Permis à poisse

Le Prince a beau décréter son impitoyabilité envers les importateurs de poudre compressée ou non. Ça ne change pas grand-chose à la chose, qui continue de passer entre les mailles du filet tendu. Serait-ce que son altesse sérénissime manque de fermeté pour fermer le jeu des dealers et faire enfermer les grossistes de poudre ? Comment dès lors asseoir une quelconque autorité sur le maroquin ? Certainement pas en disant au rasta que sous sa mandature, le cannabis ne sera jamais légalisé.

Entre-temps, la rébellion synthétique gagne du terrain au cimetière, aussi promptement que la route envoie ad patres les automobilistes. Nando avait pourtant dit que les motocyclistes devraient passer par une moto-école avant de prendre la route. Toujours rien dans les faits mais les effets… Quelle explication donner à ce manquement mortel ? Certaines routes sont certes mal foutues et d’autres mal éclairées, mais si le problème était ailleurs ? Disons du côté des usagers de nos routes. Auquel cas nous devrions revoir la délivrance dudit permis.

Des observateurs ont observé que l’annihilation du permis à points serait à l’origine de l’hécatombe. D’aucuns rouleraient depuis à tombeau ouvert. Pas de point à perdre; roulons donc à fond les ballons vers l’outre-tombe ! Les fondus de vitesse adorent braver les interdits et les panneaux de limitations de vitesse et avoir la sensation de défier la mort. Au point où on en est, le permis à points ne peut pas faire de mal. On dénombre déjà trop de morts sur nos routes et autoroutes. Remettez les points sur les i, Monsieur le ministre. Sinon vous serez taché…

À l’allure à laquelle vont les choses, on est en droit de se demander si le Prince et ses fidèles califes seront reconduits à la prochaine consultation populaire. Et le métro qui met trop de temps à se concrétiser n’est pas pour arranger les affaires. Par pitié, n’en faites pas du n’importe quoi. Genre un truc bâclé à la veille des élections pour mieux supplier un deuxième mandat, histoire de mener à bien ledit projet. Paraît que les vieux pourront prendre le petit train rapide gratos. Dans combien de temps, siouplé ?

D’ailleurs, le tracé ne semble pas au goût de tous. Un métro qui cause des embouteillages serait le comble de l’ironie. Cela ne m’étonnerait pas que le métro aérien doive être introduit pour réguler la circulation lorsque les choses se concrétiseront. Prenons notre stock de bougies rouges; nous finirons bien par voir le bout du tunnel, un de ces jours.

Entre-temps, le jour du Budget se précise. Bare lakes !