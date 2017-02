PENSION AUX RETRAITÉS : Une enquête réclamée sur le Sugar Industry Pension Fund

L’Association of Retired Workers of the Sugar Industry (ARWSA) monte au créneau après la décision de confier la gestion du Sugar Industry Pension Fund (SIPF) à Feber Associates. Ses membres rappellent qu’en 2006, une décision similaire avait été prise lorsque le fonds avait été confié à Novilis Pension Funds Ltd. Celui-ci aurait par la suite cessé ses activités. Toutefois, les retraités disent avoir appris du Registrar of Companies que cette compagnie est toujours active et qu’il y a un montant de plus d’un million dans les caisses. L’ARWSA réclame une enquête.

Dans une communication aux membres l’année dernière, le conseil d’administration de la SIFP annonce la décision de confier la gestion du fonds à Feber Associates, une filiale du groupe Mauritius Union. Créé en 1955, le SIPF est un fonds de pension des travailleurs de l’industrie sucrière regroupant 4 318 pensionnés au total. Le fonds est réparti en quatre catégories : The Staff Employee’s Fund, The Artisans’ Fund, The Labourers’ Fund, The Voluntary Additional Contribution Fund.

Depuis 2010, l’ARWSA dénonce l’arrêt du paiement du 13e mois et des augmentations annuelles aux bénéficiaires. La direction du SIPF avait expliqué à cette époque que toute augmentation de la pension par 1% coûterait Rs 234 millions au fonds et, le boni de fin d’année, Rs 190 millions. La restructuration de l’industrie sucrière, notamment avec le Voluntary Retirement Scheme (VRS) et le Blueprint, avait aussi bouleversé les choses du côté du SIPF.

Toutefois, les retraités de l’industrie sucrière ne baissent pas les bras et maintiennent que ces droits doivent être rétablis. L’entrée en jeu de Feber Associates irrite davantage l’ARWSA. « On ne nous a jamais demandé notre avis », dénonce Ramesh Maudhoo, président de l’association. Il rappelle que par le passé une décision similaire avait été prise. « En 2006, la gestion du fonds avait été confiée à Novilis Pensions Ltd. En 2012, celui-ci a émis un avis pour cesser ses activités. Nous y avions objecté. »

Elysée Chantoiseau, le vice-président de l’ARWSA, qui a effectué des recherches auprès du Registrar of Companies, dit avoir appris que, selon son statut, la dissolution de la compagnie a été avortée. « Les dossiers du Registrar démontrent qu’il y a eu deux objections à cette fermeture, soit la nôtre et une autre du ministère de la Sécurité sociale. Mais ce qui nous intrigue le plus, c’est qu’au 20 avril 2016, il y avait Rs 1 113 545 dans les caisses. Qu’advient-il de cet argent ? » D’où l’appel de l’association pour une enquête sur les fonds du SIFP. « Nous avons déjà alerté la Financial Services Commission. Comme nous ne voyons rien, nous aurions souhaité que le CCID ou l’ICAC ouvre une enquête. »

Les retraités de l’industrie sucrière lancent un appel au Premier ministre, Pravind Jugnauth, qui détient également le portefeuille des Finances, pour faire la lumière sur toute cette affaire.