l’ambiance d’impunité qui encourage l’émulation à des comportements antisociaux. Bref, une diversité de facteurs pour démontrer que le recours à la seule mesure de répression s’avère inefficace. C'est la raison pour laquelle pour réduire l’incidence des actes répréhensibles, la réponse puise dans plusieurs disciplines autres que le droit. En laissant aux rédacteurs des lois l’exclusive compétence de régler un mal de société, on se trompe dangereusement de moyens et d’approches pour le résoudre. Et puisque c'est la société qui est malade, le remède ne réside pas que dans les mains des gardes-chiourmes !

Une loi, même la plus parfaite, ne règle pas un problème de société. Réduire la criminalité, c'est avant tout comprendre tous les facteurs déterminants d’un tel phénomène, dont les causes sont multiples et à divers niveaux : immédiates, sous-jacentes, et celles qui relèvent du contexte social familial, économique, politique, culturel, entre autres. Et pour saisir tout ça, il nous faut chercher au-delà des compétences des seuls politiciens et légistes. Il faut reconnaître qu'il existe une discipline appelée criminologie, qui conçoit le phénomène criminel dans son ensemble, qui fait appel à la psychologie, la sociologie, entre autres, pour essayer de cerner le problème. Il faut avoir l’humilité de regrouper un maximum de connaissances, que seul l’Attorney General ou la LRC ne peut prétendre en avoir : ce serait faire preuve d’une suffisance dangereuse. Peines plus lourdes ou pas, une loi ne dispense pas qu'on s’occupe enfin des causes. Et non, des symptômes.

Prévenir ou punir ?

Passée l’euphorie provoquée par une annonce de peines plus lourdes, le peuple se rendra compte que le remède n’intervient qu’après coup; après que le meurtre a été commis, après que l’agression a été perpétrée ou l’escroquerie consommée. Et que même si on appliquait des peines plus lourdes cela ne servirait pas à ressusciter un mort. On devrait alors se demander si ce n’est pas plus judicieux d’étudier le phénomène criminel sans les visières de la seule répression. Faire intervenir d’autres disciplines, c'est la voie la plus difficile certes. Il est évidemment plus facile de rédiger une loi poudre aux yeux que d’adopter l’approche pluridisciplinaire.

Lorsqu’un crime est commis, certes le meurtrier en est responsable. Mais derrière le meurtrier, tout un environnement, un contexte, dans lesquels toute stratégie doit prendre assise. Cette approche relève d’un ordre conceptuel différent de celui de la répression. Elle fait intervenir un grand nombre de stakeholders et de professionnels, autres qu’avocats, juges, policiers et gardes-chiourmes. Elle cherche à améliorer l’architecture morale d’une société ancrée dans ses habitudes, son laisser-aller, ses role models pervers et ses éternels impunis. Ses résultats prennent du temps à se manifester. Qu’importe. Si on veut transcender l'effet cosmétique, il nous faut y mettre les efforts et l’engagement que son aboutissement requiert.

L’idée de l’introduction de la peine de mort, réflexe primaire, et des peines augmentées, nous offre un soulagement de la conscience, même s'il est de courte durée. Soulagement non seulement pour le gouvernement et le législateur qui voient dans le rehaussement des peines la satisfaction du travail accompli. Mais soulagement aussi dans notre conscience individuelle d’avoir fait quelque chose pour se venger des criminels qui mettent en danger nos vies.

Mais qu'on traite avec une vue aussi étriquée la question, en ne proposant qu'une réponse partielle voire accessoire, confirme un refus de voir les problèmes de notre société dans leur globalité. L’approche qui consiste à repousser sous le paillasson le fond d’un problème et plaire aux oreilles de la population au travers d’un discours rassurant relève d’une facilité inouïe. Proposer du Panadol pour guérir un cancer : une intention qui balance entre facilité et populisme.