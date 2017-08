PEREYBÈRE: Verbalisé après une plainte de Soodhun

La police de l'Environnement a verbalisé un homme de 43 ans pour pollution sonore à la suite d'une plainte de Showkutally Soodhun. Ce dernier, qui réside dans un bungalow à Pereybère, n'a en effet pas apprécié que son voisin joue trop fort de la musique samedi soir. À l'arrivée des policiers, le quadragénaire a baissé le son, mais il devra quand même s'acquitter d'une amende.

TRÈFLES: Un jeune succombe à une overdose

Un jeune homme de 20 ans, retrouvé dans une maison abandonnée à Trèfles samedi, a succombé à une overdose. L'autopsie a estimé que son décès est dû à un œdème pulmonaire. La police de Stanley a ouvert une enquête et tente de retrouver celui qui était en compagnie du jeune homme au moment du drame.

BEAU-BASSIN: Des armes blanches saisies dans une fourgonnette

Les policiers de Beau-Bassin ont appréhendé deux suspects, âgés de 18 et 33 ans, samedi soir sur la route principale de la localité. Ces derniers réparaient leur fourgonnette en panne lorsque les policiers ont voulu fouiller l'intérieur du véhicule, dans lequel ils ont trouvé un sabre et un “samouraï”. Les suspects ont expliqué que ces armes étaient destinées à assurer leur sécurité. Arrêtés, ils ont été traduits à la Bail and Remand Court dimanche, où une charge provisoire de “bearing offensive weapon” a été logée contre eux. Ils ont dû s'acquitter d'une caution de Rs 3 000 chacun pour retrouver la liberté.

PAILLES: Un maçon arrêté avec de l'héroïne et du Subutex

Une équipe de l'ADSU s'est rendue aux Guibies, Pailles, où les policiers ont interpellé un maçon de 32 ans, lequel était en possession d'un sachet en plastique contenant huit fragments de Subutex et 26 doses d'héroïne. Lors d'une fouille de son domicile, la police n'a rien retrouvé d'incriminant. Le suspect a été placé en détention pendant le week-end avant sa comparution en justice ce lundi.

POINTE-AUX-SABLES: Une retraitée volée dans la rue

Une femme de 66 ans marchait à Pointe-aux-Sables dimanche quand un motocycliste a arraché son sac, qui contenait son porte-monnaie, sa carte identité, des documents personnels, de l'argent ainsi que deux cellulaires. Le préjudice s'élève à Rs 14 000.

FLACQ: Agressé par le passager d'une fourgonnette

Un agent de sécurité de 22 ans se trouvait près d'un feu de signalisation à Flacq samedi lorsqu'une fourgonnette s'est arrêtée à sa hauteur. Un passager en est descendu et l'a violemment agressé pour ensuite faire main basse sur son téléphone portable, d'une valeur de Rs 10 000.

QUATRE-BORNES: Vol à la Commission de l’océan Indien

Un vol par effraction a été commis lundi au siège de la Commission de l’océan Indien (COI) à l’avenue Guy Forget à Quatre-Bornes. Neuf fenêtres en aluminium et une bicyclette ont disparu. La police est sur les traces de deux malfrats dans cette affaire.

MAHÉBOURG: Il vend cinq doses d’héroïne à la police

L’ADSU du Sud a arrêté un homme de 37 ans, qui a tenté de vendre cinq doses d’héroïne pour Rs 1 000 à des policiers qui se sont fait passer pour des clients à Mahébourg. La police a également saisi une somme de Rs 1500, soupçonnée de provenir de la vente de drogue, et le cellulaire du suspect pour connaître ses contacts. Il a été placé en détention et il était attendu au tribunal de Mahébourg ce mardi pour son inculpation provisoire.

CAMP-FOUQUEREAUX: Des fruits de mer volés dans une poissonnerie

Le propriétaire d’une poissonnerie à Camp-Fouquereaux, âgé de 53 ans, a rapporté un vol commis dans son commerce dans la nuit de dimanche à lundi. Des fruits de mer et de l’argent ont disparu. Le préjudice s’élève à Rs 50 000. La police d’Eau-Coulée enquête.

BEL-AIR-RIVIÈRE-SÈCHE: Six hommes agressent un receveur

Un receveur d’autobus de 61 ans a été pris à partie par six malfrats lundi alors qu’il était en service. Arrivé sur la route Royale de Bel-Air-Rivière-Sèche, ils l’ont agressé avant de voler sa sacoche contenant la recette de la journée. La victime a subi de légères blessures au cours de cet incident.

PLAINE-LAUZUN: Rs 200 000 d’objets volés dans une usine

La police des Line Barracks enquête sur un vol commis dans une usine dans la zone industrielle de Plaine-Lauzun lundi. Un superviseur de 39 ans a rapporté la disparition de câbles et de deux compresseurs. Le préjudice s’élève à Rs 200 000.