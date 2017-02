PERFORMANCE SEMESTRIELLE—IBL LTD: La direction satisfaite

La satisfaction est de mise du côté de la direction d’IBL Ltd au vu des résultats affichés par le groupe pour le premier semestre (juillet-décembre 2016) de l’exercice financier 2016/2017, soit six mois après la fusion entre IBL et GML Investissement Ltée. « Ce sont de bons résultats », a déclaré Jan Boullé, président du conseil d’administration du premier conglomérat mauricien lors d’une rencontre hier après-midi avec des analystes financiers et la presse au siège d’IBL Ltd, au Caudan. Arnaud Lagesse, Chief Executive Officer (CEO) du groupe, a annoncé que la réflexion sur l’orientation stratégique d’IBL Ltd devrait être complétée dans environ quatre mois et qu’un 10e « cluster » sera créé dans quelques mois avec la mise en place d’un fonds englobant les actifs immobiliers du groupe.

Les résultats d’IBL Ltd pour le semestre se terminant au 31 décembre 2016 montrent que le groupe a enregistré un chiffre d’affaires en hausse de 7% à Rs 17,2 milliards, une progression de 15% de ses profits opérationnels à Rs 1,6 milliard alors que les bénéfices après impôt se sont également accrus, atteignant Rs 1,5 milliard, contre Rs 1,2 milliard pour le semestre correspondant de 2015. La profitabilité pour la plupart des secteurs a évolué positivement par rapport à l’année précédente. « These are excellent results », a commenté Dipak Chummun, Group Chief Finance Officer, qui a relevé par ailleurs une amélioration au niveau de l’efficacité opérationnelle du groupe avec une baisse du taux d’endettement et un bilan plus solide.

« Les résultats démontrent la volonté du groupe de se positionner comme un acteur clé de l’économie mauricienne, et ce à travers une croissance inclusive et durable. Nous avons le potentiel d’atteindre les objectifs fixés et nous allons l’utiliser à bon escient sur le marché local et international. IBL a l’intention de continuer à développer ses divers secteurs d’activité pour rester performant dans une économie mondiale de plus en plus concurrentielle », fait ressortir Jan Boullé dans une communication du groupe. Arnaud Lagesse soutient que les neuf secteurs d’activité du groupe sont bien équilibrés et que, s’appuyant sur les valeurs phares du groupe, la direction s’assure que le développement d’IBL Ltd se fasse dans la durée.

La réflexion sur la stratégie du groupe sur le moyen terme est bien enclenchée et, selon Arnaud Lagesse, elle devrait être complétée à la mi-2017. À la question de savoir quels sont les secteurs qui pourraient tirer la croissance du groupe à l’avenir, les directeurs ont laissé entendre qu’il faudrait attendre la conclusion de la réflexion stratégique.

Un fonds pour les actifs immobiliers

Le CEO a, en réponse à une question, annoncé que IBL Ltd envisage de créer un fonds de rendement qui regroupera les actifs immobiliers du groupe. « Nous avons décidé de faire du “Property” un véritable segment d’activités pour accompagner le développement du groupe. Le fonds sera lancé vers fin mars/début avril 2017», a indiqué Arnaud Lagesse.

Yann Duchesne et lui ont, lors de leur présentation, passé en revue les performances des différents pôles d’activités du groupe. Un document présenté par le groupe sur les résultats sectoriels met en lumière les faits suivants :

1) Secteur “Agro” : il se compose d’une seule entité, Alteo Ltd, qui a dégagé des bénéfices nets en hausse de 121% à Rs 972,3 millions sur la période juillet-décembre 2016; des discussions sont en cours avec le CEB sur le volet énergétique et une conclusion rapide et positive est attendue;

2) Secteur “Building & Engineering” : chiffres d’affaires et profits opérationnels en hausse; le Chantier Naval de l’océan Indien s’apprête à livrer en mai 2017 un deuxième amphidrome à Mayotte et a obtenu des contrats de construction navale de l’Australie;

3) Secteur “Commercial” : les revenus ont progressé de 7% à Rs 6 milliards et les bénéfices opérationnels ont grimpé de 27% à Rs 290 millions. Winner’s se prépare pour l’ouverture d’un nouveau supermarché à Candos; BrandActiv étendra ses activités à Madagascar et aux Seychelles; et 4) Secteur “Hospitality” : LUX* Resorts a signé des accords de gestion d’hôtels au Vietnam, aux Émirats Arabes Unis et en Turquie, et procédera à partir de juin 2017 à la rénovation de l’établissement LUX* Grand-Gaube.