PEINTURE - DU 5 AU 26 MAI : Fabien Cango en solo, l’ardeur de peindre et de dessiner

« Picasso a dit “Un peintre peint ce qu’il vend. Un artiste vend ce qu’il peint”. J’essaie d’être un artiste. » Fabien Cango a terminé une petite conversation téléphonique avec nous sur cette citation pour nous parler de sa quête, inlassable, en peinture. Le peintre de Terre-Rouge n’a pas exposé en solo à Maurice depuis 2001, et sa dernière contribution publique remonte à 2004, en France, à Fontainebleau. Il vous confiera qu’il n’a pas besoin d’exposer car les gens qui aiment sa peinture viennent le voir directement dans son atelier. Mais quand Charlie d’Hotman la fondatrice de la galerie Imaaya a insisté, il s’est laissé faire et ne le regrette pas. Nous non plus ! Immensément petit : trente-cinq tableaux et une dizaine de dessins à savourer.

La galeriste de Phœnix nous confie qu’elle a effectué de nombreuses visites chez Fabien Cango pour préparer Immensément petit, véritable événement dans le monde de la peinture. À chaque fois, elle s’est plongée un peu plus profondément dans les créations de cet artiste, dont on oublie peut-être un peu trop souvent qu’il ne peint pas seulement des scènes de rue port-louisiennes… « Il a commencé en me montrant ses scènes port-louisiennes, c’est normal. Et c’est seulement à la quatrième visite qu’il est passé à d’autres sujets, plus intimes, plus variés, le capharnaüm d’une cuisine après une fête, des bouteilles sur une plage, une dame en train de cuisiner, une marine, etc. » Fabien Cango dévoile beaucoup de son intimité dans cette exposition. Immensément petit ouvre ses portes au public à partir de vendredi, et l’artiste y accroche pour la première fois quelques-uns de ses dessins, une petite dizaine. À leur propos, il nous expliquait en 2001 qu’ils sont sa matière première et qu’il ne peut en aucun cas s’en séparer.

« C’est la première fois que je les expose, nous confie-t-il aujourd’hui, et je ne veux toujours pas les vendre. Mais comme je dois en avoir plus de 50 000, j’accepte exceptionnellement d’en vendre quelques-uns… » Quelques-uns parmi eux ont été aquarellés, marquant une progression vers la peinture, qu’il réalise généralement à l’acrylique sur la base d’une palette relativement restreinte, qui oscille entre les bleus, les ocres et les rouges. « Ils témoignent de mon observation de mon environnement, de tout ce avec quoi je suis constamment en contact. Ils sont très précieux pour moi pour vivre. Je fouille mon environnement avec le papier et le crayon, et à certains moments, je fais un tableau. Tout mon travail de recherche, je le fais avec les crayons. »

Attachants petits objets d’art

Et quand il passe ainsi à la peinture, il le fait sur n’importe quel support, souvent des bouts de carton, toujours des petits formats, jamais aux dimensions conventionnelles… « Les encadreurs, nous explique Charlie d’Hotman, s’arrachent un peu les cheveux sur ses tableaux car aucun n’est au même format. Au-delà de la peinture, ses tableaux sont de petits objets, chacun d’entre eux est unique, ils sont parfois un peu gondolés, un peu de travers, et c’est aussi ce qui fait leur charme. J’ai commencé à aimer la peinture de Fabien la première fois que j’ai vu un de ses tableaux sans encadrement, car les bords étaient à nu. Ce sont des pièces uniques aussi pour cela. J’adore leurs imperfections. Voilà pourquoi j’ai demandé que les cadres ne cachent pas les bords des tableaux et permettent de les observer dans leur intégralité. »

Notre interlocutrice nous confie aussi qu’elle aime particulièrement exposer des artistes qui, comme lui, peignent depuis longtemps, car ils travaillent beaucoup et ils nous apprennent beaucoup de choses. S’il a commencé tard à trente-cinq ans, alors qu’il travaillait encore à l’hôpital, cela fait quarante-deux ans qu’il peint. Et avant de s’y mettre, il s’est longtemps intéressé à la peinture, il s’est documenté et a mûrement réfléchi ses choix et partis-pris. Bien qu’il se présente comme un dessinateur avant tout, Charlie d’Hotman a été marquée alors qu’elle se familiarisait avec son travail il y a quelques années, par ses bleus extraordinaires et par un tableau qui portait un rose très fort et particulier, teinte qu’elle a d’ailleurs retrouvée et sélectionnée pour cette exposition.

S’il lui est arrivé exceptionnellement de peindre sur de grands formats pour des commandes, ce n’est pas son truc. « Immensément petit est le titre que j’ai choisi parce qu’il y a un grand monde dans ses petits tableaux… » Très dessinés, ils grouillent de vie et d’élégance. Ils racontent des objets, des natures mortes préparés pour ses jeunes élèves à qui il adore enseigner, des activités humaines, féminines souvent avec sa compagne Patricia pour personnage central, les routes qui traversent les villes, le métier de radiographe, etc. Il faut savoir que pour chaque tableau, notre homme en a réalisé au moins sept ou huit, et qu’il a choisi celui qu’il trouvait le meilleur. « Je n’aime pas tout ce que je fais, loin de là. »

Dans sa quête du bon tableau, sa principale préoccupation consiste à confectionner un fond qui tienne la route, de ces fonds faits de multiples couches de peinture, riches et généreux. « Mon problème, ma difficulté, ce n’est pas ce qu’il y a sous les yeux, devant le tableau, mais ce qu’il y a derrière. J’ai compris et appris cela avec Constantin. » Fabien Cango n’aime plus faire ses croquis à Port-Louis car cette ville est devenue difficile, violente. Il ne les faisait pas le samedi, contrairement à d’autres, parce que tout y est alors fermé. Il évoque la vie qui grouillait à Port-Louis avec nostalgie, puis une heure plus tard, nous rappelle pour parler des marchands de boulettes de la rue Royale jadis, des petits réparateurs, du ferblantier, ou encore de la rue Arsenal, où l’on trouvait des commerces comme il n’en existait nulle part ailleurs, un quincaillier spécialisé dans les produits de seconde main par exemple, et même le ciment à la livre. « Les loyers ont tellement augmenté que tous ces gens ont déguerpi je ne sais où. Et puis c’est bien beau de chasser les marchands ambulants, mais avec eux, c’est aussi l’âme du pays qui disparaît… »