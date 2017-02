LE PÈRE JEAN-MAURICE LABOUR: “Pour l’abolition complète de l’esclavage, il reste encore du chemin à parcourir”

À l’occasion de la célébration du 182e anniversaire de l’Abolition de l’esclavage, mercredi dernier, le 1er février, une messe avec pour thème “An avant pou konvansion kreol antreprener”, a été dite à la chapelle Saint-Luc, à Résidence Kennedy, Quatre-Bornes.

Cette cérémonie religieuse qui a eu lieu à 8h30, a été présidée par le cardinal Maurice Piat et concélébrée par les pères Mongelard (curé de la paroisse), Labour, Durhône, Arlanda, Romaine et Rakotoson.

Il est revenu au père Jean-Maurice Labour de prononcer l’homélie. Au tout début de son intervention, il a fait ressortir que si le 1er février 1835 a été le jour de la promulgation de la loi de l’abolition de l’esclavage par le gouverneur Charles Nicolay, il a fallu attendre 1871 pour que les esclaves soient reconnus comme des personnes libres et ainsi rétablir leurs droits communs. Le prêtre a dit qu’il a fallu attendre encore 167 ans pour que l’esclavage soit reconnu comme un crime contre l’humanité, grâce aux gens comme Aimé Césaire, écrivain et poète martiniquais, à Christine Taubira, députée de la Guyane française, entre autres.

“L’esclavage a été une violation des droits fondamentaux d’un être humain et de ce fait une atteinte à un individu dans sa dignité et qui a eu une répercussion sur ses descendants. Ce crime est responsable aujourd’hui des blocages pour certains Mauriciens d’origine africaine et malgache et il faudra un travail de longue haleine de génération en génération, pour effacer toute trace de cette période odieuse. L’abolition de l’esclavage sera totale le jour où il n’y aura plus de préjugés, de pensées à caractère esclavagiste qui persistent encore de nos jours”, a dit le vicaire général du diocèse de Port-Louis.

Un long combat

Pour le père Labour, le combat pour être un homme libre avait bien débuté au temps des esclaves marrons, ils avaient refusé d’être des serviles et ont préféré se donner la mort, du haut de la montagne Le Morne. Cette forme de résistance, ils l’ont transmise à leurs descendants, ces derniers le perpétuant aujourd’hui sous une forme de résilience.

Le prêtre catholique parlera des contributions des certaines organisations et des personnes qui ont oeuvraient pour l’émancipation des descendants des esclaves, à l’instar des frères Elie et Sylvio Michel, des membres de la Commission Justice et Vérité, des personnes disparues tels que le père Roger Cervaux, du chanteur Kaya, de Mario Flore, Jean-Yves Violette, entre autres.

Le père Jean-Maurice Labour a souligné que l’abolition de l’esclavage n’est pas uniquement une signature émise en 1835 au bas d’un décret de loi, mais c’est un long combat, où tout un chacun est appelé à apporter sa contribution. Il a cité des jeunes qui ont réussi à sortir de leurs conditions précaires pour devenir des professionnels, qui ont pu créer leurs entreprises, grâce à l’éducation.

Au début de la cérémonie, le cardinal Piat s’est adressé à l’assistance. Il a dit que le combat pour la libération de l’esclavage à Maurice a été un long chemin vers la liberté et qui a été tracé par les esclaves marrons eux-mêmes, qui se sont révoltés afin de défendre leurs libertés. L’évêque de Port-Louis a parlé du rôle de certaines personnes qui se sont engagées pour combattre ce crime contre l’humanité, du père Jacques Désiré Laval, apôtre missionnaire, venu aider les anciens esclaves sur ce chemin pour qu’ils puissent retrouver leurs dignités d’hommes et de femmes.

Il a parlé des personnes de la communauté créole, qui ont organisé une Convention sur l’éducation en 2013, qui a été une réussite et qui s’apprêtent à apporter leur contribution lors de la prochaine édition, qui aura lieu cette année sur l’entrepreneuriat avec pour thème « An Avan Pou Konvansion Kreol Antreprener ».

Le cardinal Maurice Piat a dit que ce sont les petites entreprises qui offrent plus de possibilités d’emplois, qui méritent un très grand respect, car elles sont importantes pour le développement de l’économie d’un pays, elles ont besoin d’être soutenues dans leurs démarches. Un autre pas dans ce parcours de ce long chemin tracé pour la liberté de l’esclavage.

Le père Gérard Mongelard, curé depuis cinq ans de la paroisse de Notre-Dame-du-Rosaire de Quatre Bornes et qui est en charge aussi des lieux des cultes de la région à savoir, St Luc, Ste Brigitte et St Thomas, avec une équipe de bénévoles, tous des habitants des quartiers, a établi un service d’accueil à Nou Lakaz, un bâtiment situé à l’arrière de la chapelle St Luc, pour venir en aide aux parents et amis des personnes victimes des fléaux sociaux, drogues, alcoolisme, et autres, qui détruisent en silence l’être humain. C’est une forme d’esclavage qu’il faut combattre à tout prix, a dit le prêtre.