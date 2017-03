PERMACULTURE : Un vrai mode de vie

Depuis quelques années, la permaculture a fait son chemin auprès des populations du monde entier. À Maurice, le public commence à s’y habituer, si l’on se fie aux quelques projets mis en avant ces dernières années. Dans le but de promouvoir ce concept, Denis Madeleine, consultant dans le domaine, organise un atelier, le 25 mars. Il nous fait découvrir ce mode de vie.

La permaculture est une méthode systémique et globale visant à concevoir des systèmes comme les habitats humains et les systèmes agricoles, en s’inspirant de l’écologie naturelle et de la tradition. C’est un mode d’action prenant en considération la biodiversité de chaque écosystème. La permaculture ambitionne une production agricole durable, très économe en énergie et respectueuse des êtres vivants et de leurs relations réciproques, tout en laissant à la nature sauvage le plus de place possible. Le concept a été créé dans les années 1970 par les Australiens Bill Mollison et David Holmgren.

Produire soi-même.

Depuis quelques années, les Mauriciens sont également en contact avec ce concept. Évoluant dans le domaine depuis plus de vingt ans en Australie, Denis Madeleine, consultant, parle de la permaculture comme d’une façon de vivre. “C’est un véritable mode de vie. Il s’agit d’un concept large qui regroupe pas mal de principes conduisant au même résultat. La permaculture apporte des solutions pratiques, tout en incitant à réduire notre empreinte écologique. Il peut s’agir, entre autres, de la conception de potagers épousant l’agriculture bio, mais aussi du mariage de cultures pour optimiser les récoltes.” Il constate une progression sûre mais lente de ce concept. “Il y a du changement à Maurice, mais cela prend du temps. Plusieurs projets ont été mis en chantier et le concept devrait pouvoir gagner du terrain dans les années à venir.”

La permaculture est un concept qui implique de faire des choses soi-même à son niveau, ainsi que des gestes qui permettent de parvenir à une situation idéale. “La permaculture comprend des choses comme produire sa propre nourriture, mais aussi acheter des produits locaux. En protégeant la production locale, on limite notre impact sur l’environnement puisque l’importation implique l’utilisation de fuel pour le transport de marchandises. Dans le même ordre d’idées, le concept encourage à produire des fruits localement. On pourrait faire revenir au goût du jour des fruits comme les grenadines ou les fruits à pain. Des choses à faire à petite comme à grande échelle.”

Économie d’énergie.

Cela ne concerne pas que les légumes et les fruits. L’élevage fait également partie intégrante de la permaculture, à condition d’encourager la production locale, pour les mêmes raisons que pour les produits agricoles. “Tout en réduisant notre empreinte écologique, nous gagnons en sécurité et en souveraineté alimentaire. La permaculture nous encourage à être plus producteur que consommateur.” Le concept implique également la réduction des coûts, en achetant en gros les produits qui peuvent se conserver, à l’instar des épices ou des grains secs. Il implique également la transformation du surplus pour en faire des achards, par exemple.

La permaculture fait la part belle à une consommation moindre d’énergie. Outre le fuel, une consommation réduite d’électricité est prônée. “Utilisez des ampoules basses consommation, privilégiez les panneaux solaires pour chauffer l’eau et utilisez le moins possible la climatisation. Si la clim est vraiment nécessaire, ne descendez pas en dessous de 24 degrés, pour utiliser le moins d’énergie possible. On peut également capter l’eau de pluie et la filtrer pour consommer.”

On peut y ajouter le tri sélectif pour encourager le recyclage et éviter les dommages environnementaux. Il est également recommandé de privilégier les moyens de transport en commun ainsi que le covoiturage.

Atelier sur les techniques de permaculture

Denis Madeleine animera un atelier intitulé Gardening with permaculture, le samedi 25 mars, de 9h à 15h30, à l’École Mauricienne du Bien-être à Curepipe. L’atelier comprendra une partie théorique le matin avec les thèmes suivants : DIY pest control, Introducing nutrients with compost, Major, minor & trace elements sources, Characteristics of home gardening, Planning the home garden, Zone One design, Animals in permaculture, Urban Zone 2, Step-by-step guide to a no-dig garden et Tips for maintaining your no-dig garden. La partie pratique sera réalisée dans l’après-midi, avec la conception d’un no-dig garden & hot composting.

Le coût pour y participer est de Rs 2,500 par personnes, incluant le repas et les boissons. Les réservations peuvent être faites par courriel sur contact@embe-formation.com ou par téléphone au 52-59-53-07.

Les douze principes de la permaculture, selon David Holmgren

1. Observer et interagir.

2. Capter et stocker l’énergie.

3. Obtenir une production.

4. Appliquer l’autorégulation et accepter la rétroaction.

5. Utiliser et valoriser les ressources et les services renouvelables.

6. Ne produire aucun déchet.

7. La conception, des grandes structures au détail.

8. Intégrer au lieu de séparer.

9. Utiliser des solutions lentes et à petite échelle.

10. Se servir de la diversité et la valoriser.

11. Utiliser les bordures et valoriser la marge.

12. Face au changement, être inventif.

Fabriquer son propre compost

La fabrication de son propre compost est également une chose relativement facile à faire et elle est peu coûteuse. “Un bon compost est composé de carbone et de nitrogène à un ratio de 25 à 1 respectivement. Pour le carbone, de l’herbe séchée, des feuilles sèches ou des branches sèches feront l’affaire. Le nitrogène proviendra des litières de poule, de la bouse de bœuf ou des produits verts de la cuisine, comme les peaux de pommes de terre et les morceaux de légumes non utilisés. Pensez à ajouter de l’eau fréquemment et de mélanger la mixture tous les 7 à 10 jours. Le compost sera prêt dans 6 à 8 semaines”, souligne Denis Madeleine.