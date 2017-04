PERMIS RÉVOQUÉ : Jackpot Ltd ne pourra faire appel devant le Privy Council

La maison de jeux Jackpot Ltd avait logé une demande en Cour suprême pour contester un jugement en faveur de la Gambling Regulation Authority devant le Judicial Committee du Privy Council. La Cour suprême avait rejeté sa demande de révision judiciaire de la décision de la GRA de révoquer son permis d’opération. Pour motiver sa demande, Jackpot Ltd s’était appuyée sur la section 81 (1) (b) de la Constitution qui stipule que la Cour peut accorder l’autorisation pour faire appel devant le Privy Council dans une affaire où un litige de plus de Rs 10 000 est en jeu dans une affaire civile. En analysant les faits, le Senior Puisne Judge Eddy Balancy et le juge Asraf Caunhye ont cependant remis en question la nature de cette demande, indiquant qu’elle ne tombe pas dans la catégorie civil proceedings. La Cour a rejeté la demande. « We find that the applicant has before the Supreme Court only challenged in review proceedings the decision-making process and decision of the respondent to revoke the applicant’s Gaming House “A” licence and that those proceedings did not involve a claim to the value of 10, 000 rupees or upwards », ont fait ressortir les juges.

ALLOCATION DE CONTRAT : Une gérante de cantine obtient une injonction contre S. Jugdambi SSS

Saya Devi Sahai, la gérante de la cantine du collège Sharma Jugdambi, avait logé une demande d’injonction contre l’établissement scolaire demandant à la Cour de l’interdire de procéder à l’allocation du contrat de la cantine à une autre personne. La Cour suprême a tranché en faveur de Saya Devai Sahai. La cantine de la Sharma Jugdambi SSS était gérée depuis 1978 par le beau-père de Saya Devi Sahai. Après le décès de ce dernier, c’était la belle-mère qui a continué à assurer la gestion de la cantine et par la suite Saya Devi Sahai a pris la relève. Cette dernière estime qu’elle est la gérante légitime de la cantine après le décès de ses beaux-parents et que le collège ne peut mettre un terme à son contrat. Le juge Bobby Madhub a demandé au collège de ne pas allouer de contrat à une autre personne en attendant que le main case soit entendu et a ordonné que cette affaire soit réglée au plus tard le 1er janvier 2018. « This is actually subject to applicant conforming with the other provisions of the law like having a proper licence. It is to be noted that as per Section 13, unless the law is once again amended, the Act will no longer apply to business premises as from 1 January 2018. Hence, I consider that it will be more appropriate to maintain the status quo », fait ressortir le juge.