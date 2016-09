PERFORMANCES MAURICIENNES À RIO: Et dire que des podiums étaient à notre portée !

Les Jeux olympiques ont pris fin dimanche dernier, à Rio au Brésil. Une semaine après, Week-End revient sur les performances mauriciennes à ces Jeux. Même si nos meilleurs espoirs sont rentrés bredouille, leurs performances démontrent qu'avec un meilleur encadrement et surtout, des stages de haut niveau de longue durée à l'étranger, ils auraient pu décrocher une médaille.

Des 11 autres représentants, seule la judokate Christiane Legentil a passé deux tours, alors que le boxeur Kennedy St Pierre (-91 kg) et la badiste Kate Foo Kune ont, eux, passé un tour. En revanche, des pays comme la Côte d'Ivoire ou encore le Kosovo se sont offert leur tout premier titre olympique grâce respectivement à Cheick Sallah Cissé en taekwon do et Majlinda Kelmendi (-52 kg) en judo. Deux pays qui n'offrent pas de grosses garanties au niveau de la stabilité politique contrairement à Maurice. Sans compter que le Kosovo était à sa toute première participation avec huit athlètes seulement !

Deux grosses performances qui nous amènent à la réflexion suivante : Y a-t-il une volonté réelle à Maurice de permettre aux sportifs d'aller chercher le graal, alors que les chances de médailles étaient bel et bien existantes ? Sincèrement non.

Hormis le Trust Fund for Excellence in Sports (TFES), qui a joué pleinement son rôle en mettant d'abord des structures fiables en place, ainsi que des facilités à la disposition de ses qualifiés olympiques, les autorités n'ont eux jamais compris le sens même d'une préparation de très haut niveau. Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) n'a jamais été capable d'assurer à ces athlètes ce supplément qui leur aurait certainement permis de briller à Rio. Certes, ils ont bénéficié, cette année, d'une aide additionnelle de Rs 10 000 mensuellement à travers les bourses de haut niveau afin de préparer ces JO. Mais il n'empêche que cela n'a guère été suffisant.

Legentil avait battu… Kelmendi en 2012 !

Voyons le cas de la judokate rodriguaise Christiane Legentil. Septième en 2012 aux Jeux de Londres (Angleterre), elle a, une fois encore, terminé au même rang à Rio après avoir passé deux tours pour tomber ensuite sur celle qui sera couronnée dans cette catégorie des moins de 52 kg, Majlinda Kelmendi. Cette même Kelmendi que Christiane Legentil avait pourtant battue lors des JO de 2012 !

Si la judokate mauricienne avait bénéficié d'une préparation de haut niveau sur quatre ans, c'est quasi certain qu'elle aurait terminé sur le podium, voire, sur la plus haute marche. On nous dira certes, qu'elle s'est blessée au genou et qu'elle a dû subir une intervention chirurgicale, nécessitant un arrêt de plusieurs mois. Mais qu'on se le dise, un athlète de haut niveau, qui bénéficie de tout l'encadrement professionnel – pas uniquement sportif, mais aussi médical, psychologique, alimentaire, entre autres – ne se serait pas tordu le genou lors d'une banale séance d'entraînement ! Pensez-vous un seul instant que la légende vivante du judo mondial, le Français Teddy Riner, aurait pu connaître le même sort que Christiane Legentil ?

Le boxeur Kennedy St Pierre est lui aussi passé à une marche d'un podium olympique, huit ans après son aîné, Bruno Julie, qui avait remporté le bronze dans la catégorie des moins de 56 kg à Pékin en Chine. Était-ce un feu de paille ? Non, puisque la boxe mauricienne a toujours produit des grands champions, à l'image des Richard Sunee, seul médaillé d'or mauricien à ce jour aux Jeux du Commonwealth (1998 en Malaisie), et Giovanni Frontin, médaillé de bronze à ces mêmes Jeux, puis médaillé d'argent en 2006 à Melbourne en Australie.

Certes, Kennedy St Pierre est connu pour son manque de constance. Il n'empêche qu'il demeure un boxeur pétri de talent. Il a d'ailleurs été double médaillé d'or (-69 kg) en 2011 aux Championnats et aux Jeux d'Afrique, alors qu'il n'avait que 18 ans. C'est dommage qu'il ait délaissé la compétition pendant plusieurs mois, ce qui lui aurait permis de continuer à se perfectionner. À son retour, le boxeur de Tranquebar a pourtant connu d'autres succès pour monter jusqu'en catégorie des moins de 91 kg. Il y a deux ans, il a même volé la vedette aux Jeux du Commonwealth à Glasgow en Écosse. En finale toutefois, il était tombé de peu devant son adversaire.

Une question fondamentale s'impose : qu'a fait le MJS aussi bien que l'Association mauricienne de Boxe (AMB) de l'époque pour permettre à Kennedy St Pierre d'exploiter son potentiel ?

St Pierre trois mois seulement à Cuba

Avait-on envisagé de l'envoyer dans un centre de très haut niveau sur une période de longue durée ? Malheureusement, ce n'est qu'à l'arrivée d'Indiren Ramsamy à la tête de l'AMB que les choses ont commencé à bouger. Il a même dû se battre pour que Kennedy St Pierre et Merven Clair (-75 kg) puissent bénéficier d'un stage de trois mois à Cuba. Donovan Gérie (-52 kg) et Richarno Colin (-64 kg) devaient eux aussi faire le déplacement, mais sont finalement restés à quai faute de soutien du… MJS. Ce qui avait alors compromis la participation de ces deux boxeurs à la dernière phase qualificative des JO, qui était prévue en Azerbaïdjan !

