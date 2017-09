PÈRE BERNARD HYM (SPÉCIALISTE DU PÈRE LAVAL) : « Nous sommes arrivés à la porte la canonisation »

Alors que le diocèse de Port-Louis commémore aujourd'hui le 153e anniversaire de la mort du Père Laval, la question est à nouveau sur les lèvres de beaucoup de Mauriciens : « Kan li pou vinn enn sin ? ». Le père Bernard Hym, à Maurice depuis bientôt 30 ans et spécialiste du « dossier Père Laval », apporte un éclairage intéressant sur le sujet. Rome, explique-t-il, attend toujours le « vrai miracle indiscutable » mais Bernard Hym a le ton très optimiste sur l'événement que l'Église à Maurice attend. « J'ai l'impression que nous sommes arrivés à l'heure de la canonisation », dit dans l'interview qui suit celui qui sera nommé dans quelques jours vice-postulateur pour le dossier de canonisation. Ce dernier, auteur déjà de plusieurs ouvrages sur le Père Laval – et qui en a trois autres en préparation –, livre aussi son témoignage personnel : « Travailler avec le Père Laval est une expérience qu'on n'explique pas, mais qu'il faut vivre. »

Trente-huit ans après la béatification du Père Laval, où en est-on avec le dossier de canonisation ?

Il nous manque toujours le miracle indiscutable que Rome peut accepter. Un miracle pour lequel un médecin accepterait de signer un certificat attestant la guérison immédiate et totale, et en disant aussi que la science n'est pas capable d'expliquer le miracle qui s'est produit. En outre, il faut la pérennité de la guérison. Les Mauriciens ne doivent pas être déçus que le Père Laval ne soit pas encore devenu saint. Il ne faut pas oublier que depuis sa béatification, le Père Laval est déjà reconnu comme saint par les Mauriciens d'ici et d'ailleurs. Mais dans le calendrier des célébrations des Saints, valeur du jour, le Père Laval est reconnu et fêté dans l'océan Indien ainsi qu'en Normandie, son pays de naissance, et dans les pays où il y a des communautés de spiritains. Ce qui va changer avec la canonisation, c'est qu'il sera reconnu comme saint dans le monde entier.

On a entendu parler de deux ou trois guérisons inexpliquées pour maladies graves par l'intercession du Père Laval. Ce ne sont donc pas des cas avérés ?

En effet, nous sommes en présence de deux cas de miracles pour lesquels nous avons constitué un dossier. L'un des deux concerne la guérison d'un habitant de Nouvelle-Calédonie qui souffrait de leucémie. Il est allé se faire soigner en Australie, qui est la porte d'à côté pour lui. Et durant son traitement là-bas, il est allé prier dans une grotte dédiée au Père Laval. Le lendemain, en l'examinant, le médecin lui a révélé qu'il n'y avait aucune trace de leucémie. Cette guérison date d'environ quatre ans, mais lorsque j'ai envoyé le dossier à Rome, on m'a dit qu'il faut une période de pas moins de dix ans à partir du moment où la guérison est reconnue comme incompréhensible par le médecin pour pouvoir considérer s'il s'agit d'un miracle ou pas. Vous savez, l'Église est prudente et c'est pour cette raison qu'il y a plusieurs étapes à franchir avant qu'elle n'authentifie un miracle.

Qu'en est-il de l'autre « miraculé » ?

Je dois avouer que le deuxième cas de guérison est beaucoup plus simple. Cela s'est passé à Maurice l'an dernier. C'est le cas d'une femme qui ne pouvait consommer aucun aliment liquide, car tout ce qu'elle buvait ressortait par son nez. Un jour, avant de se rendre à son rendez-vous à l'hôpital du Nord, elle est passée par le caveau du Père Laval. Elle a bu de l'eau de la fontaine se trouvant à l'intérieur de l'ancien caveau et a été surprise et heureuse de constater qu'elle n'avait aucun problème. En arrivant à l'hôpital, elle a dit au médecin qu'elle pensait être complètement guérie grâce à l'intervention du Père Laval et a raconté ce qu'elle avait fait. Mais le médecin a rejeté d'une manière catégorique son argument en maintenant que sa guérison est due uniquement aux médicaments qu'elle a pris. De son côté, cette brave dame soutient que sa guérison est l'œuvre du Père Laval et en parle autour d'elle. Mais au-delà de ces deux cas spécifiques, il y a plusieurs cas de guérisons miraculeuses, mais sans attestations des médecins pour soutenir ces faits.

Avez-vous des témoignages de reconnaissance envers le Père Laval pour tel ou tel problème résolu et sur lesquels vous pouvez vous baser pour soutenir la demande de canonisation ?

