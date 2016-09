PÈRE LAVAL : Une grande foule pour cette marche spirituelle

Comme chaque année, les pèlerins de tous les coins de l’île ont effectué, dans une ambiance amicale, leur marche spirituelle vers Sainte-Croix pour se recueillir devant le caveau du Père Laval et assister à la messe du soir. Des pèlerins de tout âge et de différentes communautés se sont ainsi réunis pour célébrer celui que l’on nomme « le saint de l’île Maurice ». Cette année est d’autant plus anecdotique que le 14 septembre 2016, cela fera 175 ans que le Père Laval a foulé le sol mauricien et qu'aujourd’hui sonne le 152e anniversaire de sa mort.

Le temps d’une longue soirée, qui se terminera au petit matin, les rues sont bondées de pèlerins, qui n’ont pas manqué de faire le déplacement vers le tombeau du Père Laval. Dans la capitale, les pèlerins se hâtent pour arriver à destination et leur marche est rythmée par des chants de louange, leur permettant de converger vers le tombeau dans la bonne humeur. Certains sont venus avec leur famille, d’autres avec des amis ou encore dans des processions animées par des groupes.

Himelda Marina, une habitante de Pointe-aux-Canonniers, n’a pas voulu manquer cet événement, d’autant plus qu’elle trouve du temps pour venir toutes les semaines se recueillir devant le caveau du Père Laval. « C’est un grand jour pour moi et je fais tout mon possible pour marcher un peu car il est très important de venir se recueillir ici. C’est un endroit sacré et il est nécessaire de porter Dieu dans son cœur et de bénir le Père Laval, qui a tant fait pour le pays. » Himelda a pris le bus avec ses proches tôt dans l’après-midi afin de pouvoir être à l’heure pour assister à la messe solennelle du pèlerinage de Mgr Maurice Piat.

La messe d’ouverture du pèlerinage, qui a débuté vers 18h, a été présidée par Mgr Jacques Harel et animée par les paroisses de Cap-Malheureux et de Grand-Gaube. Jacques Ah-Wai, qui est venu assister à cette messe en compagnie de son épouse, Doris, a marché depuis Pointe-aux-Sables. « Je viens faire ce pèlerinage tous les ans. Je viens pour prier pour moi-même, pour mes proches, ma famille, mes amis et ceux qui sont malades. Pour moi, c’est la plus grande fête qu’il puisse y avoir. C’est là où des gens se rencontrent et discutent et il y a une ambiance très amicale. Il y a aussi beaucoup de jeunes impliqués et cela fait plaisir de voir toutes ces personnes réunies. »

En ce début de soirée, les rues à proximité du tombeau du Père Laval sont encore praticables mais la foule commence à s’agrandir au fil des minutes. Gérard Labonne, qui est venu avec sa femme et sa fille, a fait le déplacement de Curepipe pour assister à ces célébrations. « Tous les ans, je fais ce pèlerinage et je continuerai à le faire tant que mon corps me le permettra. Pour l’instant, “lasante korek”. J’ai l’habitude de faire ce pèlerinage depuis mon enfance. Je viens pour prier et pour demander à être en bonne santé, à garder le courage. Cet événement nous permet de reconnaître qu’il y a un Saint qui veille sur chacun de nous. »

Cette année, dans des stands placés sur le parking de l’église de Sainte-Croix, des animateurs de Caritas mais aussi de Lakaz A, Befrienders et du Centre d’accueil de Terre-Rouge étaient sur place pendant la soirée de mardi à mercredi pour être à l’écoute de ceux et celles qui sont en demande d’aide, pour eux-mêmes ou pour un proche. La police a aussi pris ses dispositions en vue d’un déploiement d'un effectif suffisant sur le terrain en cette nuit de pèlerinage. Des ambulanciers étaient aussi aux aguets au cas où des pèlerins seraient pris de malaise, cette longue marche pouvant laisser des séquelles. Raison pour laquelle Monica et Adeline, qui ont entamé leur marche depuis 17h de Triolet, ont pris place sur un banc afin de se reposer un peu et profiter de l’instant. « Nous avons marché ensemble depuis Triolet. Nous sommes contentes d’être là parski bondie ena enn gran plas dan nou leker. Bondie inn fer bokou kiksoz dan nou lavi », soutient Monica. Toutes deux assisteront à la messe de Mgr Maurice Piat puis prendront ensuite la navette pour rentrer chez elles.

Les pèlerins ont dû s’armer de patience dans les files d’attente pour pouvoir se recueillir sur le tombeau du Père Laval, mais ils savent qu’au final leur patience sera comblée par ce sentiment de légèreté lié à cette démarche spirituelle, qui égaye leur corps et leur esprit.