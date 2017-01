PERSONNEL INFIRMIER : La fin de la “Retention Allowance” à partir de ce mois

Le service public de la santé aurait, à ce jour, suffisamment d’infirmiers pour faire fonctionner les hôpitaux “all around the clock”, d’où la suppression en ce début d’année de la “Retention Allowance”. En effet, depuis 2003, les infirmiers percevaient, outre leur salaire, une somme de Rs 1 000 à Rs 3 000 (selon les “grades”) pour les inciter à rester dans le service. Avec la fin de cette “Retention Allowance”, les infirmiers ayant une longue carrière pourraient-ils à nouveau prendre un “leave without pay” pour aller travailler à l’étranger ? Leurs syndicats reviendront sur cette question dans peu de jours tandis que 300 infirmiers seraient intéressés par une proposition venant d’Allemagne et attendent d’être fixés sur leur demande de “leave without pay”.

La suppression de cette « retention allowance » avait été recommandée dans le rapport du PRB 2016 et cette allocation ne figure plus sur la fiche de paie du personnel infirmier à compter de ce mois de janvier. Cette décision est diversement commentée dans les hôpitaux. « C'est un coup de massue », disent des infirmiers. « Ces dernières années, le ministère a introduit de nouveaux services et a ouvert de nouvelles salles dans pratiquement tous les hôpitaux et il y a toujours un manque de “qualified nurses” », affime Pradeep Thaucoor, porte-parole de la Senior and Other Nursing Staff Association. Ce syndicat a écrit au ministère à ce sujet.

Mais la Nursing Association s'attarde pour sa part sur le « rétablissement de certains droits des infirmiers » avec l'annulation de cette “retention allowance”. En effet, l'octroi de cet argent était lié à certaines exigences du ministère : un maximum de 30 jours pour le “vacation leave”; le remboursement de la somme totale de la “retention allowance” au cas où l'infirmier se retirait du service avant l'âge de 60 ans; pas de “leave without pay” ni de “study leave”... « Toutes les conditions attachées à l'obtention de la “retention allowance” ne tiennent plus », est d'avis Ram Nowzadick, président de la Nursing Association. Ce dernier indique que le dossier auquel son syndicat s'attaquera en priorité début février concerne le droit de l'infirmier au “leave without pay”. Il affirme que le ministère montrerait une certaine flexibilité sur cette question et que son syndicat compte en discuter davantage avec le nouveau ministre de la Santé. « D'après les premières discussions qu'on a eues vers la fin de l'année, le ministère paraît d'accord sur la question de “leave without pay” uniquement dans le cadre de l'émigration circulatoire. Mais il faudrait trouver la bonne formule pour permettre au maximum d'infirmiers de tenter l'expérience », affirme Ram Nowzadick. L'autre syndicat attend aussi une rencontre avec les autorités pour débattre de cette question de “leave without pay”.

Le service hospitalier n'est plus confronté au manque aigu d'infirmiers parce qu'il y a eu un nombre important de recrutements d'une manière régulière ces dernières années. Le ministère serait disposé à permettre le “leave without pay” aux “qualified nurses” n'ayant pas moins de dix ans de service pour une durée bien spécifique afin que le service hospitalier puisse bénéficier en retour de l'expérience acquise à l'étranger par ces infirmiers. Selon nos informations, 300 infirmiers attendraient avec impatience la réponse du ministère sur la question du “leave without pay” pour partir pour l'Allemagne.