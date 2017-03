PENSION DE VIEILLESSE : Pas question d’enlever le droit à une pension universelle à 60 ans, selon le MLC

Le président du Mauritius Labour Congress, Haniff Peerun, a souligné lors d'une conférence de presse dans la capitale hier qu’il « n’est pas question d’enlever le droit à une pension universelle à 60 ans aux travailleurs ». Cette pension doit être exemptée du paiement des impôts, affirme-t-il par ailleurs, estimant que « si certaines personnes riches ne veulent pas de cette pension (Basic Pension), qu’elles le disent volontairement à la Sécurité sociale ».

« Il y aura un prix politique à payer si le gouvernement persiste dans la voie de la réforme de la pension de vieillesse », a lancé Haniff Peerun, président du MLC, avant de présenter les propositions de la fédération syndicale par rapport à l’exercice budgétaire 2017/2018. D’emblée, il estime que le prochain budget « devrait prendre en considération la baisse continue du pouvoir d’achat des travailleurs ». Ainsi, il réclame que les revenus taxables soient placés en trois catégories : 5% sur les premières Rs 50 000, 10% sur les prochaines Rs 50 000 et 15% sur le reste des revenus qui sont sujets à la taxe.

« Nous suggérons aussi la réinsertion de l’exemption fiscale par rapport aux 'elderly dependent relatives' et la réduction du montant de la Taxe à valeur ajoutée (TVA) car les travailleurs à revenus modestes ne peuvent subventionner les riches », dit-il. Haniff Peerun propose également une hausse des “deductible personal allowances” de Rs 50 000 pour tous les contribuables, et que les contributions des employés aux différents plans de pension et de protection familiale « soient déduites » du montant d’impôts à payer.

Le président du MLC réclame par ailleurs un contrôle des prix de tous les articles de consommation courante, une révision du système de transport gratuit pour les élèves aussi bien que pour le troisième âge. Il est aussi question de limiter le recrutement de travailleurs étrangers et de recruter davantage de Mauriciens.

Finalement, au plan éducatif, Haniff Peerun demande au ministre des Finances de revoir le système d’allocation de bourses d’État pour que les bénéficiaires puissent entreprendre leurs études à l’Université de Maurice, d’autant plus que les étudiants étrangers viennent étudier sur notre territoire. Il suggère aussi que le repas gratuit offert aux élèves des écoles ZEP soit étendu à tous les élèves qui sont dans le besoin dans les autres établissements de cycle primaire.