Je viens de compiler un dossier concernant les cas de remerciements au Père Laval à partir de 1897, date du premier remerciement, jusqu'au mois de juillet dernier. Le dossier est très lourd et comprend au total 350 remerciements pour toute sorte de problèmes ayant abouti à une solution d'après les témoignages recueillis. J'en ai sélectionné une quinzaine pour en faire un livret, qui vient d'être publié et est intitulé Pour la canonisation du Père Laval, Prions tous ensemble. J'en ai envoyé une copie à Rome il y a quelques jours.

Dans ce livret, à côté de chaque témoignage, il y a une prière. Cette démarche vise à redonner de l'espérance à ceux qui ne savent pas de quel côté se tourner et aussi à encourager ceux qui auraient un témoignage à donner de le faire. Lorsqu'il y aura un miracle reconnu par un médecin, à ce moment-là, les membres de la Congrégation de la cause des Saints ouvriront ce dossier de remerciements et cette permanence de confiance des Mauriciens sera un argument supplémentaire pour la canonisation. Plus le dossier sera épais, plus le miracle reconnu par un médecin sera facilité dans cette congrégation. J'ai l'impression que nous sommes arrivés à l'heure de la canonisation. Pour y arriver, il faut absolument que nous rassemblions tous les documents nécessaires autour de l'événement que les Mauriciens attendent depuis la mort de Père Laval.

Qu'est-ce qui vous fait dire cela ?

C'est la qualité des témoignages qui arrivent avec régularité ces temps-ci et qui montrent que le peuple mauricien est prêt à accueillir le cadeau de la canonisation du Père Laval que nous fera le seigneur. Il y a trop de choses qui s'entrechoquent et on a l'impression qu'on approche un moment tant attendu. Nous sommes au bord de la canonisation.

Il paraît que vous serez nommé très bientôt vice-postulateur pour le dossier de canonisation. De quoi s'agit-il exactement ?

Vous êtes bien renseigné. Pour le moment, je suis celui qui rassemble tous les témoignages et remerciements au Père Laval. Le Conseil général de la Congrégation du Saint-Esprit, auquel j'appartiens, se réunira dans quelques jours pour leur réunion habituelle. Au cours de celle-ci, le conseil pourrait me nommer – comme vous le dites – vice-postulateur. Je deviendrai alors le vis-à-vis du postulateur, qui est à Rome. Et c'est lui qui négocie avec le Vatican concernant les miracles.

Il y a une coïncidence, car le postulateur pour les cas de demandes de béatification et de canonisation des spiritains vient lui aussi d'être nommé. S'il y a un miracle convaincant par l'intercession du Père Laval, j'aurai la responsabilité de présenter ce cas au postulateur. Je voudrais aussi signaler que feu père Gerald Bowe et le père Gérard Guillemot ont déjà agi comme vice-postulateur. C'est grâce au père Bowe, nommé vice-postulateur en 1964, que le Père Laval a été béatifié. Quelques mois après sa nomination, il a fait sortir le dossier de demande de béatification qui dormait dans les tiroirs à Rome depuis 1923…

Peut-on vous qualifier de « spécialiste du Père Laval » à Maurice ?

S'il est vrai que cela fait 25 ans que je fais les recherches sur le Père Laval et que cette mission en est vraiment une passion, je n'ai pas le droit de dire cela. Il y a eu d'autres passionnés du Père Laval que les Mauriciens connaissent. Je pense, par exemple, à Mgr Nagapen et à Liliane Berthelot, qui ne sont plus de ce monde. En France, lorsque j'ai appris que je venais à Maurice et que je serai affecté dans la paroisse de Ste-Croix, j'ai tout de suite lu le livre La vie du Père Laval. Je suis arrivé à Maurice le 3 septembre 1988 et il a fallu que je sois sur place pour découvrir le Père Laval à travers les yeux des Mauriciens. À partir de là, il est devenu pour moi une présence et n'était plus une information découverte dans les livres d'histoire. Travailler avec le Père Laval est une expérience qu'on n'explique pas, mais qu'il faut vivre.

Quels sentiments vous habitent en ce 9 septembre ?

Si je me suis passionné par le Père Laval et que je continue de l'être, c'est parce que j'ai l'impression d'être accompagné par sa présence. Je dis un grand merci à tous les Mauriciens pour m’avoir fait connaître un autre visage du Père Laval que celui que je connaissais d’un point de vue historique. Dans les regards des Mauriciens que je côtoie depuis bientôt 30 ans, j'ai découvert celui du Père Laval. Et cela donne une autre dimension à mes recherches. Le Père Laval est une personne vivante aujourd'hui pour les Mauriciens, comme en témoigne la foule de pèlerins tout au long de ce week-end.