L'hatérophile Roilya Ranaivosoa est, elle, passée tout simplement à côté de ces Jeux, alors qu'elle avait la capacité de faire beaucoup mieux que cette neuvième place dans la catégorie des moins de 48 kg. Elle aurait même pu prétendre à une médaille si elle était restée bien ancrée dans son concours. Contrairement à Christiane Legentil et Kennedy St Pierre, la Mauricienne d'origine malgache avait pu profiter de plusieurs mois de préparation en Roumanie, sans compter qu'elle a été la première athlète de Maurice à fouler le sol brésilien bien avant le début des Jeux. Que lui a-t-elle manqué ? Un encadrement autre que la préparation technique et la compétition comme cela se fait ailleurs ? Autant de questions qui donnent à réfléchir.

Ce qui est sûr, c'est que ces Jeux ont une nouvelle fois démontré que le potentiel mauricien est bien présent. Pas uniquement pour ces trois qui n'ont pas terminé loin du podium, mais pour l'ensemble des qualifiés en raison de leur effort, du sacrifice et de la détermination affichée. Gageons que la prochaine fois, les autorités concernées réaliseront que les Jeux olympiques ne se préparent pas en six mois, mais bien sur quatre ans. Souhaitons surtout que le bien-être et la progression des athlètes soient au centre des motivations et non pas les considérations d'ordre politique.

Ancien CEO du TFES-Michael Glover : « Dommage que d'autres n'ont pas cette même volonté »

L'ancien Chief Executive Officer (CEO) du Trust Fund for Excellence in Sports (TFES), Michael Glover, a salué la performance des Mauriciens aux Jeux olympiques, plus particulièrement, ceux qui bénéficiaient du soutien du trust. « C'est la première fois que Maurice a autant d'athlètes qualifiés aux Jeux olympiques. C'est aussi la première fois que nous avions autant de possibilités de médailles. Car j'estime que Christiane (Legentil), Roilya (Ranaivosoa) et Kennedy (St Pierre) avaient toutes les qualités pour monter sur le podium », a-t-il déclaré. Ces athlètes, a-t-il fait remarquer, ont été suivis de très près par le TFES au cours de ces quatre dernières années. Même dans le cas de Kennedy St Pierre, Michael Glover a indiqué que le trust l'a soutenu, contrairement à ce que peuvent penser certains. Notamment dans ses démarches pour trouver un emploi.

Revenant sur les performances de Rio, Michael Glover a trouvé : « Il leur a manqué quelque chose, ce petit plus qui leur aurait permis d'aller chercher une médaille. C'est au niveau mental que cela n'a pas vraiment marché, surtout pour Roilya. Fallait-il adjoindre une préparation mentale comme le font les grands pays ? Je pense que oui. Du côté du trust, nous avons fait notre possible et nous avons gagné notre pari », a-t-il indiqué.

En revanche, Michael Glover s'est dit très triste que Yannick Lincoln n'ait pu participer à sa course après s'être blessé à l'entraînement. Idem pour avoir appris la maladie de la triathlète Fabienne St Louis. « Je félicite tous les athlètes qui ont participé à ces JO. Ils se sont tous sacrifiés pour aller chercher leurs qualifications. Le TFES a, pour sa part, accompagné au mieux les athlètes qui sont sous sa charge. Nous avons toujours eu la volonté d'aller vers le très haut niveau. C'est dommage que d'autres n'ont pas eu cette même volonté. C'est uniquement dans le cas de Roilya qu'il y a eu cette osmose TFES-MJS », a-t-il conclu.

Les performances individuelles

Haltérophilie

Roilya Ranaivosoa (-48 kg 9e place, arrachée : 80 kg, épaulé-jeté : 93 kg, total olympique : 173 kg)

Judo

Christiane Legentil (-52 kg 7e place, passe deux tours)

Victoire face à la Saoudienne Joud Fahmy par Ippon

Victoire face à l'Israélienne Gili Cohen par un yuko

Défaite face au kosovar Majlinda Kelmendi après trois avertissements

Défaite au repêchage face à la Russe Natalia Kuziutina par ippon

Boxe

Kennedy St Pierre (-91 kg : éliminé ¼ finale)

Victoire aux points face à l'Aglérien Chouaib Bouloudinats

Défaite aux points face au Kazakh Vassiliy Levit

Merven Clair (-75 kg : éliminé premier tour)

Défaite aux points face à l'Egyptien Hosam Abdin

Natation

Bradley Vincent (éliminé en série du 100 nage libre en 50 : 89)

Heather Arseth (éliminé en série du 100 nage libre en 58 : 89)

Badminton

Kate Foo Kune (passe un tour)

Victoire 2-0 face à l'Australien Wendy Hsuan-Yu Chen (21-16, 21-19)

Défaite 0-2 face à la Thaïlandaise Porntip Buranaprasertsuk (7-21, 18-21)

Athlétisme

Jonathan Drack (14e lors des qualifications 16m21)

Aurélie Alcindor (éliminé en série du 200m avec une 7e place en 24 : 55)

David Carver (102e au marathon en 2h26.16)

Triathlon

Fabienne St Louis (abandon après la natation)

VTT

Yannick Lincoln (forfait, fracture du col du fémur)