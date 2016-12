PÉRIODE DES FÊTES : La viande fraîche disponible en quantité adéquate sur le marché

Les Mauriciens qui favorisent la consommation de la viande fraîche en cette période des fêtes n’ont rien à craindre. « La viande fraîche sera disponible en quantité suffisante sur le marché », assure Rajesh Daumoo, directeur de la Mauritius Meat Authority (MMA). Ce que confirme Akram Mauthoor, président de l’Association des bouchers. « Aucun problème concernant la fourniture de la viande bovine n’est prévu », affirme-t-il.

« Nous disposons d’une cargaison suffisante de boucs et de moutons », explique le directeur de la MMA. Il y a eu la semaine dernière une cargaison de 575 cabris et moutons en provenance de Rodrigues. Une nouvelle cargaison de 575 têtes est attendue au pays aujourd’hui. Sans compter que 600 boucs et moutons ont été importés d’Afrique du Sud. Quelque 1 100 têtes d’animaux venant de Rodrigues ont déjà été vendues au public. Ainsi, 200 animaux en provenance d’Afrique du Sud ont déjà été écoulés. « Tous ces animaux sont vendus sans têtes, sans pattes et sang », précise Rajesh Daumoo, ajoutant qu’ils « sont tout à fait conformes aux conditions phytosanitaires et sont propres à la consommation ». À Rodrigues, souligne-t-il, les animaux proviennent de trois régions et la quarantaine se fait sous le contrôle des autorités régionales de Rodrigues, non loin de Port-Mathurin. Alors que jusqu’ici les animaux étaient vendus sur réservation, la vente sera aujourd’hui et demain libre à la MMA.

Concernant la viande bovine, Rajesh Daumoo souligne que 50 têtes de bétail sont importées sur une base hebdomadaire d’Afrique du Sud. L’arrivée de la dernière cargaison remonte à mercredi dernier. De son côté, la firme Sokovia dispose d’un stock de 3 000 têtes alors que les éleveurs individuels, eux, disposent d’un stock de 80 têtes de bétail.

Quant à Mahen Seeruttun, ministre de l’Agro-industrie, il se dit satisfait qu’il n’y ait aucun problème concernant l’approvisionnement en viande. « Je n’appréhende aucun manque de viande durant la période des fêtes », dit-il. La fièvre aphteuse a frappé le pays à un moment où les autorités multipliaient les efforts pour la relance de l’élevage à Maurice. « Nous avons tout fait pour que la maladie ne se répande pas sur toute l’île. Il n’y a pas eu de nouveaux cas durant les trois derniers mois. Nous avons suivi les dispositions prises par les experts et il y a eu une campagne de vaccination. Nous espérons que, dans un proche avenir, nous pourrons récupérer le statut des pays où la maladie a été éradiquée. C’est notre objectif », affirme Mahen Seeruttun. « C’était une mauvaise expérience et nous tirons les leçons appropriées, notamment concernant le renforcement des mesures de sécurité pour assurer que nous ne soyons pas à risque. De plus, le Fact Finding Committee poursuit son travail et espérons que son rapport nous aidera à prendre les mesures appropriées. »

Concernant le poulet, le ministre estime que l’infection à la salmonelle a frappé une infime partie de la population de volailles à Maurice. « Des dispositions ont été prises pour résoudre le problème », souligne-t-il, en observant que les mesures de biosécurité ont été renforcées.

Selon Sonny Wong, directeur commercial d’Innodis, toutes les mesures ont été prises pour répondre à la demande en viande fraîche de poulet en cette période de pointe au niveau de la consommation de volaille. « Nous nous sommes assuré de la production du poulet frigorifié depuis fin novembre. Cependant, depuis début décembre, nous nous concentrons à 100% sur la production de viande fraîche pour les points de vente dans les marchés et dans les 45 échoppes de Point Frais à travers l’île », explique Sonny Wong. La demande pour le poulet frais pendant le mois de décembre est estimée à 5 000 tonnes.